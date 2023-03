Los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ le entregarán este miércoles en la mañana al Gobierno Nacional los más de 40 artículos que hacen parte de su propuesta de reforma de la salud.



El texto fue socializado este martes con las diferentes bancadas, de manera individual, y en la noche anoche pasó por las últimas revisiones antes de entregarlo a la Presidencia para que sea tenido en cuenta a la hora de construir la ponencia.



De hecho, emitieron un comunicado con 20 "líneas gruesas" en las cuales acararon que se deben realizar cambios estructurales en el sistema, pero piden construir sobre lo construido.



Estas colectividades, que acordaron el lunes de la semana pasada tras una reunión con el presidente Gustavo Petro llevarle una propuesta para que sea acogida en la iniciativa oficial, advirtieron que si sus observaciones no son tenidas en cuenta, radicarán su propio proyecto, lo que significaría que el Ejecutivo se quedaría sin los votos suficientes para que su proyecto, que es una de las banderas del cambio, sea aprobado. Ya Cambio Radical y Centro Democrático radicaron sus propias iniciativas.



Hasta anoche, el Gobierno no se había pronunciado sobre el articulado de estos tres partidos, pues no le ha sido dado de manera oficial y este solo se conoce el borrador de 40 artículos y ocho capítulos que EL TIEMPO publicó en la noche del lunes en su portal, que son una propuesta modificatoria al proyecto del Gobierno que tiene 152 artículos.



Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro junto a los partidos de la coalición. Foto: Presidencia de Colombia

No obstante, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha manifestado que están abiertos a escuchar todas las propuestas y, de entrada, no le cerrarán a ninguna observación, y mucho menos, si esta viene de los partidos la coalición de gobierno. Ha dicho, además, que las diferencias en la coalición son naturales dentro de una democracia.



Y los partidos, tras la reunión con Petro, aseguraron que el jefe de Estado tiene una actitud positiva para el diálogo y llegar a consensos.



Esta es la misma postura desde el Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón, quien es uno de los ponentes, le dijo a este diario que sobre la propuesta de los liberales, conservadores y ‘la U’ no se puede pronunciar porque no conoce estas propuestas aún.



Sin embargo, en el mismo sentido del Gobierno, dijo que la puerta para el diálogo está abierta. “Estamos con toda la disposición de diálogo y concertación en los sectores del frente amplio que respalda las iniciativas del Gobierno y con todas las propuestas que fortalezcan la reforma”, comentó.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, Dilian Francisca y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Sobre la construcción de la ponencia, comentó que se está trabajando en ella y explicó que es muy positivo porque los equipos de las Unidades de Trabajo Legislativo del grupo de ponentes (UTL) —hacen parte todos los partidos— ha ido identificando elementos de coincidencia, diferencias y precisiones en el articulado según las diferentes propuestas de las colectividades.



“Queremos entregarle la mejor reforma de la salud que haya deseado el pueblo colombiano para asegurar, en la realidad, que se vea reflejado el goce del derecho fundamental a la salud”, complementó el representante.



Son varios puntos en los que coinciden los tres partidos con la reforma liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, como la eliminación de la integración vertical y la importancia de fortalecer la atención primaria. De otro lado, coinciden en que el pago a los prestadores del servicio de salud debe de ser directo y que no haya intermediario.



Pero la manzana de la discordia es la figura de las EPS. Mientras que el Gobierno las transforma y, en la práctica las eliminaría, el articulado propuesto por los liberales, conservadores y ‘la U’ las mantiene vivas y ahora pasarán a llamarse Entidades Gestoras de Salud y Vida. Estas podrían ser de naturaleza oficial, privada o mixta, tal y como es el sistema actualmente.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA