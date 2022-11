El representante del Pacto Histórico Jorge Ocampo generó polémica en la plenaria de la Cámara de Representantes (reforma trbutaria) cuando se debatía el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.



En su intervención, el congresista criticó a ciertos representantes que, según él, "recibieron la financiación en campaña de industrias azucareras y de bebidas gaseosas".



"El doctor Cristian Garcés, Riopaila Castilla le dio 46 millones; a Uscátegui, Postobón le dio 45 millones…", expuso Ocampo.



"A la doctora Carolina Arbeláez, Postobón le dio 61 millones", agregó el representante.



Los criticados no se quedaron callados. El primero en responder fue José Jaime Uscátegui, representante del Centro Democrático, quien dijo: "Nosotros no le debemos esta curul al narcotráfico, ni al populismo, ni a la demagogia ni a la mentira. Así que mirándolo a los ojos le digo: diga la verdad o nos vemos en la Corte Suprema de Justicia".



Arbeláez, por su parte, le argumentó que "uno no puede venir aquí a no saber qué es lo que está votando, porque yo le aseguro, representante Ocampo, que usted no leyó los impedimentos que presentamos”.



