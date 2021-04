Pese a las críticas a la tributaria, Gobierno sigue buscando consenso

Con total disposición al consenso con todos los sectores políticos, el Gobierno Nacional enfrentó este martes varios embates sobre reforma tributaria y comenzó a prepararse para la elaboración de la ponencia que deberá discutirse y votarse en los próximos días, en el Congreso.



La iniciativa original del Ministerio de Hacienda ha recibido críticas de todas las colectividades, comenzando por el partido de gobierno, el Centro Democrático, el cual presentó una propuesta alternativa.



El día comenzó con la presentación formal del proyecto de ley que hizo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, en las que se debe dar el primer debate a la iniciativa.



Durante la presentación, Carrasquilla explicó la “urgencia” de realizar este ajuste en los impuestos de los colombianos y fue insistente en que el Gobierno está dispuesto al diálogo.

La protección de los más vulnerables es un deber moral; quiero reiterarle al Congreso que tenemos que seguir atendiendo a esta población y estabilizar finanzas. Y debemos hacerlo con un gran consenso, construido en el diálogo legislativo, para seguir con los programas sociales. pic.twitter.com/2lastaEe2d — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 27, 2021

El jefe de la cartera de Hacienda, quien tendrá bajo su responsabilidad el trámite de la norma, afirmó que el ánimo del Ejecutivo no es tener “terquedades” frente a los partidos políticos y que se corregirá lo que el Congreso “no encuentre razonable”.



“Hemos recibido comunicaciones escritas, verbales acerca del tipo de propuestas y alternativas que se pueden proponer. Nosotros estamos, obviamente, supeditados a la tarea de hacer los estimativos y el análisis profundo de cada una de esas propuestas”, afirmó.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante la presentación a medios del proyecto de ley de Solidaridad Sostenible o reforma tributaria. Foto: EL TIEMPO

Su colega del Interior, Daniel Palacios, el encargado de la relación con los partidos políticos, usó el mismo tono. Palacios le dijo a EL TIEMPO que se va a “trabajar con todos los partidos, recibiendo propuestas, observaciones y preocupaciones para trabajar una ponencia que pueda traducirse en una mejor reforma”.



Sobre las cuentas para aprobar el proyecto, las cuales no favorecen al Gobierno, el Ministro del Interior dijo que, por el momento, “el objetivo del Gobierno no es contar votos, sino buscar consensos”.

Negativa liberal

Pese a estas buenas intenciones de los ministros, la realidad política que quedó planteada ayer no parece muy favorable para la aprobación del proyecto y el trabajo que se le viene al Gobierno para buscar esos “consensos” no parece sencillo.



El golpe más duro provino de la bancada del Partido Liberal, la cual decidió acoger las críticas de su director, el expresidente César Gaviria, y decirle no a la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno presentó.



Facebook Twitter Linkedin

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

La decisión se tomó luego de una reunión de casi cuatro horas, en la que las críticas al ministro Carrasquilla fueron la constante por parte de Gaviria.



Según se lo contaron algunos congresistas liberales a EL TIEMPO, el exmandatario habría utilizado frases como “no le tuve miedo a Pablo Escobar, no se lo tendré a Carrasquilla”.



Y, según un video de la reunión, Gaviria les dijo a los congresistas liberales “¿por qué no bautizamos a Carrasquilla? Volvámoslo ‘el rey de la desigualdad’, porque todo lo que el señor hace solo contribuye a la desigualdad, es impresionante”.

Los congresistas del @PartidoLiberal tomamos la decisión unánime y en bancada de votar NO la Reforma Tributaria. Es inoportuna, ataca la reactivación económica, afecta la generación de empleo y no le sirve al país. pic.twitter.com/CWY1xiMsyM — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 27, 2021

Esta decisión apagó las voces de algunos congresistas liberales que sugirieron en la reunión de este martes que se dialogara con el Gobierno y se elaborara una ponencia eliminando todos los aspectos que han causado rechazo entre los sectores políticos.



Y dejó ver que tampoco parecen haber servido los diálogos que sostuvo en los últimos días el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, con Gaviria, quien, por lo visto ayer, mantiene su posición tajante de no acompañar esta iniciativa.



Sin los votos de los liberales y de Cambio Radical, el otro partido grande que también rechazó la reforma, el proyecto sufrió uno de sus golpes más fuertes y el balón, en este momento, quedó en terreno del Gobierno y de la negociación que se viene para la ponencia del primer debate.

La contrareforma

En medio de la discusión, la jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, reforzó sus críticas al proyecto de ley y dijo que su colectividad no votará la propuesta del Gobierno ya que, según ella, “el 60 por ciento de la reforma está a costa de las personas naturales”.



“Lo que hemos hecho es una contrapropuesta en la que no haya nada en contra de las personas naturales, que no se aumente IVA en estos momentos y que, más bien, haya una contrareforma con algunos puntos de la propuesta de la Andi”, afirmó la dirigente política.



Comunicado a la Opinión:



Como partido, nos pronunciamos frente a la #ReformaTributaria y la #ReformaALaSalud que está promoviendo el Gobierno Nacional.



Conozca nuestra posición en: https://t.co/LEOCWCn9Qy pic.twitter.com/NtMmfEwVIZ — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) April 24, 2021

De manera paralela, el partido Alianza Verde, opositor al Gobierno, dio a conocer este martes su propuesta alternativa para la reforma tributaria, la cual tiene doce puntos y busca recoger 27,8 billones de pesos, pero con otras fuentes completamente distintas.



Uno de los puntos más llamativos es el que establece un impuesto a las herencias superiores a 4 mil millones de pesos.



Todas estas propuestas serán las que se tendrán que comenzar a analizar en los próximos días por parte del Gobierno y los partidos que se mantengan en la discusión y la esperanza es construir una ponencia consensuada que logre las mayorías.

