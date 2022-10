Cuando la reforma tributaria fue aprobada el jueves 6 de octubre en las comisiones económicas del Congreso parecía que el gobierno de Gustavo Petro no tendría mayores inconvenientes en las plenarias para sacar adelante esta ley.



Sin embargo, hoy, dos semanas después, las cuentas no están tan claras y algunos sectores de gobierno le podrían poner un freno a la ambición del Ejecutivo, que pretende recoger más de 21 billones de pesos con esta reforma.



¿Qué pasó? Ya era un secreto a voces en el Capitolio que los partidos Liberal, Conservador y ‘La U’, todos declarados de gobierno, no le caminarían al proyecto tal y como fue aprobado en las comisiones económicas, pues consideran que va en contravía de lo que quieren sus electores.

Los primeros en hacer pública su postura y en poner a hacer cuentas al Ejecutivo fueron los liberales. Su jefe natural, el expresidente César Gaviria, emitió un comunicado en el cual expresaba 11 de sus preocupaciones e, incluso, afirmó que él no votaría el proyecto.



Al expresidente, la tributaria le parece “severa” para los tiempos de recesión que atravesamos, y que vendrán, por lo cual se debe “cuidar” a los tenderos, las pensiones, la clase media y al sector de los hidrocarburos.



Fue así como la bancada del Partido Liberal se reunió el pasado miércoles, 19 de octubre, para definir cuál sería su postura frente a la reforma. Algunos de los miembros de la colectividad le expresaron previamente a EL TIEMPO que la postura que tomarían era que acompañarán la reforma, pero no tal y como está. Es decir, votarán de forma negativa algunos artículos.



Y aunque el miércoles no hubo un comunicado sobre su postura, se conoció que buscarán que el recaudo baje al menos a 13 billones de pesos. No están dispuestos a votar unos 20 artículos en bloque y hay un tema que no tiene discusión para la colectividad: “Partido Liberal no acepta gravar las pensiones de los colombianos”.



Se acordó, además, crear una comisión de cuatro congresistas para que lo expuesto por el expresidente se lleve a discusión con los ponentes de los otros partidos.

‘La U’, por su parte, también expresó sus preocupaciones en las últimas horas.



Dilian Francisca Toro, directora de esta colectividad, le dijo a EL TIEMPO que esas dudas que tienen deben ser aclaradas antes de que la reforma pase a la plenaria.

El jefe del partido Liberal, César Gaviria. Foto: EL TIEMPO

“La reforma ahora va para plenarias, así que la discusión ha mostrado otros puntos que generan mucha inquietud: no se le deben quitar los incentivos a los bancos de alimentos; las profesiones liberales tienen que permanecer en el régimen simple; las zonas francas necesitan un tiempo de transición mayor para que cumplan con la meta de exportación; gravar a los pensionados es inconstitucional y, en materia de hidrocarburos, hay que pensar en Ecopetrol y su tasa de tributación: disminuyendo las nuevas cargas que se les quieren imponer”, aseveró la líder del partido, quien agregó que si bien son bancada de gobierno, eso no representa que no puedan argumentar, opinar y proponer.



Por ahora, el Partido Conservador no ha hecho públicas sus dudas, pero congresistas consultados por este diario argumentaron que sí acompañarán la reforma, pero su postura es muy similar a la de los liberales. Es decir, sí la van a votar, pero hay puntos que no piensan apoyar.



Así las cosas, los votos de los liberales, los conservadores y ‘la U’, sumados a Cambio Radical, que es independiente, pero ya anunció que no acompañará el proyecto, y Centro Democrático, de oposición, no dejan tan claras las cuentas para el Gobierno. Si bien el Pacto y los demás partidos de gobierno siguen siendo mayoría, ahora el Ejecutivo no tiene tan clara la aprobación de la tributaria, aunque le apuesta a que esté lista antes de que terminen las sesiones ordinarias.



Es decir, el Gobierno tiene tiempo hasta diciembre para resolver las dudas de los partidos que son de gobierno si quiere mantener los más de 20 billones de recaudo.

¿Qué dice el Gobierno sobre las dudas del Partido Liberal?

Por ahora, el Gobierno solo se ha pronunciado sobre la postura de los liberales. El ministro del Interior, Alfonso Prada, les dijo esta semana a periodistas en el Congreso que es natural que los partidos tengan dudas y se reúnan para discutirlo. Eso sí, está convencido de que el Partido Liberal acompañará la reforma.



“El Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el Congreso de la República. Óigalo bien, no dudo de que lo seguirá siendo. Hemos debatido con ellos muchísimo el contenido de la reforma y no solo de la reforma, sino en general del paquete normativo que se está trabajando en el Congreso de la República (...) por más que lo quieran ver diferente, el Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el trámite de la reforma”, agregó Prada.



Los miembros del partido se reunieron para discutir los 'peros' de la reforma tributaria. Foto: Cortesía

Desde la oposición han insistido en que el Gobierno está sacando adelante todos sus proyectos a pupitrazo y ha funcionado como una aplanadora en el Congreso.



Sin embargo, analistas políticos insisten en que es muy pronto para hablar de aplanadora. Así lo advirtió el docente y analista político de la Universidad del Rosario Yann Basset en un artículo publicado el domingo en este diario, quien señaló que no le cuadraba la idea de hablar de aplanadora todavía y más si se tiene en cuenta que es una coalición “muy diversa”, pues tiene partidos que no son de una ideología a fin a Petro.



Y esto es lo que se ha visto esta semana, pero desde el Pacto y el Gobierno confían en que la reforma saldrá según sus objetivos.

MATEO GARCÍA

POLÍTICA