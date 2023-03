En medio de la durísima puja política entre el Gobierno y los partidos no petristas de la coalición oficialista por la reforma de la salud hay una 'papa caliente' que terminó por separar a las partes casi tanto como el debilitamiento de las EPS privadas (que sigue marcando la posición de la ministra Carolina Corcho): la creación de unos fondos regionales que terminarían manejando buena parte de los billonarios recursos que se giran desde el presupuesto nacional.



“El texto que salga lo vamos a enviar para que las bancadas los revisen. Pero si salen otra vez los fondos regionales burocratizados y estatizados, no hay nada de qué hablar", había advertido el martes el senador Efraín Cepeda, líder de los conservadores.



Pero los fondos siguieron vivos en el texto final entregado por el Ministerio, y también los artículos que limitan el papel de las EPS privadas al punto que, consideran los analistas técnicos de los partidos, terminarían por hacerlas inviables financieramente. Por eso el miércoles tanto los conservadores como 'la U' rompieron con el Gobierno, como ya lo habían hecho los liberales.

Partidos Conservador, de La U y Liberal se alejaron de la reforma de Carolina Corcho. Foto: EL TIEMPO

"No asistiremos a una reunión más del proyecto de ley de reforma de la salud porque consideramos que es una pérdida de tiempo", dijo Cepeda.



Y Dilian Francisca Toro, jefe de 'la U', señaló: "Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados, por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas".



El liberalismo, por decisión del expresidente César Gaviria, ya se había aparatado del proyecto de Gobierno. Y ante el incendio que amenaza la coalición el presidente Gustavo Petro volvió a agitar en las últimas horas el fantasma de la calle.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

"No crean ustedes que los cambios van a llegar si Petro se sienta en una silla, en un salón frío y dorado de la Casa de Nariño, a hablar con César Gaviria. Los cambios van a llegar si la sociedad se mueve", dijo el martes en Villavicencio. Y el fin de semana había convocado a una gran marcha popular para apoyar sus reformas para el 1 de mayo, día en el que tradicionalmente se movilizan sindicatos y otras organizaciones populares.



Pero, ¿cuáles son esos nuevos fondos que, según temen los partidos, van a disparar el riesgo de que la plata de la salud se pierda en los hilos de la corrupción?



La propuesta de Corcho establece esa figura para "para la desconcentración de la operación de la Adres, de manera que se gestionen las cuentas y pagos, en los términos de la presente Ley". Esto quiere decir que esas nuevas entidades serían las que manejarían los billonarios recursos de la salud que van de la Nación a las regiones.



También habría fondos departamentales, distritales y municipales para "la administración y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector salud". En su administración tendrían representación alcaldes y gobernadores.

Los partidos consideran que esos fondos no mejoran el actual diseño de las transferencias de salud y que maximizan el riesgo de injerencias no técnicas en el manejo de las platas de este sector y la llegada de esta a las IPS locales y regionales.



"Un fondo desarticulado del resto de los componentes de la gestión del riesgo en salud es un diseño que no genera los incentivos adecuados a la calidad y la eficiencia en todo el sistema y puede generar riesgos de mal manejo de de los recursos del sistema público de salud", dijo el exviceministro de Salud Germán Escobar.

