Después de que 25 congresistas les enviaron una carta a los presidentes del Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, en la cual expresaron dudas sobre el trámite de la reforma de la salud, Barreras le pidió al ministro del Interior, Alfonso Prada, que consulten al Consejo de Estado si es una ley estatutaria u ordinaria.



Pero dijo que por ahora seguirá su trámite ordinario, el cual comenzará por la Comisión VII.



"He pedido al señor ministro del Interior, Alfonso Prada, solicite a la Sala de Consulta del honorable Consejo de Estado su concepto sobre la naturaleza (Estatutaria u Ordinaria) de la Reforma a la Salud a solicitud de 25 Congresistas. Su trámite continuará por Cámara una vez se expida el decreto", comentó el presidente del Senado.



Tal y como he dicho desde esta mañana como autor de la Ley Estatutaria en Salud considero que esta reforma desarrolla la Ley y por tanto es ORDINARIA (ver SC 902 de 2011). La Reforma no se detendrá en su trámite en las Comision Séptima. Adjunto concepto de mi oficina jurídica pic.twitter.com/0PzIlsxfPT — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 15, 2023

No obstante, Barreras considera que esta es una ley ordinaria, por lo que su trámite debe iniciarse por las comisiones séptimas y no primeras, como dice la ley, y se puede tramitar durante las sesiones extraordinarias, contrario a lo que sucede con las estatutarias.



"Tal y como he dicho desde esta mañana como autor de la Ley estatutaria en Salud considero que esta reforma desarrolla la Ley y por tanto es ordinaria (ver SC 902 de 2011). La Reforma no se detendrá en su trámite en las Comisión Séptima", agregó.



La duda sobre el trámite legislativo de esta reforma es que porque la salud es un derecho fundamental y según la Constitución, los derechos fundamentales deben tramitarse a través de leyes estatutarias, que tienen un procedimiento más complejo en el Congreso. Por ejemplo, debe contar con mayoría absoluta para su aprobación.



“Existen elementos más que suficientes para determinar” que “tendrá que ser tramitado como ley estatutaria (...) con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional”, argumentan los congresistas que expresaron dudas.



En todo caso, el Gobierno también insiste en que es ordinaria. "La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla", dijo el presidente Gustavo Petro en la noche del martes.



Y esa postura la ratificó este miércoles el ministro Prada. "Al incorporarlo en las sesiones extraordinarias, el Gobierno fija posición. Es una ley, en esencia, ordinaria, que desarrolla la estatutaria del año 2015, no modifica los principios ni la definición del concepto del derecho fundamental de la salud.



