Análisis: así se alistan fuerzas políticas para debatir reforma fiscal

En el Congreso hay expectativa por lo que vaya finalmente a radicar el Gobierno en lo que tiene que ver con el proyecto de Transformación Social Sostenible, que a juicio de algunos sectores es una reforma tributaria.



El asunto es que el texto formal no se conoce ni el Gobierno ha socializado la iniciativa. Y por eso hay quienes dicen que están a la espera de conocer el proyecto.

Si bien se puede señalar que entre los legisladores hay coincidencia de que se requieren recursos para tapar los elevados gastos que ha generado la pandemia y para mantener algunos programas sociales que han sido claves para los sectores más necesitados, en la forma de obtenerlos y la cantidad requerida no hay consenso.



Y otro punto en el que hay coincidencias es en la necesidad de reducir los gastos del Estado.



Pero el asunto no es muy sencillo pues se trata de una reforma fiscal que se va a tramitar en el Congreso justo cuando la mayoría de legisladores están alistando su campaña para hacerse reelegir. Y esto les puede salir caro electoralmente hablando.



De todas maneras, el Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, emitió este miércoles un comunicado en el que le da su apoyo al proyecto.



Inicialmente, algunos congresistas uribistas, como la senadora Paloma Valencia y el representante Gabriel Vallejo, habían expresado algunas inquietudes frente a lo que ha trascendido del proyecto.



Sin embargo, tras la visita a la Casa de Nariño de los hijos del expresidente Álvaro Uribe y tras una reunión de la bancada con el exmandatario, salió el comunicado.



Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, dijo que una vez se conozca el texto la bancada lo revisará para tomar una decisión.



Pero el jefe natural de ese partido, el exvicepresidente Germán Vargas, ya ha expresado algunas reservas.



Mientras tanto, Omar Yepes, presidente del Directorio Conservador, anunció que esta tarde se reunirá la bancada para empezar a analizar el tema. Dijo que si bien no se conoce el texto, “más o menos tenemos una idea” de qué es lo que quieren.

“Con habilidad, el Gobierno en su reforma tributaria nos presenta un monstruo grande, esperando sacar un monstruo mediano, pero de todas maneras monstruo”, dijo el

senador liberal Luis Fernando Velasco.



Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, dijo que “indigna” que se insista en la mentira de que el proyecto que se va a presentar no es una reforma tributaria. Exigió respeto para los colombianos y dijo que es “el colmo” que se “engañe y mienta para ocultar una reforma contra los pobres y las clases medias”.



