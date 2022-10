La discusión de la reforma tributaria que comenzó este jueves en el Congreso de la República tuvo su primera polémica.



Hacia el mediodía de la sesión conjunta de las comisiones económicas el Partido Cambio Radical, que es independiente, se retiró de la discusión e insistió en que no apoya el proyecto porque "no incentiva el crecimiento económico y destruye el aparato productivo de Colombia", explicaron.



De hecho, Germán Vargas Lleras, jefe del partido, trinó: "No a la reforma tributaria".



(Además: Miguel Uribe: reprocha 'pupitrazo' y pide plazo para estudiar tributaria)

El senador Carlos Fernando Motoa, miembro de esa colectividad, aseguró que “la estrategia del Gobierno es clara, no permitir que se den los debates en las iniciativas que han presentado. Preocupa que sea el propio congreso quien desconozca la importancia de los principios democráticos”.

Según los miembros de Cambio Radical, el país necesita una reforma que genere desarrollo, progreso, empleo y que proteja a los empresarios. Y, a su modo de ver, la propuesta del gobierno de Gustavo Petro es "inequitativa y no es social”.

Muy coherente la bancada de @PCambioRadical hoy en comisiones económicas. No a la reforma tributaria. pic.twitter.com/y10DK4zkGP — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 6, 2022

“Como Partido presentamos unas propuestas y ninguna fue tenida en cuenta por el Ministro de Hacienda”, explicaron los congresistas de Cambio Radical.



David Luna, también senador de este partido, afirmó que esta es una reforma que "destruye el aparato productivo, que va a aumentar la inflación aumentando los costos de la canasta familiar (...) evidentemente hace daño a las clases menos favorecidas. Por eso, como lo anunciamos hace ya varios meses, no votamos la reforma tributaria".



(Siga leyendo: Por falta de quórum no se votó reforma política; Roy critica a los conservadores)



La postura de Cambio Radical es similar a la del Centro Democrático, que presentó la ponencia negativa que no fue aprobada.



Desde el Centro Democrático denunciaron que este proyecto lo quieren sacar adelante a "puputrazos".