La mesa directiva de la Comisión VII de la Cámara de Representantes canceló la discusión del primer debate de la reforma de la salud, que iba a continuar este miércoles a las 8 de la mañana.



La suspensión del debate, en el cual estaba previsto que se comenzara a votar el articulado propuesto por el Gobierno luego de que este martes de aprobó la ponencia positiva, se da en medio de la crisis desatada por el presidente Gustavo Petro luego de pedirles la renuncia a todos sus ministros y afirmar que la coalición de gobierno llegó a su fin.

"La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada", trinó el jefe de Estado en la noche del martes.



La decisión de Petro ha sido cuestionada, pues algunos sectores consideran que está generando inestabilidad política.



Carolina Corcho. Ministra de Salud. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Estas decisiones del Presidente Gustavo Petro es la copia de lo que sucedía cuando era alcalde de Bogotá, nombraba Secretarios y a los poco días los desvinculaba. Hoy está generando una inestabilidad política a muy pocos meses de haber iniciado su mandato, le resta gobernabilidad, no solamente ante el Congreso de la República, sino ante las demás ramas del poder público, incluso con los alcaldes y gobernadores en un momento fundamental de tener una estabilidad y madurez política en el país", comentó, por ejemplo, el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical.



Esta situación ha generado incertidumbre política y no hay ambiente para continuar la discusión de un tema tan sensible como la reforma de la salud que fue la que rompió la coalición de gobierno.



Se espera que el debate sea reprogramado para este jueves, pues los tiempos son muy apretados y el Gobierno le apuesta a aprobar más de 20 proyectos antes del 20 de junio.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA