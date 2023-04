Con la firma del Partido Conservador y de 'la U', y sin la de los liberales, este viernes a las 5:20 p. m. fue radicada la ponencia de la reforma de la salud que será discutida en primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



"Como presidente de la Comisión VII, acabo de recibir la radicación de la ponencia de la reforma de la salud concertada con las bancadas de los partidos Conservador y 'la U'. Listos para sacar adelante la mejor reforma posible por la salud de los colombianos", aseguró el presidente de esa célula legislativa, el representante a la Cámara Agmeth Escaf.



La ponencia está firmada por los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Martha Alfonso (Alianza Verde), Germán José Gómez (Comunes), Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), Gerardo Yepes (Conservador) y Camilo Esteban Ávila ('la U').



Quedó radicada la ponencia en la comisión séptima de la reforma a la salud con las firmas de conservadores, Pacto Histórico, de la U, comunes, bancada se la Paz y Verdes pic.twitter.com/DL4wGUiVLw — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 1, 2023

Y quienes hacen parte del grupo de ponentes que no firmaron son Germán Rozo (Liberal), Betsy Pérez (Cambio Radical) y Juan Felipe Corzo (Centro Democrático).



La firma de Yepes y Ávila iría en contravía de la decisión de los directivos de esas colectividades, quienes este miércoles aseguraron que no iban a seguir con las conversaciones con el Gobierno porque sus propuestas no habían sido tenidas en cuenta en el borrador de la ponencia.

¡Le confirmo al país que la #ReformaALaSalud está viva! Hoy logramos un acuerdo entre 6 ponentes de la Reforma y hemos RADICADO PONENCIA POSITIVA. Esta ponencia recoge a partidos, ciudadanía, actores del sistema y otros proyectos radicados. La lucha por un sistema digno sigue 🇨🇴 pic.twitter.com/q77tzKpboY — Alfredo Mondragón - Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) March 31, 2023

Precisamente el martes 11 de abril se citó a la bancada conservadora para ratificar la decisión de no acompañar el proyecto oficial. Además, este encuentro tiene como propósito que se aplique la ley de bancada para evitar que el Gobierno logre convencer a sus congresistas de acompañar su iniciativa.



“No asistiremos a una reunión más del proyecto de ley de reforma a la salud porque consideramos que es una pérdida de tiempo”, dijo este miércoles el presidente del partido Conservador Efraín Cepeda, quien se encuentra actualmente en Europa.



Una de las principales críticas de los jefes de estos partidos son los fondos territoriales y dijeron que si estos estaban, no acompañarían el proyecto pero, en la ponencia, está la propuesta.

Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; este martes durante un foro organizado por la Contraloría.

Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', quien también está fuera del país, era una de las más críticas de esta propuesta.



"Esos fondos territoriales es una burocratización innecesaria. Lo expresamos así en la noche del lunes, que había que eliminarlos y llegamos a un acuerdo de que se elimine el tema de burocracia y solamente haya una cuenta, llamada Fondo Cuenta, de la Adres en cada uno de esos territorios. No más, sin burocracia", dijo en entrevista con EL TIEMPO.



Precisamente este diario estableció que el representante Ávila firmó sin autorización de la directora, quien ya había anunciado que no acompañarían el proyecto.



