La reforma de la salud superó este lunes un obstáculo que tenía frenado el inicio de la discusión. Sin embargo, todavía faltan un par de semanas para que se realice el primer debate, así como superar otros trámites de procedimiento.



Seis de los siete presidentes de las comisiones de la Cámara de Representantes acordaron que el trámite de la ley será ordinario, por lo que la discusión se iniciará en la Comisión VII de esa corporación, liderada por el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf.



Esto luego de una reunión convocada por el presidente de la Cámara, David Racero, para dirimir el conflicto de competencias frente a esta iniciativa radicada la semana pasada por el gobierno de Gustavo Petro.



La cita, a la que asistieron también el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Salud, Carolina Corcho, se dio porque el presidente de la Comisión I de la Cámara, Juan Carlos Wills, reclamó las facultades para que el primer debate se realizara en esa célula legislativa, pues él, al igual que un sector del Congreso, así como expertos, considera que la reforma de la salud es estatutaria y no ordinaria, ya que toca el derecho fundamental de la salud.



El presidente de la Cámara y el ministro del Interior lideraron la reunión en la que se tomó la decisión. Foto: Prensa David Racero

Pero el Gobierno ha insistido en que se trata de una ley ordinaria, pues “la ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”, comentó Petro.

Por eso, en dicha reunión se acordó que a la hora de hacer la ponencia, así como durante los debates, si se encuentran artículos de carácter estatutario estos serán hundidos.



“Creo que eso le da tranquilidad al procedimiento y garantía de que el Congreso no tenga un desgaste, y tampoco el Gobierno, en una reforma tan importante para el país”, aseguró Wills.



En el caso del conflicto de competencia positivo, es decir, cuando dos o más comisiones constitucionales creen ser competentes para tramitar un proyecto, el conflicto se resuelve por parte de los Presidentes de las Comisiones Constitucionales de la respectiva Corporación. — David Luna (@lunadavid) February 20, 2023

Desde el lunes, varios legisladores analizan artículo por artículo para alertar sobre su esencia, entre ellos el senador Humberto de la Calle. Pero hay sectores que quedaron intranquilos con la decisión. El senador por Cambio Radical David Luna comentó que si bien se resolvió el conflicto de competencia, falta por resolver la apelación, que fue solicitada la semana pasada por 25 legisladores.



“Al no tramitarse la apelación de manera adecuada, se está pasando por encima de la ley. Del afán no queda sino el cansancio, el Gobierno debe escuchar y darle debido trámite a la reforma, es la salud de los colombianos la que está en juego”, comentó Luna, quien con otros seis congresistas enviaron una carta a Racero.



“La Ley 5ta es muy clara en establecer que las decisiones del Presidente son apelables y su decisión corresponde a la plenaria de la corporación”, dicen y agregan que hasta ayer no habían recibido respuesta. Y dicen que la decisión de dónde se inicia el trámite corresponde a la plenaria.



Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: Presidencia

Mientras tanto, el trámite sigue. Para este martes está citada la Comisión VII de la Cámara con el objetivo de iniciar el trabajo de cara a las próximas semanas, como organizar audiencias públicas, comenzar la elección de los ponentes y definir una fecha tentativa para el primer debate.



Según Escaf, todavía no se ha elegido a los ponentes, pero espera que esta semana se anuncie el grupo de legisladores que tiene la tarea de presentarle a la Comisión, así como posteriormente a la plenaria, el texto a debatir.



Sin embargo, todavía no se puede comenzar a construir la ponencia, pues como el Congreso se encuentra en medio de sesiones extraordinarias, solo puede discutir los proyectos que vía decreto el Gobierno autorizó a debatir.



Si bien el Ejecutivo permite la discusión de la reforma de la salud, van a ser radicados otros proyectos relacionados, por lo que los ponentes están obligados a tenerlos en cuenta a la hora de construir el texto definitivo que será llevado a discusión. Pero, por ahora, esos otros proyectos no pueden ser incluidos en el debate y el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto que dé vía libre a tenerlos en cuenta, pues si llegan a ignorarse, se estaría violando el artículo 151 del reglamento del Congreso.



“Cuando a una Comisión llegare un proyecto de ley que se refiera al mismo tema de un proyecto que esté en trámite, el Presidente lo remitirá, con debida fundamentación, al ponente inicial para que proceda a su acumulación, si no ha sido aún presentado el informe respectivo. Solo podrán acumularse los proyectos en primer debate”, dice la norma. De hacer este trámite sin el decreto, estarían viciando la ley y ante una eventual revisión de la Corte Constitucional, la reforma podría caerse.



Así las cosas, una vez se definan los ponentes el Gobierno deberá emitir otro decreto en el que estén incluidos los demás proyectos que sean radicados oportunamente en el Congreso y que estén relacionados con la reforma de la salud.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA