Cristianos tampoco le caminan a la reforma tributaria

Sectores cristianos con asiento en el Congreso anunciaron este fin de semana su decisión de no acompañar el proyecto de reforma fiscal que radicó el Gobierno en el Congreso.



El movimiento Colombia Justa Libres así lo notificó a través de un comunicado de prensa.

"De manera unánime, los copresidentes y la bancada de congresistas no acompañará el proyecto de ley de reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional debido a que afecta de manera grave a los pensionados, a la clase media y trabajadora e incrementa el costo de vida de todos los colombianos", dijo el senador John Milton Rodríguez.



"Solicitamos su retiro y una reformulación de una política pública de sostenibilidad y enfocados en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos, la elusión y la reducción necesaria de la alta burocracia del Estado", dijo.



El comunicado

Bogotá D.C., 24 de abril de 2021.



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA



Los Copresidentes y la Bancada de Congresistas del Partido Colombia Justa

Libres, conscientes de la realidad y las necesidades del país se permiten expresar

ante la opinión pública su posición frente a la “Ley de Solidaridad Sostenible”, o

Reforma Tributaria:

Con preocupación se encuentra en esta reforma una iniciativa regresiva que,

desbordando el gasto gubernamental, equivocadamente eleva la carga tributaria

provocando una baja del consumo como consecuencia del encarecimiento en

producción, comercialización y uso de bienes y servicios. En lugar de propender

por la reactivación económica, esto puede conllevar a que nuestra economía se

continúe contrayendo y acabe con el empleo. Todo impuesto confiscatorio como el

“temporal” y solidario a los ingresos altos, el IVA, o el de renta, asfixian la actividad

económica, limitan las transacciones, y generan mayor informalidad y evasión.

No aprobaremos ningún impuesto sobre las pensiones, pues son un derecho

adquirido por el ciudadano quien ya no se encuentra en edad de empleabilidad,

sino en etapa de recibir los ahorros por los cuales ya cotizo y tributó.

Por esta razón, el proyecto tiene un corte fiscalista con el que se pretende cuadrar

la caja de un Estado ineficiente, con el bolsillo de las familias acabando con su

ahorro, la capacidad de consumo, las empresas, y la inversión.

Por todo lo anterior, hemos decidido por unanimidad no acompañar el Proyecto de

Ley 439/21S - 594/21C “Ley de solidaridad sostenible” y proponer el diseño de un

gran Plan de Sostenibilidad en Colombia, donde, prime la adopción de un marco

tributario nacional conformado con tarifas sencillas, bajas y justas, acompañadas

de una lucha contra la evasión, elusión, el contrabando y la corrupción en la

contratación pública, y de esta manera reactivar la demanda agregada, la

generación de empleo, y en general el impulso del crecimiento y desarrollo

económico.

La reorganización del Estado y su reestructuración no dan espera,



El comunicado está firmado por el senador Rodríguez y por Ricardo Arias, ambos copresidentes del partido.