Con la Cámara de Representantes en plenaria, este jueves, se dio la reactivación de la discusión del proyecto de reforma tributaria que ayer cosechó un triunfo en el Senado, al obtener su aprobación.



En la Cámara baja el debate arrancó desde ayer sobre las 10:50 p. m., y en consideración de la hora, el presidente de la corporación, David Racero, levantó la sesión y la citó para hoy para así discutir cerca de 30 artículos que se mantienen pendientes por discusión.

El debate se calentó nuevamente en la Cámara, cuando se escuchó una proposición sobre el impuesto a las pensiones, uno de los temas que fue retirado del articulado por el Gobierno Nacional y sus ponentes, pero que hoy volvió a agitar los ánimos en medio de la votación del artículo 2 del proyecto.



El senador Wadith Manzur (partido Conservador) aseguró que con dicha proposición se quería revivir este artículo que logró consensos entre los partidos y el Gobierno para ser retirado. "Aquí quieren revivir el impuesto a las pensiones y eso estaba acordado. Entonces yo le pido presidente (Racero) que cuando usted lea proposiciones avaladas y se vaya a poner en consideración hablemos solamente de ese artículo", dijo.



"(...) Pero hay que recordarle a todos los colombianos y a todos los congresistas que están pendientes de proyectos de bajarnos el salario (que yo no estoy en contra), que aquí nos estamos bajando un salario al año. Vamos a pagar 35 millones de pesos más en impuestos, solamente por el artículo 2, el próximo año", agregó.



A renglón seguido, el ponente del proyecto, Jorge Bastidas (Pacto Histórico) afirmó que aunque se existe un acuerdo de partidos para este segundo en plenarias, pero arremetió al señalar que en algunas colectividades se ha evidenciado que "guardan silencio cuando hay proposiciones que bajan los dividendos avalados por el señor ministro (de Hacienda), pero sí protestan cuando buscamos que se meta en colación el tema de las megapensiones".



"Entonces devolvámonos sobre el acuerdo inicial y no demos la apertura a otra clase de proposiciones, porque si es válido para unas cosas tiene que ser válido para todo, o simplemente cerramos. Entonces es plenamente válido que plantear la discusión", dijo.



De inmediato, Manzur respondió de forma contundente: "Si no le gusta que el partido Conservador guarde silencio, aquí vamos a hablar artículo por artículo para que diga que no guardamos silencio, que respetuosamente este partido ha guardado respetando los acuerdo".



La representante Katherine Miranda (Alianza Verde) también se sumó a la discusión y consideró el artículo 2 debería ser excluido del bloque de votación para así darle una discusión más tranquila.



"Aquí no se debe callar a ningún partido, ni decir si le sirve para unas cosas y para otras no (...) De verdad hay argumentos a favor de revivir este impuesto a las pensiones altas, de hecho, la proposición está de mayor de 16 millones de pesos. Demos la discusión, creo que es valida", dijo.



En esa medida el presidente de la Cámara afirmó que la proposición presentada sería retira y el artículo dos se mantendrá como está en la ponencia. "Ese fue el acuerdo", afirmó Racero.

REDACCIÓN POLÍTICA