Los reparos del expresidente César Gaviria a la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que se hicieron públicos este martes, dejaron en duda cuál será la postura de la colectividad a la hora de votar el proyecto.



Gaviria emitió un documento con 11 de sus preocupaciones, en las cuales reitera que, a su modo de ver, esa reforma es "severa" para los tiempos de recesión en los cuales se debe "cuidar" a los tenderos, las pensiones, la clase media y al sector de los hidrocarburos. El expresidente, incluso, dijo que él no votaría el proyecto.



Para evaluar estos 'peros' de Gaviria, así como los de otros congresistas, este miércoles al mediodía se llevará a cabo una cumbre de la bancada liberal, en la cual se podría tomar una postura de bancada.



Algunos sectores han insinuado que la tributaria de Petro no la tendría tan fácil si los liberales deciden no acompañarla, pero desde el Gobierno no tienen preocupación sobre esta cumbre.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la discusión de la reforma tributaria. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Así lo expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien este martes aseguró que es natural y democrático que una bancada se reúna para evaluar proyectos y más de alta importancia como este, que se espera debatir en plenarias de Senado y Cámara en las próximas semanas luego de su aprobación en comisiones Económicas.



"Que un partido de reúna, delibere, su presidente, cualquier congresista tenga inquietudes, observaciones, me parece natural, democrático", aseveró Prada.



El alto funcionario agregó que los liberales han sido un "sólido" apoyo en el Congreso y desde el Ejecutivo están confiados en que lo sigan siendo.



"El Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el Congreso de la República. Óigalo bien, no dudo que lo seguirá siendo. Hemos debatido con ellos muchísimo el contenido de la reforma y no solo de la reforma, sino en general del paquete normativo que se está trabajando en el Congreso de la República", agregó Prada.



Pero, ¿qué piensa la bancada? EL TIEMPO consultó a varios miembros de la bancada liberal, quienes afirmaron que el partido acompañará la reforma, pero hay algunos puntos que deben revisar. Y estos son los mismos que hizo públicos Gaviria.



Es decir, la colectividad apoya la reforma, pero no tal y como está. En ese sentido buscarían un recaudo menor a los más de 20 billones que busca el Ejecutivo, pues consideran que tal monto golpea a la clase media y baja.



"El partido va a acompañar la reforma. Seguramente algunos temas no", coincidieron algunos liberales consultados por este diario.



Así las cosas, se espera que este miércoles al mediodía se conozca un pronunciamiento de los liberales, el cual sería clave para el futuro de la reforma.

¿Qué dice Gustavo Petro de la reforma tributaria?

"¿Cómo se pueden buscar reformas tributarias que buscan la igualdad? Pareciera un pecado", aseveró el presidente Petro este martes cuando radicó el proyecto por el cual se crea el Ministerio de la Igualdad.



En ese sentido, el jefe de Estado comentó que su reforma es pensada en la igualdad, algo que no ha sido tenido en cuenta por las "élites" que han gobernado históricamente a Colombia.



"Lo correcto es que los impuestos vayan hacia los más ricos porque, automáticamente, eso genera mayor equidad, mayor igualdad", afirmó el mandatario.

REDACCIÓN POLÍTICA