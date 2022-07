La tanda de proyectos que radicará el Pacto Histórico ya tiene la mayor parte de las directrices trazadas, según explicó Roy Barreras en diálogo con EL TIEMPO. Además, el congresista dio luces sobre qué temas de la agenda esperarían hasta el primer semestre del 2023 para avanzar.



(Le puede interesar: 'Nuestro fast track es el mensaje de urgencia': Gustavo Petro).

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras sería el próximo presidente del Senado. Foto: Prensa Roy Barreras.

¿Cuál es el proyecto prioritario del Pacto Histórico?

Hemos recibido clara instrucción de que la prioridad absoluta es la reforma tributaria y la revisión del Presupuesto General de la Nación del 2023. Todos los programas sociales y las reformas profundas que implican el cambio que los colombianos votaron necesitan recursos.

¿Qué temas completarán la agenda legislativa de la bancada este semestre?

La siguiente reforma que está en el tintero es la rural integral, el punto uno del acuerdo de paz. El tercer punto es la reforma política. Los colombianos repudiaron la vieja clase política tradicional. Exigen un cambio, una limpieza. Esos cambios estructurales están también contenidos como un punto por desarrollar en el acuerdo de paz. Es la reforma política que diseñó la Misión Electoral del acuerdo, encabezada por el magistrado Alberto Yepes y por Alejandra Barrios, de la MOE. Hemos invitado a Alejandra para que le cuente a la bancada las líneas gruesas de esa reforma, que es la principal medida anticorrupción. La Misión Electoral determinó tres líneas fundamentales: lista cerrada, financiación estatal completa y autoridad electoral independiente.



(Infórmese: Santos apoya a Petro en la implementación de los acuerdos de paz).

¿Habrá más ministerios?

Para la cuarta prioridad, el presidente electo ha señalado dos innovaciones en la arquitectura institucional: la creación del Ministerio de la Igualdad, escucharemos por eso a la vicepresidenta Francia Márquez y su equipo, para contarnos cuál es la idea que ellos tienen de un rápido enfoque social. La quinta y última de la primera tanda de lo que se radicará el 7 de agosto tiene que ver con la reforma de la Policía. Como ha dicho el presidente electo, se elevará la categoría de la Policía en la creación de un Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad que garantice la vida, honra y bienes. Además, un contacto más directo con el ciudadano en la resolución de conflictos y una dignificación y ascenso por méritos, tanto en la Policía como en las Fuerzas Militares.

¿Cuáles puntos de la agenda quedarán para el 2023?

Las demás reformas: salud, educación, laboral, pensional y la de la Procuraduría —la reforma de justicia— seguramente quedarán para el segundo semestre de la legislatura, que es el primero del 2023.

¿Qué se propondrá en materia de paz?

La normatividad para la paz arranca desde el principio. El senador Iván Cepeda y la concejal Ana Teresa Bernal, entre otros, compartirán con nosotros la visión de lo que pensamos hacer en dos líneas: justicia transicional, diálogos y desarme con el Eln; y sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas multicrimen.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro le propuso un cese bilateral al fuego al Eln. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Quieren eliminar la Procuraduría?

Sirve de muy poco, es un ente que participa en todas las instancias judiciales, pero sus conceptos no son vinculantes. Por lo tanto, hay un costosísimo aparato burocrático –que es fortín clientelar de los partidos políticos– que ‘cuesta un ojo de la cara’ y que no le sirve al ciudadano para acceder a la justicia. Esos miles de trabajadores y profesionales altamente calificados los necesitamos en la lucha contra la corrupción, en el acceso a la justicia, en la Defensoría del Pueblo.



(No deje de leer: Gustavo Petro aclara que no tiene casa de descanso en Italia).



Redacción Política

Santiago Carmona Caraballo

En Twitter: @scarmona926