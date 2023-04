Esta semana, si todo sale como se tiene previsto, arranca el debate de la reforma de la salud. La discusión debió comenzar el pasado jueves, pero fue aplazada.



El presidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, explicó la semana pasada que tomaron esa decisión para tener un poco más de tiempo para evaluar las 133 proposiciones que hicieron los partidos Conservador y 'La U'.



"La Comisión VII decidió no abrir el debate este jueves de la reforma de la salud con el objetivo de darles las garantías a los partidos y a los ponentes para que el nuevo articulado que ha sido presentado pueda ser trabajado de manera tranquila, para poder allanar bien los espacios y darles las garantías a todos los sectores de participación", comentó Escaf.



De la inclusión de esas proposiciones depende en gran parte el apoyo de los conservadores y 'La U', quienes no le cerraron la puerta del todo a votar a favor del proyecto. Luego de un tajante 'no' del expresidente César Gaviria, jefe de los liberales, esta colectividad parece que no está del todo cerrada a mostrar su voto a favor, ya que anunciaron hace unos días que Gaviria planea reunirse otra vez con Efraín Cepeda, presidente de los conservadores, y Dilian Francisca Toro, presidente de 'La U' para tomar decisiones otra vez.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Pese a esa directriz, hay algunos congresistas 'rojos' que no están de acuerdo con la decisión del expresidente Gaviria, por lo que han decidido tomar otro camino. Ese es el caso del representante a la Cámara Dolcey Oscar Torres Romero, hasta ahora desconocido par algunos de sus colegas.



Torres nació en Barranquilla y fue elegido como representante a la Cámara por el Atlántico con 58.794 votos en las pasadas elecciones.



Su cercanía con el sector de la salud tiene que ver con su profesión, pues el congresista es médico y tiene dos especializaciones: una en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otra en gerencia en servicios de salud de la Universidad del Norte.



Dolcey Torres es representante liberal. Foto: Dolcey Torres

Igualmente, fue gerente del Hospital Universitario de Barranquilla, ex gerente de la Clínica Sur Seguro Social Seccional Atlántico, ex subsecretario de Salud Municipal de Barranquilla y fundador y ex gerente de la IPS So-Simetric.



Además de la relación estrecha que ha tenido con el sistema de salud de Colombia, Torres también hace parte de lo que se ha denominado en el país como el 'clan Torres', liderado por el empresario Euclides Torres, su hermano.

Euclides Torres, empresario barranquillero, durante la posesión de Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Dos miembros de esta familia también forman parte de la política colombiana actual. Su sobrina Karina Llano es diputada del Atlántico por el partido de 'La U' y su esposo es Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico.



Este grupo familiar, que ha tenido millonarios contratos en el Atlántico de alumbrado público en varios municipios, apoyó la campaña del presidente Gustavo Petro y Dolcey, por lo menos, votó por él. A este 'clan' también lo señalan de tener relación con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.



La Unidad Investigativa de este diario, en diciembre pasado, contó cómo se estaba moviendo el líder de este clan, con un empresario español, para hacer ‘lobby’ detrás de un millonario negocio con firmas digitales de los colombianos. Ellos negaron que fuera así.



Y es que mientras se daba la discusión del Código Electoral - que aún es debatido en el Congreso - congresistas alertaron que el artículo 134 representaba una supuesta 'feria' de puestos en la Registraduría a cambio de su aprobación y que además, se le otorgaban funciones de autenticación a esa entidad que no le corresponden.

Ahora bien, miembros de este clan de nuevo son noticia por sus movidas para proyectos claves del Gobierno. Es la situación de Torres, miembro del partido Liberal, parte de la coalición del Gobierno.



Torres ha dicho que sí quiere apoyar el proyecto de la ministra de Salud, Carolina Corcho y por esta razón en sus redes sociales, la semana pasada, anunció su renuncia como vocero de esa colectividad en la Cámara de Representantes.



El representante manifestó que esa decisión fue tomada en "concordancia" con sus principios. "Yo voté por este gobierno del cambio y como más de 11 millones de colombianos, lo hice creyendo que este voto se transformaría en unas reformas encaminadas a solucionar los problemas que por años la diligencia política ha ignorado o no ha querido solucionar", aseguró en un video.

Por coherencia con mis principios y en concordancia con mis posiciones públicas, anuncio mi renuncia la vocería del @PartidoLiberal en la Cámara de Representantes. No puedo defender posturas que no comparto, y mis convicciones me llaman a respaldar la #ReformaALaSalud pic.twitter.com/dNS4IQXKdM — Dolcey Torres (@dolceytorresr) April 14, 2023

En un discurso muy en línea a la narrativa del presidente Petro, manifestó que "estas son las reformas del cambio, son las reformas que Colombia necesita. Sería incoherente de mi parte defender la posición institucional que han tomado las directivas del Partido Liberal frente a la reforma de la salud".



Por otro lado, dijo que el proyecto no es ni de Petro ni de Corcho, sino de "los colombianos que necesitan acceder a los servicios de salud".



Al final le envió un fuerte mensaje a su partido. "Espero que el liberalismo reaccione a favor de la agenda reformista del cambio y se logre llegar a los consensos", sostuvo.



Torres ha mencionado que, supuestamente, 25 de los 33 representantes a la Cámara de los liberales votarán a favor de la iniciativa para reformar el sistema de salud en el país. Sin embargo, la semana pasada, luego de una reunión de bancada, los congresistas rojos anunciaron que la posición del partido queda en manos del expresidente.

“El partido y su bancada van a acompañar la decisión final que tome el presidente Gaviria. El partido ha empoderado nuevamente al presidente (...) La bancada seguirá a Gaviria. Tenemos tres puntos rojos y la bancada no se doblegará en su defensa”, dice el pronunciamiento oficial de los liberales, que fue asumido el senador Alejandro Carlos Chacón.



El congresista, por otro lado, es miembro de la Comisión Sexta, de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral, coordinador de la Comisión Accidental Canal del Dique - Río Magdalena e Integrante de OCAD Regionales en el Congreso de la República.

El Pacto celebró decisión de Torres

La decisión del congresista, que es contrario a lo dicho en el comunicado de los liberales, fue celebrada por algunos colegas que pertenecen al Pacto. La senadora Clara López, por ejemplo, dijo que su posición "confirma su compromiso de liberal progresista. ¿Qué diría López Pumarejo de la deriva hacia la defensa del negocio en lugar de la del pueblo? @dolceytorresr está en el lugar acertado del argumento".



El senador del Pacto, Wilson Arias, por su parte le dijo: "Una posición coherente y valiente esta de @dolceytorresr, a quien no conocía. Miren por favor la invitación que le hace al Partido Liberal, a corresponderle a las transformaciones por las cuales votamos. No ‘hacer los cambios para que todo siga igual’, como quiere Cesar Gaviria".

Una posición coherente y valiente ésta de @dolceytorresr, a quien no conocía. Miren por favor la invitación que le hace al Partido Liberal, a corresponderle a las transformaciones por las cuales votamos. No ‘hacer los cambios para que todo siga igual’, como quiere Cesar Gaviria👇🏾 https://t.co/r5Xrneuipg — Wilson Arias (@wilsonariasc) April 16, 2023

Y mientras unos - como el consejero para las Regiones Luis Fernando Velasco - celebraron su decisión por representar coherencia en partido liberal, otros señalan que esta es una movida para preservar los intereses empresariales de su familia.



Así lo dijo el excandidato presidencial uribista Rafael Nieto Loaiza. "Dolcey Torres, vocero del Partido Liberal en la Cámara, no renuncia a su papel por sus convicciones sino porque hace parte de un grupo económico con profundos lazos con Petro", manifestó.

¿Qué le podría pasar a Torres por votar a favor de la reforma?

Fuentes del partido Liberal le explicaron a este diario que por ahora, como no se ha tomado la decisión de aplicar la ley de bancadas, Torres puede tomar decisiones individuales sin ninguna repercusión.



Lo único que a él lo obligaba a seguir con la posición oficial de su partido era su rol como vocero. Pero como renunció a esto, ya tiene vía libre para votar como lo desee sin ir en contra de las normas del partido.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA