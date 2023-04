A las 5:20 de la tarde de este viernes fue radicada la reforma de la salud y con una sorpresa: la firmaron los ponentes de los partidos conservador y ‘la U’, Gerardo Yepes y Camilo Esteban Ávila, contrario a lo que habían expresado los jefes de esas dos colectividades en el sentido de no acompañar la iniciativa oficial.



A EL TIEMPO le informaron que Ávila desobedeció a Dilian Francisca Toro, quien se encuentra por fuera del país. Entre los congresistas conservadores, por su parte, también había sorpresa por la firma de su compañero de bancada al documento. De hecho, al cierre de esta edición, se trataba de establecer comunicación con el jefe del partido, el senador Efraín Cepeda, quien está en Europa.



(Lea: Con firmas de conservadores y la U, se radicó ponencia de la reforma de la salud)

"La firma del congresista Camilo Ávila en la ponencia de la reforma a la salud no fue consultada conmigo como directora de La U; el representante firmó bajo su responsabilidad", confirmó Toro.



Cuando se radicó la reforma para Cepeda era medianoche. Para hoy se espera una explicación de los dos jefes de La U y del partido Conservador. Este diario llamó a los ponentes que firmaron, pero no respondieron.



(Lea: Este es el texto de la reforma de la salud radicado en el Congreso)



En el texto se establece la creación de fondos territoriales, aspecto que era rechazado por los directivos de estos dos partidos. “Esos fondos territoriales es una burocratización innecesaria. Expresamos que había que eliminarlos y llegamos a un acuerdo de que se eliminara”, le había dicho Toro a este diario.



Hacia el mediodía de ayer trascendió que el texto a discutir en el primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes sería radicado. Sin embargo, pasadas 4 p. m. se informó a los medios de comunicación que el secretario de esa célula legislativa ya había salido del Capitolio, por lo que no se haría el trámite.

Facebook Twitter Linkedin

Los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto) y Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), en la radicación. Foto: archivo particular Foto: Archivo particular



No obstante, la ponencia fue radicada. “Como presidente de la Comisión VII, acabo de recibir la radicación de la ponencia de la reforma de la salud concertada con las bancadas de los partidos Conservador y 'la U'. Listos para sacar adelante la mejor reforma posible por la salud de los colombianos”, trinó el presidente de esa célula legislativa, el representante a la Cámara Agmeth Escaf a las 6:49 p. m.



Los demás ponentes que firmaron son: Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Martha Alfonso (Alianza Verde), Germán José Gómez (Comunes), Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz). No firmaron: Germán Rozo (Liberal), Betsy Pérez (Cambio Radical) y Juan Felipe Corzo (Centro Democrático).



(En contexto: La estrategia de Petro con la cual buscaría salvar la reforma de la salud)

Quedó radicada la ponencia en la comisión séptima de la reforma a la salud con las firmas de conservadores, Pacto Histórico, de la U, comunes, bancada se la Paz y Verdes pic.twitter.com/DL4wGUiVLw — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 1, 2023



Es posible que la firma de estos dos congresistas deje en evidencia que el Gobierno inició su estrategia de voto a voto para garantizar que su reforma sea aprobada. Ejecutivo ya no iría por las bancadas completas que hacen parte de su coalición (Liberal, Conservador, ‘la U’ y Alianza Verde).



Si logra que la mitad de los congresistas lo apoyen, el proyecto pasaría. No obstante, los partidos se están moviendo y pese a la firma tanto del conservador y del representante de ‘la U’, aún tienen como evitar que esto suceda y es aplicando la ley de bancadas. Es decir, que van a votar en bloque y no permitirán el voto individual.

El Partido Liberal, que no firmó la ponencia, ya lo decidió así. El Conservador tiene en su agenda discutirlo el 11 de abril, después de Semana Santa.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA