‘Esperamos que el Gobierno retire la reforma tributaria’

La decisión de Cambio Radical de no apoyar la reforma tributaria o ley de solidaridad sostenible puso en jaque al Gobierno.

El anuncio de Cambio Radical, y la negativa de las mayorías del Partido Liberal a apoyar la reforma tributaria, deja al Ejecutivo con el respaldo solamente de los partidos de la coalición, con la cual, al menos en el papel, no alcanza para aprobar la iniciativa.



Uno de los que lideró la oposición en Cambio Radical a la reforma tributaria fue el congresista José Daniel López, quien desde que se presentó el texto hizo duras críticas a esta iniciativa.



¿Por qué la decisión del partido de oponerse a la reforma tributaria?



La bancada espera que el Gobierno retire la reforma tributaria. Hago un llamado público al Ministerio de Hacienda para que retire esta reforma o en su defecto los 45 congresistas de Cambio Radical la votaremos de forma negativa.



La votamos de forma negativa porque pone a la clase media, a quienes ganen más de 2, 6 millones de pesos, a declarar renta y a pagarla, pone a los pensionados a pagar una doble tributación, sobre el ahorro voluntario y luego tributación al momento de recibir su mesada. También se les pone IVA a los servicios públicos del estrato 4 hacia arriba. La peor alternativa en cualquier país para resolver una crisis fiscal es la de castigar el poder adquisitivo de la clase media.



Discrepo de la tesis del Gobierno según la cual esta reforma es la mejor estrategia de superación de la pobreza, no solo porque los programas asistenciales son poco ambiciosos sino porque esta reforma puede tener un impacto muy negativo en la generación de empleo.



Si se hunde la reforma, ¿qué proponen ustedes en medio de esta crisis?



El camino no puede ser el planteado, no creemos que para financiar al Estado sea necesario tirarle a la yugular de la clase media y los sectores populares. Creo que el camino es el de la eliminación de las exenciones tributarias inoficiosas, solo en exenciones estamos perdiendo 80 billones de pesos cada año, el camino es el del recorte de los gastos del Estado. De manera sorpresiva, esta reforma crea más burocracia al crear una nueva entidad llamada Fonclima.



La reforma planteada por el Gobierno es una propuesta, pero el Congreso tiene la facultad de modificar ¿Por qué esta propuesta que usted plantea no las hacen dentro de la discusión de la reforma?



Uno puede arreglar un proyecto que tenga errores, pero uno no puede es revivir muertos. Y este proyecto nació muerto. El problema no se resuelve ajustando algunos artículos, es la concepción medular del proyecto de entender a la clase media como la gran financiadora del gasto fiscal del Estado.

Además, el hecho de que el Congreso tenga la facultad de cambiar artículos también depende del Gobierno, porque recordemos que para los asuntos que impliquen temas fiscales, se debe tener aval del Ejecutivo.



¿Estas propuestas que usted hace y las que tiene el partido cuándo las van a presentar? ¿Después de las elecciones de 2022 cuando ya tengan aseguradas las curules?



Es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de construir esta reforma de manera distinta. Es increíble que, a pesar de los llamados, el Ministerio de Hacienda haya decidido radicar una reforma tributaria.



El problema no es la cercanía de las elecciones sino el contexto de pandemia. El poder adquisitivo se ha reducido sustancialmente, millones de familias están pasando de consumir tres comidas diarias a dos comidas diarias.



¿Ve viable una unión entre Cambio Radical y el Partido Liberal para hundir esta reforma?



Hago un llamado al Partido Liberal para que, en decisión de bancada, se opongan a esta reforma. Esperamos que el partido esté del lado de la gente, como ya lo hizo Cambio Radical.



