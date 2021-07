Ley de inversión social, el mayor desafío del Congreso este semestre

Este martes el Congreso retoma el periodo de sesiones ordinarias, marcadas especialmente por la reforma tributaria que presentó el Gobierno, que la denominó como Ley de inversión social.



El proyecto es clave para el Gobierno, pues lo considera absolutamente necesario para mantener los programas sociales y para ayudar a miles de familias que se han quedado sin empleo por cuenta de la pandemia.



Si hay algo que destaca el Ejecutivo y que se ha hecho evidente en los últimos días es que se ha logrado un consenso para tramitar esta iniciativa. Y así lo consideran desde los partidos.



El senador conservador Efraín Cepeda dijo que ve “ambiente” en el Congreso para el trámite del proyecto.

“Con los retoques y algunas modificaciones que hacen parte de un debate necesario en el Congreso, yo creo que debe ser aprobado rápidamente”, dijo.



Ricardo Bonilla, del equipo económico de la campaña de Gustavo Petro, aseguró: “El Gobierno le hizo caso a Petro en la reforma tributaria al devolverse a la situación anterior a la reforma de 2019. No va a devolver todo el ICA y vuelve a la tasa de renta corporativa del 35 por ciento”.



Sin embargo, él se muestra categórico: “Colombia Humana no va a avalar la reforma tributaria que acaba de presentar el Gobierno”.



Ernesto Macías, senador y aspirante presidencial del Centro Democrático, dijo que “va a ser muy difícil oponerse porque no es una reforma tributaria, sino un proyecto de inversión donde pagan los empresarios los programas sociales hasta diciembre del 22”.



Por los lados de Cambio Radical también hay ambiente favorable. De hecho, según trascendió, en la reunión de bancada del jueves, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de la colectividad, calificó de manera positiva algunos puntos de la iniciativa dada a conocer por el Gobierno e incluso dijo que se tuvieron en cuenta varios elementos que él había mencionado anteriormente.



“Sí hay un apoyo real que se manifiesta expresamente por la presencia de varios partidos en la presentación de la reforma tributaria. Yo creo que el proyecto pasará, aunque puede tener algunos ajustes”, apuntó el senador Carlos Fernando Motoa.



El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, señaló que la reforma tributaria anunciada por el Gobierno “la pagarían los más pudientes” y destacó que conserva incentivos de inversión introducidos en 2019 como el descuento del ICA y devolución del IVA.



No obstante, también hubo críticas, especialmente de sectores de centroizquierda. El senador Roy Barreras, quien es parte del Pacto Histórico, se mostró escéptico frente a este texto.



“Yo no sé ustedes, pero a mí sí me llena de desconfianza que el Gobierno que rechazó la renta básica diga que su nueva reforma tributaria tiene enfoque social, ojo con las superfacultades del Presidente, ojo con el software de la Dian de embargos preventivos”, dijo Barreras.



Y aún hay expectativa por la decisión que pueda tomar el Partido Liberal. EL TIEMPO se comunicó con congresistas de este partido, quienes prefirieron esperar a analizar el proyecto a fondo para pronunciarse.



Sin embargo, con el apoyo de la coalición de Gobierno –Centro Democrático, Partido Conservador, partidos cristianos–, a los que se sumarían sectores de ‘la U’ y Cambio Radical, el Ejecutivo tendría las mayorías para pasar la reforma tributaria.



Sin lugar a dudas que el gran artífice de este consenso que se está dando alrededor del proyecto fue el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



Desde el momento en que cayó el pasado proyecto y tras la renuncia de Alberto Carrasquilla al Ministerio de Hacienda, Restrepo fue encargado por Duque para avanzar en el trámite de la nueva iniciativa.



Diálogo

Por eso una de sus primeras acciones al frente de la cartera de Hacienda fue iniciar un diálogo con diversos sectores no solo políticos sino económicos y sociales.



En esa tarea, el ministro habló con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal; con Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, y con integrantes de las comisiones terceras y cuartas. No tuvo problema en visitarlos, llamarlos, en discutir iniciativas.



Para avanzar en esa tarea, el ministro de Hacienda contó con el apoyo del titular del Interior, Daniel Palacios.



Además, determinó hacer seis diálogos regionales, para ir hasta diversos puntos de la geografía a fin de buscar acuerdos sobre los puntos que debería contener el proyecto.



Claro, esto no significa que el proyecto no va a ser objeto de debate y seguramente tendrá algunas modificaciones en su texto.



La reforma tributaria llega al Congreso justo cuando los congresistas empiezan en forma su campaña, por lo que no estarán dispuestos a dejar algún elemento polémico que los pueda afectar ante su electorado e incluso aprovecharán para hacer algunos ‘ajustes’ al texto. Y muchas veces ‘el diablo está en los detalles’.



“Estamos ante una encrucijada, el país necesita una reforma tributaria pero el momento para presentarla no podría ser más inoportuno, en medio de la campaña, lo que podría suceder es que en el Congreso le den una buena ‘peluqueada’ al texto”, aseguró el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez.



Además de la tributaria, el Congreso se tendrá que enfrentar en su última legislatura a otras reformas que también generan un agudo debate.



Entre julio y agosto, llegará al Legislativo el proyecto de ley antivandalismo, el cual es preparado por el Gobierno Nacional y buscaría, en principio, sancionar este tipo de conductas.



Paralelo a ello serán radicados otros dos proyectos relacionados con este mismo tema, uno del representante del Centro Democrático Edward Rodríguez y otro del conservador Juan Diego Gómez, que pretende regular la protesta.



También serán radicadas nuevamente iniciativas para reducir el salario de los congresistas, disminuir el número de parlamentarios a partir de 2022 y bajar el costo de las UTL, todos estos proyectos del senador Ernesto Macías.



El debate será igualmente agudo con la iniciativa anunciada por el Gobierno para reformar a la Policía, que coincidirá con otros proyectos sobre este mismo tema que tiene la oposición.



El Congreso tendrá un último año cargado, en medio de temas polémicos, la campaña electoral y el reto de entregar respuestas económicas al país.



Aliados

Uno de los hechos que generan tranquilidad en el Gobierno es que a partir de este 20 de julio tendrá aliados en las presidencias tanto del Senado como de la Cámara.



La presidencia del Senado le corresponde, por acuerdos políticos, al Partido Conservador, que postulará al congresista Juan Diego Gómez.



El senador ‘azul’ fue férreo defensor del ministro de Defensa en las mociones de censura que tuvo que enfrentar en el Congreso y también acompañó al Ejecutivo en la mayoría de las iniciativas.



Por los lados de la Cámara se espera que sea elegida la representante del Centro Democrático Jennifer Arias, una de las congresistas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.



Contar con congresistas de la coalición de Gobierno en las presidencias de Senado y Cámara de Representantes resulta clave para la administración Duque, pues serán los encargados de darle celeridad al trámite de la reforma tributaria una vez esta llegue a las plenarias.



REDACCIÓN POLÍTICA