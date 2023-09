La creación de la subcomisión en la Cámara de Representantes que tiene como propósito concertar un texto de reforma de la salud es la primera prueba para el llamado al acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro.



“Este es el espacio idóneo para exponer nuestros argumentos y lograr un consenso que le sirva al país”, afirmó la representante Julia Miranda, autora de la proposición que creó esta instancia.



Aunque este jueves tuvo su primera sesión, de manera virtual, hay bastante escepticismo sobre sus alcances. La oposición considera que ya el gobierno del presidente Petro, “con mermelada”, se aseguró los votos de sectores liberales y de ‘la U’ para que se apruebe el proyecto que llevaba cinco meses estancado en la Cámara de cara a su segundo de cuatro debates.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el debate de la reforma de salud. Foto: César melgarejo. EL TIEMPO

Asimismo, hay desconfianza porque la mayoría de los miembros de esta hacen parte del Pacto Histórico. No obstante, esto no es una ‘ jugada’, ya que la proposición que se aprobó el 30 de agosto señala que este grupo sería conformado por todos los partidos del Congreso y no por bancadas. Por eso, están 23 congresistas y, como el Pacto es una coalición de partidos, cada colectividad que lo conforma se garantizó un cupo en la subcomisión.



“Siendo franca, tengo una preocupación porque el Gobierno probó que tiene, a punta de mermelada, los votos de los partidos tradicionales para la reforma de la salud. Y, en ese sentido, me genera desconfianza sobre la disposición a modificar asuntos esenciales de la iniciativa en la subcomisión. En todo caso, allí estaremos, presentaremos nuestras proposiciones, sobre todo, para fortalecer la red pública hospitalaria”, expuso la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, quien hace parte de dicho grupo.



Algunos sectores consideran que es una prueba de fuego para conocer si el llamado al acuerdo nacional que viene haciendo el presidente Petro desde el 20 de julio, durante la instalación del Congreso, es genuino.



El representante uribista Andrés Forero, quien también hace parte de este grupo de parlamentarios y es uno de los principales opositores de la reforma desde su primer debate en la Comisión VII, manifestó estar a la expectativa.

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Foto: Daniela Fajardo

“La Comisión accidental donde esperamos que se dé un debate de carácter técnico va a ser un espacio para poner a prueba la voluntad real del Gobierno para llegar a consensos y buscar concertaciones con los partidos políticos que piensan diferente. Vamos a ver si ese llamado de un gran acuerdo nacional por parte del Presidente es auténtico o, si por el contrario, se trata de un discurso vano que implica la imposición unilateral de la visión del Gobierno”, mencionó el parlamentario.



En ese mismo sentido opinó la representante Catherine Juvinao, quien, si bien no hace parte de la subcomisión, ha sido una de las más críticas a la reforma de la salud y ha pedido su archivo en varias oportunidades. “Ojalá el Gobierno comprenda que esta es la oportunidad de concertar la mejor reforma para el país, una basada en evidencia, que recoja los avances actuales sin sectarismos y se concentre en los desafíos construyendo con generosidad”.



El 29 de septiembre es la fecha límite para que esta célula legislativa entregue un informe a la plenaria. Pero no será una tarea fácil, pues hasta este jueves había 500 modificaciones radicadas en la Secretaría de la Cámara. Este jueves, en su primera sesión, se definió la metodología y se estableció que habrá, al menos, cinco mesas temáticas donde participará la sociedad civil.



“Son varios los congresistas que estamos pidiéndole al presidente de la Cámara que, por lo menos, por la importancia del trabajo que se va a realizar, amplíe en una semana más el tiempo para presentar el informe”, comentó Forero.

Y esta subcomisión no presentará una nueva ponencia para llevar a cabo el segundo de cuatro debates en la plenaria, sino que se decidirá cuáles proposiciones serán acogidas y cuáles no.



“La subcomisión tiene como propósito concertar un texto luego de convocar mesas de diálogo nacional que deben de tener participación ciudadana, política, de gremios relacionados con el sector salud para avanzar en los consensos sobre la reforma. Es un compromiso también del Gobierno avanzar en posturas para el gran acuerdo nacional sobre el rumbo del país”, afirmó el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, quien además es ponente.

Hay ambiente para concertar el texto, pero, una vez más, será el Gobierno el que tenga la última palabra sobre si cede en sus aspiraciones y llega a consensos o, como ha ocurrido en el pasado –la reforma provocó la primera crisis ministerial y el fin de la coalición de gobierno–, se descartan los acuerdos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA