El trámite legislativo de la reforma de la salud, que el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este lunes en el Congreso de la República, ya genera polémica.



Algunos sectores advierten que esta debe ser una ley estatutaria y no ordinaria, como fue presentada en la Cámara de Representantes, donde se iniciará la discusión en sesiones extraordinarias.



(Lea: Petro sobre reforma de la salud: 'No vamos a cerrar ningún hospital privado')



La discusión no es de poca monta, porque de haber vicios de trámite la Corte Constitucional podría tumbar la iniciativa, si esta es aprobada. De allí que varias voces le están pidiendo al Gobierno que evalúe bien su estrategia de trámite legislativo, que por lo demás no pinta sencillo por las duras posiciones que hay en favor y en contra de la reforma.

Pero en la Casa de Nariño están tranquilos con el camino que eligió. Así lo aseguró la ministra de Salud, Carolina Corcho, en una entrevista con Caracol Radio: "Esta ley ordinaria se inspira en la ley estatutaria, la cita, pero no es una modificación de la estatutaria. Es una ley que reorganiza aspectos de prestación se servicio, de estructura del sistema. Es una ley ordinaria con toda la claridad porque eso fue consultado bastante".



(Lea también: ¿Los médicos serán servidores públicos? Esto plantea la reforma de la salud).



El Gobierno radicó el proyecto en la Cámara de Representantes y se espera que la discusión se inicie en la Comisión VII de esa corporación, cuyo presidente es el exactor y expresentador Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico.

¿Debería ser estatutaria u ordinaria?

La Constitución Política, en su artículo 152, establece que los derechos fundamentales y deberes de las personas deben ser regulados a través de leyes estatutarias tramitadas por el Congreso de la República.



Y la salud es considerada como un derecho fundamental, por lo que son varios los sectores que consideran que una cirugía como la que se está planteando debería tramitarse a través de una ley estatutaria, según el reglamento del Congreso, plasmado en la Ley 5ta. de 1992.

Facebook Twitter Linkedin

Radicación reforma de la salud en la Cámara. Foto: Prensa Cámara

"Se radicó la publicitada reforma de la salud del gobierno de Petro. Advierto su naturaleza de ley estatutaria que exige tramite por comisiones primeras, mayorías calificadas y 4 debates en sesiones ordinarias antes de junio. ¿Será suficiente tiempo 3 meses?", dijo el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.





(De interés: Exministro hace fuertes reparos a reforma a la salud: 'Quedo muy preocupado').

¿Cómo es el trámite de una ley estatutaria?

Al ser una reforma que toca los derechos fundamentales de los colombianos, su trámite legislativo debe iniciar en las comisiones primeras, que trabaja asuntos de derechos y deberes.



Esto implica un trámite más complejo en el Congreso, pues deberá tener mayoría absoluta, que es la mitad más uno de la corporación donde se lleve a cabo la discusión. Por ejemplo, el Senado está actualmente conformado por 106 senadores, por lo que su aprobación deberá ser de 54 congresistas. Mientras que en la Cámara debería contar con 94 votos a favor de los 186 representantes. Esto dificulta el debate, pues obligaría al Gobierno a asegurar las mayorías que, si bien las tiene, no siempre funcionan: el semestre pasado se le hundieron algunos artículos por un par de votos.

Y ahora, de cara a la polarización que genera el proyecto, los apoyos podrían ser más esquivos, sobre todo en los partidos diferentes al Pacto Hisórico.



Además, si se trata de una ley estatutaria, esta no podría ser debatida en las sesiones extraordinarias.



(Puede leer: Las 10 preguntas claves de los pacientes frente al proyecto de reforma).

¿Qué pasa si la Corte determina que hay vicios de trámite?

De ser aprobada la reforma de la salud, esta será revisada por la Corte Constitucional y, de hallar vicios de trámite, determinando, por ejemplo, que debía ser estatutaria y no ordinaria, puede tumbarla, con todos los costos que eso implicaría para el Gobierno.



Uno de los casos más recientes fue cuando el alto tribunal tumbó el Código Electoral que se tramitó en el pasado Congreso. Lo hizo porque se trataba de una ley estatutaria y lo tramitaron durante las sesiones extraordinarias.

Hago un llamado al Gobierno Nacional de que revise jurídicamente muy bien si esto tiene que ser una ley estatutaria FACEBOOK

TWITTER

En ese episodio se declaró "la inconstitucionalidad, por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso".



"Hago un llamado al Gobierno Nacional de que revise jurídicamente muy bien si esto tiene que ser una ley estatutaria, porque de presentarse como una ley ordinaria y, en el mejor de los casos, supongamos que pasó, a lo mejor va la Corte Constitucional y la tumba por vicios de trámite. Hagamos las cosas bien, demos el debate. Hay un consenso sobre que la reforma se necesita y hay que dar el debate, pero no lo hagamos a la carrera ni, quizás, incurriendo en vicios de trámite que luego pueden comprometer la reforma", comentó la representante a la Cámara por Alianza Verde Catherine Juvinao desde antes de la radicación.



(Además: Como lo fue el ISS, ahora la Nueva EPS sería el gigante del sistema de salud).

¿Cómo están las fuerzas de las comisiones primeras?

En las comisiones séptimas, especialmente la de Cámara, el Pacto Histórico es fuerte. Por eso la apuesta del Gobierno fue radicar allí la iniciativa, bajo el supuesto de que es ordinaria y que podría ser debatida en las extras.



Si se hubiera decidido que es una ley estatutaria, como ya se dijo, el trámite debía ir por comisiones primeras, donde si bien el Gobierno tiene las mayorías, la oposición tiene también voces muy importantes.



Por ejemplo, en el segundo semestre del año pasado fue en la Comisión I del Senado donde la oposición se alió con un grupo de congresistas de la bancada de gobierno para impedir que se llevara a cabo la discusión del Código Electoral. Desarmaron el quórum en varias oportunidades. Finalmente, el Gobierno cedió y aplazó la discusión para este año.



La Primera de Senado está conformada por 21 miembros, de los cuales 15 hacen parte de los partidos de la coalición de gobierno (Pacto, Liberal, Conservador, 'la U', Alianza Verde y Mais). Hay cuatro independientes (Cambio Radical y Humberto de la Calle) y dos opositores (Centro Democrático).

Facebook Twitter Linkedin

El evento se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño Foto: Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Sobre el papel, los votos están asegurados, pues necesita 11. Sin embargo, algunos congresistas miembros de la coalición han sido críticos con el Gobierno y podrían no votar la reforma a favor, por lo que la decisión sería muy pareja.



En la Primera de la Cámara, por su parte, hay 39 miembros, con los cuales el Gobierno puede contar con unos 28 votos y necesita 20. No obstante, allí también hay voces críticas con el Gobierno, pese a pertenecer a la coalición, por lo que los debates serán bastante agitados.



(En contexto: Vocero del Partido Conservador invita a rechazar la reforma a la salud)



Además, en las VII las presidencias son del Pacto, mientras que en las primeras son del Partido Liberal, en Senado, y el Partido Conservador, en Cámara.



Esto, sin duda, haría un trámite más complejo para el Gobierno y teniendo en cuenta que ya los partidos de la coalición han expresado sus reparos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA