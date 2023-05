Este martes se iba a reanudar la votación de la reforma de la salud. Ya se habían aprobado tres artículos el jueves pasado y se esperaba que se continuara el resto del articulado tras la labor de una subcomisión para ponerle orden al articulado y a las proposiciones radicadas.



Sin embargo, el debate para votar el articulado nuevamente quedó pausado. En esta ocasión, debido a que la oposición invocó su estatuto para que les otorgaran el control de la sesión. Estos hicieron una solicitud para que se abriera nuevamente la discusión a los actores de salud.



Entonces, se hizo un pedido para una sesión informal para escuchar a distintos actores del sistema de salud. Ante la citación, fueron varias las sillas vacías. Los representantes de ‘la U’, conservadores y liberales no estuvieron presentes en varios minutos.



A lo anterior se suma que aún no hay acuerdos con los partidos Conservador y 'la U' en los temas más sensibles, como garantizar que no se eliminen las EPS y que no haya estatización del sistema, lo que impide abordar la discusión de los puntos más gruesos del proyecto.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo saluda al exministro Fernando Ruiz. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por otro lado, también hubo varios representantes que se ausentaron para poder conciliar la reforma laboral. Esta iba a ser radicada hacia las 8 de la mañana y tuvo que aplazarse ante la imposibilidad de los ponentes en ponerse de acuerdo con dos artículos.



Mientras que una buena parte de las curules estaba vacía, en el atril pasaron distintos vinculados al sistema de salud para hacer observaciones al proyecto. El primero en pasar fue el exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, Fernando Ruiz Gómez.



Este reiteró su oposición al proyecto: “Una reforma regresiva, inviable para los colombianos”. Señaló que se estaría apostando por una pérdida de las capacidades que el sistema ha ganado en los últimos 30 años.

Debate de la reforma de la salud en la Comisión VII. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Nuestros ciudadanos y los pacientes y las personas que están sometidas a tener un sistema, el proyecto de ley los va a convertir en dolientes de un sistema sin libertad de elección”, expresó el exministro Ruiz, quien concluyó: “Es un sistema en el que el paciente deja de ser centro para que lo sean las instituciones”.



Después del exfuncionario, al atril de la Comisión Séptima pasaron varios representantes de los gremios que destacaron algunos de los puntos de la reforma y otros cuestionaron algunos aspectos.



Los gremios pidieron una mayor inclusión del tema laboral del gremio de la salud. Varios señalaron que el proyecto se quedaba corto en este aspecto. También llamaron la atención en que el proyecto en este momento plantea una ruptura con el sistema actual, por lo que pidieron que se mirara una forma de transición.



En este mismo sentido señalaron los problemas que podría causar el cambio ante los pacientes crónicos. Cuya atención, supuestamente, no estaría siendo asumida de forma correcta por el sistema planteada en el texto.

Las EPS también tuvieron espacio. Juan Pablo Rueda, de Sanitas, habló de las eficiencias del sistema y de lo que han logrado en el sistema. Destacó el trabajo de la organización que lideraba. Este aceptó que se debe mejorar el acceso al sistema, pero señaló que serían más las ventajas del actual modelo.



Otro de los temas expuestos es la presunta ruptura del sistema de aseguramiento, pues el tema de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) buscaría ser un sistema de entrada al sistema y de trámite, pero no tendría esta posibilidad de ejecutar esta labor que vienen hacer las EPS.



El exministro de Educación del gobierno Petro, Alejandro Gaviria, también intervino en la sesión y pidió que se retire el texto actual y se presente uno nuevo que sea consensuado.



“Estos procesos son difíciles, complicados, necesitan una búsqueda de legitimidad. Este proceso va mal en la forma y en el trámite. Sin legitimidad va a ser difícil que los esfuerzos de cooperación prosperen”, dijo Gaviria frente a la realidad del proyecto.



De acuerdo con el exministro, “la leyes no cambian el mundo” por sí solas, sino que debe haber un cambio de cultura que no está en dicho proyecto. Asimismo, llamó la atención sobre el riesgo financiero en el que se incurriría con el sistema planteado por la reforma.



“La reforma propone un sistema abierto sin beneficios, sin UPC, sin auditorias permanentes, un sistema así llevaría a una crisis financiera en afectos inmediatos en la función de salud”, expresó el exministro, que advirtió una situación similar a lo que ocurrió con el Fosyga.



“Todo está alineado para pasarle la cuenta al Adres, se pasaría a una nueva quiebra del Fosyga”, apuntó Gaviria, que ha sido crítico del proyecto y que dicha oposición fue crucial para su salida de Gobierno.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA