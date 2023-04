En la estrategia del voto a voto del Gobierno para que su reforma de la salud sea aprobada hay un jugador clave que había sido prácticamente ignorado en las últimas semanas.



Mientras el presidente Gustavo Petro se centró en garantizar el apoyo, que no se concertó, de los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ -los tres suman 113 congresistas- a su polémico proyecto, la Alianza Verde no estuvo en la discusión y guardó silencio como partido.



Sin embargo, esta colectividad, que suma 28 votos -13 en Senado y 15 en la Cámara- comienza a jugar un papel que, sin duda, será clave para el futuro de la reforma impulsada por la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Este lunes habrá una reunión de bancada, junto con la coalición Centro Esperanza, para buscar un consenso. Pero eso no parece nada sencillo, pues están divididos hoy con respecto a la iniciativa oficial. Mientras unos sectores apoyan casi que por completo al Gobierno, otros tienen serias diferencias y prefieren, incluso, radicar su propia iniciativa.



Los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto) y Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), en la radicación. Foto: archivo particular Foto: Archivo particular

“El partido Verde, yo diría, está casi que fracturado a la mitad. Unos van a apoyar a fondo la reforma y otros tienen cuestionamientos sobre varios de esos puntos y por eso hemos estado ausentes de la discusión”, dijo en entrevista con EL TIEMPO el senador Ariel Ávila, la semana pasada.



Por eso, la cita de este lunes será clave para las cuentas del Gobierno, pues comenzará a vislumbrar con cuántos votos contará para la aprobación de esta reforma, así como las que vienen.



Este diario conoció que discutirán un articulado que ha venido trabajando el senador Humberto de la Calle, quien no es del partido, pero hace parte de la coalición. Mientras que algunos congresistas dicen que esa propuesta debe ser entregada al Gobierno para que se incluya como proposición en el debate, pues ya la ponencia fue radicada, otros consideran que debe presentar su propia reforma.



Ministro Alfonso Prada acompañado de la ministra de Salud Carolina Corcho y ponentes de la reforma. Foto: Presidencia

Catherine Juvinao, Angélica Lozano, Duvalier Sánchez, Cristian Avendaño, Carolina Giraldo y Olga Lucía Velásquez son los promotores del encuentro.

“Se pretende que podamos liderar una ponencia alternativa, siempre que creemos que haber dejado la vocería de los puntos de la reforma en las bancadas de los partidos tradicionales ha excluido una visión de reforma que tiene sentido para millones de colombianos que creen que el sistema sí debe mejorar”, explicó Sánchez.

Duvalier Sánchez. Foto: Prensa Duvalier Sánchez

Pero ni siquiera hay consenso frente a la cita, pues Martha Alfonso, ponente en Cámara, no va a asistir. Ella apoya al Gobierno y cree que tienen los votos para que sea aprobado en su primer debate.



Medios, políticos y sobre todo, negociantes de la salud, dieron por muerta #ReformaalaSalud. Hoy amanece radicada, oxigenada y lista para 1er debate. El pueblo colombiano debe expresar su respaldo y exigirle a sus congresistas que apoyen la reforma para la vida #SíReformaSalud — Martha Alfonso (La Profe) (@MarthaAlfonsoJ) April 1, 2023

Ante este panorama, se prevé que la decisión que tomen los jefes del partido es que cada congresista sea autónomo y vote según su convicción y no ir en bloque, como sí lo hará el Partido Liberal y lo esperan hacer los demás partidos a fin de que no haya posibilidades de que el Gobierno logre la aprobación de su proyecto. Por eso, todo voto cuenta y los 28 de los verdes o, por lo menos la mitad, serán fundamentales para las intenciones del Ejecutivo.



Entre quienes apoyan al Gobierno está el representante Santiago Osorio, quien, por ejemplo, considera que hay que acabar con las EPS porque el modelo se terminó convirtiendo “en tema de mercado y no en un derecho fundamental”.



Santiago Osorio, representante a la Cámara por Alianza Verde. Foto: Santiago Osorio

Dice, por ejemplo, que el modelo preventivo debe prevalecer, pero sí considera que es necesario que se cree una jurisdicción especial que garantice que la Adres, como pagador único, no tendrá irregularidades con los recursos.



No obstante, reconoció que hay asuntos que se pueden flexibilizar para lograr consensos que permitan la aprobación. “Creo que hay que acompañarlo en su voluntad de cambio”, afirmó.



