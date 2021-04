El duro panorama político para la reforma tributaria

Por lo que se ha conocido hasta el momento de la reforma tributaria, el panorama político para el Gobierno en el Congreso no parece sencillo y son muchas las aguas que habrá que calmar en los próximos meses para que el proyecto de ley salga adelante con el menor traumatismo posible para los sectores políticos que se decidan a apoyarlo.



Aunque todavía no se conoce con precisión la iniciativa que, según el Gobierno, es indispensable para darles un respiro a las finanzas de la Nación, empujar la reactivación económica y ampliar el alcance de los programas sociales, algunas propuestas que se han revelado en las últimas semanas han despertado críticas en distintas fuerzas políticas y polémica en la opinión pública.



Ideas como aumentar el IVA a productos como el café o el azúcar, y que posteriormente fueron desechadas por el propio presidente Iván Duque, generaron inquietud, incluso, en el propio partido de gobierno, el Centro Democrático.



En lo que sí parece haber consenso es en el espíritu ahorrativo que debe tener este proyecto tomando en cuenta que son varios los gastos del Estado que podrían recortarse para la consecución de recursos.



Para varios observadores consultados por EL TIEMPO, el trámite de este proyecto de ley será una de las mayores pruebas políticas para el Gobierno. Sin embargo, fuentes de distintos partidos coinciden en la poca pedagogía recibida. “Están en mora de explicarnos todos los detalles”, es el consenso que hay en varias colectividades del Legislativo.



En el panorama hay dos consideraciones para la buena marcha de esta iniciativa. La primera es que se trata de tramitar una reforma tributaria para afrontar una de las peores crisis económicas de la historia ocasionada por la pandemia.



Nadie estaba en capacidad de pronosticar que los efectos económicos de la crisis sanitaria llegarían tan lejos y que la mayoría de los gobiernos, como en el caso colombiano, tendría que echar mano de tantos recursos para atender el golpe.



¿Aceptará la opinión pública que esta es una circunstancia excepcional y que el sacrificio es general? De la respuesta depende el segundo desafío, que está en el terreno político, y es que la reforma tributaria afecte lo menos posible la campaña electoral que está comenzando y que es el máximo interés de todos los actores políticos.



El próximo año serán elecciones de Congreso y de Presidente de la República, y la lucha por conquistar el poder está comenzando a ser protagonista de la política. El desafío para el Gobierno es que el trámite de esta reforma se roce lo menos posible con esa campaña, en la cual uno de los principales actores será el uribismo, la fuerza que llevó a Duque a la jefatura del Estado.



Panorama político

Uno de los principales apoyos que el Gobierno espera tener en el Congreso es su partido, el Centro Democrático, en el cual ha habido muchas inquietudes alrededor de esta reforma.



En medio de estas contradicciones fue que se produjo la famosa reunión entre Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del partido, y el presidente Iván Duque, la cual, al parecer, ayudó a bajar las tensiones.



EL TIEMPO pudo establecer que para algunos congresistas del Centro Democrático, la reforma tributaria es impopular y que, en un momento dado, podría afectar su futuro electoral.



Esta reunión fue reforzada por otra, pocas horas después, en la que el expresidente Uribe logró que los congresistas de su partido se alinearan alrededor de una idea: la buena marcha del Gobierno depende, en gran medida, del apoyo de su partido. O, en palabras de Tomás Uribe, “el éxito del Gobierno es el éxito del partido. Imposible diferenciar el uno del otro”.



Con estos hechos, el respaldo uribista parece ser un hecho.



Otras fuerzas

El panorama en los demás partidos afectos al Gobierno es de duda. Ante el desconocimiento del texto del proyecto dicen que prefieren esperar para adoptar una posición.



Así está el Partido Conservador, aliado del Gobierno. Esta semana, tras una reunión de sus senadores y representantes a la Cámara, se optó por solicitarle al Ejecutivo que dé a conocer la iniciativa lo más pronto posible para tener más elementos de juicio.

El conservatismo aclaró, eso sí, que es consciente de la situación fiscal, el tamaño de la deuda y el alivio social que se necesita y, muy seguramente, será otro de los bastones de apoyo del Gobierno.



Sin embargo, el tercer partido mayoritario de la coalición, ‘la U’, ha dicho desde el principio que no votará nada que afecte la canasta familiar y algunos de sus congresistas se han mostrado contrarios a la ampliación de la base para el impuesto de renta. Esto significa que el respaldo de ‘la U’ no está asegurado.



Por los lados de los partidos independientes –el Liberal y Cambio Radical– el panorama no parece sencillo. Varios congresistas de estos dos partidos se han unido a las críticas a los aspectos que se han conocido.



Germán Vargas Lleras, uno de los líderes naturales de Cambio Radical, ha mostrado sus inquietudes en su columna de este diario. En la del domingo pasado escribió: “Y, para colmo, el riesgo de tramitar una reforma en plena campaña electoral es descomunal. Surgirán toda suerte de propuestas populistas. Esta reforma es el verdadero despropósito nacional”.



Por su parte, el senador Richard Aguilar, miembro de la Comisión Tercera y de Cambio Radical, dijo: “Vemos con preocupación que el Gobierno no esté buscando nuevas fuentes de ingresos”. Según él, se puede pensar en alternativas como la subasta de bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la venta de activos del Estado y el control de la evasión para aumentar los ingresos.



Con el liberalismo, el Gobierno también lo va a tener muy difícil. “La reforma tributaria es un monstruo, que con habilidad y una estrategia premeditada del Ministerio de Hacienda, comienzan a cortarle las uñas (…). Hay que votar no a la reforma tributaria”, afirmó el expresidente del Congreso y senador liberal Luis Fernando Velasco.



Y, finalmente, los partidos de oposición han mostrado su desacuerdo con las propuestas oficiales y algunos sectores han planteado alternativas que no parecen estar en sintonía con lo que el Gobierno Nacional espera del proyecto de ley.



Ante este panorama, el Gobierno tiene un desafío político que requiere de tacto y audacia para conseguir el apoyo necesario para el proyecto.



En este camino, dicen en el Congreso, un buen primer paso sería reunirse con las bancadas y socializar con ellos los principales aspectos de la reforma. Y luego comenzar un proceso en el cual el Ejecutivo debe concentrarse a fondo para conseguir acuerdos.



JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redacción Política