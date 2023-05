La reforma de la salud sigue sin alcanzar los consensos para su aprobación. El gobierno del presidente Gustavo Petro todavía no llega a acuerdos con los partidos tradicionales para que voten de manera positiva el polémico proyecto del que solo se han aprobado tres artículos luego de casi un mes de debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Así las cosas, las cuentas no están claras -como nunca lo han estado- de cara a la continuidad de este primero de cuatro debates, el cual está citado para este martes en la Comisión VII.



Mientras que el coordinador ponente del proyecto, el representante por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón, ha dicho en varias oportunidades que ya se llegó a acuerdos con los partidos tradicionales, los Conservadores y 'la U' dicen lo contrario.

Alfredo Mondragón Garzón, Representante de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

"Hemos avanzado en nuevos acuerdos y vamos a trabajar intensamente para sacar adelante esta reforma, que no busca más que una salud digna y preventiva para la mayoría del pueblo", aseguró el martes 10 de mayo pero un día después, tras nueve horas de discusión, solo se aprobaron tres artículos.



Y hace unos días, en entrevista con este diario, afirmó que “tenemos coincidencias muy grandes y las hemos venido trabajando y fortaleciendo en la última semana. Por eso presentamos algunas proposiciones conjuntas, que ya cuentan con el aval del Ministerio de Salud".



Sin embargo, fuentes en los partidos de 'la U' y Conservador aseguran que la discusión está en el mismo punto de hace dos meses: acuerdos verbales que no se plasman en documentos que den garantías.

Ministro en sesión de debate de la Comisión Primera Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

Y en esa misma línea han sido las últimas posturas oficiales expresadas por los jefes de ambas colectividades, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'.



"Siempre y cuando estén todas las proposiciones de cambio que nosotros solicitamos. Por ejemplo, que haya un sistema mixto (privado y público). También pedimos que las EPS sean administradoras del riesgo en salud y el operativo, que es algo muy importante para lograr la continuidad y la oportunidad en la atención de los pacientes", dijo Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', en entrevista con EL TIEMPO.

Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Este es un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Un partido que tiene identidad, dignidad, un partido que hoy, en la Comisión VII, le está diciendo que no a una reforma de la salud que va en detrimento de todos los colombianos", dijo Cepeda cuyo partido votó negativos los tres artículos aprobados el miércoles de la semana pasada, contrario a lo que sucedió con 'la U' y los liberales, que los votaron positivos.



Pero el avance de esos tres artículos no son prueba de que vayan a acompañar. De hecho, el expresidente César Gaviria publicó este fin de semana un nuevo documento en el que expresó sus raparos a la iniciativa oficial que venía siendo impulsada por la ahora exministra Carolina Corcho quien fue tildada como un obstáculo para el diálogo y lograr consensos por distintos sectores, incluyendo al Pacto Histórico.

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: EFE

En un texto titulado ‘Por qué el proyecto de ley de reforma a la salud destruye el sistema’, el expresidente aseguró que la iniciativa oficial “elimina el modelo de aseguramiento mixto por uno estatal”, hay “riesgos de corrupción y politiquería” y que la “no tiene incentivos a la contención sana del gasto y conducirá a una quiebra inminente”, entre otros aspectos.



Los liberales son los más radicales contra el proyecto y solo uno de los cuatro representantes votaría positivo pese a que ya se aplicó la ley de bancada en la cual le dieron a Gaviria el poder de decidir cómo votar y la decisión del expresidente sigue siendo que se hará de manera negativa.



Se trata de María Eugenia Lopera, quien ha insistido en que está de acuerdo con la iniciativa y su voto lo hace a consciencia pese a las sanciones a las que se expone.



La 'U' y los conservadores, por su parte, insisten en que solo votarán de manera positiva los artículos en los que el Gobierno haya acogido sus observaciones. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran garantizar la continuidad de las EPS y que no habrá estatización del sistema.



Pero si se llega a un acuerdo esto se hará a través de proposiciones, pues ya no habrá más mesas de diálogos. Precisamente este martes la discusión se llevará a cabo según una enmienda que se hizo previamente a la ponencia que fue radicada y esta tiene parte de las observaciones de los partidos tradicionales, pese a que estos no quedaron satisfechos con el resultado.



Por eso la idea, han expresado desde el mismo Pacto Histórico, es discutir proposiciones sustitutivas que cuenten con el respaldo de estos partidos y tengan el visto bueno del Gobierno. Además, se cree que la salida de Carolina Corcho del ministerio de Salud puede destrabar la discusión.



Si los liberales, definitivamente le dicen no al proyecto, el Gobierno debe garantizar el apoyo de los conservadores y 'la U', que ambos tienen de a dos congresistas en la Comisión VII. Con ellos, la reforma pasaría a segundo debate en la plenaria pero sin estos, se hundiría.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA