El duro impacto de la reforma tributaria en el cine colombiano

Con el proyecto de reforma fiscal presentado ayer por el Gobierno al Congreso, conocido como de Solidaridad Sostenible, el país inicia un álgido debate sobre la manera en que se abordará la lucha para reducir la pobreza y quiénes se tendrán que meter la mano al bolsillo para financiar las ayudas sociales.

Si bien la discusión aún no ha arrancado en el Congreso, poco a poco han ido saliendo ‘perlas’, más allá de los temas que ya habían generado polémica, como la ampliación de las personas que tendrán que declarar renta o el IVA a los servicios públicos para los estratos 4,5 y 6.



Una de las ‘perlas’ más llamativas fue la que puso en evidencia este viernes el representante de Cambio Radical José Daniel López, quien dio a conocer que el texto del proyecto “deroga media Ley del Cine, dándole un golpe inexplicable a productores, actores y trabajadores del cine colombiano”.



Este sería un golpe duro no solo para esta industria sino para el sector cultural en Colombia, uno de los más afectados por la pandemia.



Según explicó el congresista, “desde 2003 y hasta pandemia, el cine colombiano tuvo un boom. En parte, gracias a la Ley del Cine (Ley 814 de 2003). La ‘Cuota para el Desarrollo Cinematográfico’ es una contribución parafiscal administrada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Este fondo se dedica a subsidiar y estimular producción cinematográfica en Colombia. Pero la reforma elimina esta contribución y pone al fondo a depender del Presupuesto General de la Nación, tomando como base el recaudo de 2019”.



Esto impactaría la industria del cine en el país en la medida en que le estaría quitando autonomía a este fondo y, además, “si el cine colombiano se dispara por alguna razón, eso no se verá reflejado en el recaudo del fondo”.

“Y la tapa: eliminan incentivos para la proyección en salas de cine de cortometrajes producidos en Colombia”, concluyó el congresista.



Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la reforma tributaria busca cuadrar las cuentas fiscales del Gobierno, ya que de un déficit fiscal estimado preliminarmente en el 7,8 por ciento del PIB, bajo el ritmo de gasto y recaudo anual, se prevé que esta cifra suba al 8,6 por ciento del PIB, lo que implica tener un hueco de 94 billones de pesos en las cuentas públicas.



