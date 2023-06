El inicio del segundo debate de la reforma de la salud, este jueves en la Cámara de Representantes, estuvo marcado por una dura pelea entre Martha Alfonso y Catherine Juvinao, ambas de la Alianza Verde.



Alfonso, quien hace parte de la Comisión VII y ha apoyado la reforma, le reclamó a Juvinao, así como a otros de sus compañeros de bancada, como Katherine Miranda y Cristian Avendaño, por promover una ponencia de archivo de la iniciativa.



“Estoy mamada”, les dijo Alfonso, a lo que Juvinao respondió: “No me manotees”.



Juvinao explicó que no apoya la reforma “porque tiene múltiples vicios de trámite, parte de concepciones falaces y genera múltiples incentivos a la corrupción”.



"Tengo suficientes reparos, después de 4 meses de estudio de la reforma de la salud junto a académicos y expertos, para solicitar su archivo y sugerir al presidente Gustavo Petro llamar a la construcción de una nueva propuesta desde una mesa amplia con partidos, organizaciones y actores del sector y la academia. El proyecto tiene múltiples vicios de trámite, parte de concepciones falaces y genera múltiples incentivos a la corrupción. Lo correcto es presentar un texto con mayor nivel de legitimidad y concertación el próximo 20 de julio", aseveró la representante.



Alfonso, por su parte, sin referirse a sus compañeros de bancada, que en el Congreso “hay mala fe” y no quieren dar el debate técnico del articulado” y que “hay mentiras contra la reforma”.

Ayer comenzaron a votarse los impedimentos para luego entrar al articulado pero la discusión no pudo continuar porque no había quorum.



El Partido Conservador, por ejemplo, se salió de la sesión argumentando que era una forma de protesta porque no está de acuerdo con la iniciativa. Se espera que el debate continúe el martes, pero el Gobierno no tiene los votos para que se apruebe la reforma.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA