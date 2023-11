'Deje de ser hipócrita': Martha Alfonso arremete contra Catherine Juvinao

Mientras la reforma de la salud sigue estancada en el Congreso, las representantes Martha Alfonso y Catherine Juvinao, ambas de la Alianza Verde, han tenido un cruce de mensajes en la plataforma X por este proyecto que no logra avanzar en el Legislativo.



Este martes, Juvinao - una de las principales críticas de esta iniciativa - acusó a la Presidencia de la República de "auspiciar" una "campaña de desinformación de la bodega petrista".



La representante compartió un video en sus redes sociales en el cual se ve a su colega Martha Alfonso asegurar que "(...) ese 5% más el 3% de incentivos se acuerda con técnicos del Partido Conservador, Liberal y 'de la U', que además son asesores de las EPS". Juvinao aseguró que en dicha frase el Pacto Histórico "confiesa detalles de su acuerdo con las EPS para entregarles billones en la reforma sin justificación".

Dado que el parecer la campaña de desinformación de la bodega petrista está auspiciada desde @infopresidencia, me veo obligada a revelar imágenes inéditas de la subcomisión de #ReformaALaSalud en la que el PH confiesa detalles de su acuerdo con las EPS para entregarles billones… pic.twitter.com/5BaQ1hixG9 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 21, 2023

Alfonso respondió ante esta publicación y compartió algunos duros mensajes contra la también congresista. "Qué mala fe la suya @CathyJuvinao, he sido respetuosa con ud. He sido transparente en el debate pero ud. no respeta. Le respondo en este hilo porque no tengo nada que esconder. (sic)", dijo.



Luego, en su cadena de publicaciones, le dijo: " Usted, que quiere ser congresista por 4 períodos y luego irse a ver ballenas, aprenda que las leyes son producto de acuerdos políticos y técnicos en un proceso democrático de debate; para eso existe el congreso, donde estamos representando a la ciudadanía que nos eligió".



Martha Alfonso, ponente de la reforma de la salud. Foto: Archivo

Según Alfonso, dicho acuerdo con los técnicos de las colectividades mencionadas "demuestra que la reforma sí ha sido concertada, incluso con los opositores a la misma.



La representante, igualmente, defendió el proyecto y aseguró que las "únicas funciones que les quita la reforma a las EPS son las que les permiten hacer negocio con la salud".

Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde. Foto: Catherina Juvinao

Finalmente, le respondió: "No me vuelva a buscar llorando para decirme que me valora y me respeta y que tiene miedo de la reforma, aquí la temeraria es usted. Deje de ser hipócrita".

Que mala fe la suya @CathyJuvinao, he sido respetuosa con ud. He sido transparente en el debate pero ud. no respeta.



Le respondo en este hilo porque no tengo nada que esconder. https://t.co/1CvpOYpX3R — Martha Alfonso Jurado (@MarthaAlfonsoJ) November 21, 2023

Ahora bien, en el país hay expectativa por la reunión que se llevará a cabo este miércoles entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, pues se espera que uno de los temas que se converse allí es precisamente la reforma de la salud.

En total son cinco los congresistas afines al proyecto que acompañarán al jefe de Estado: los coordinadores ponentes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) y Martha Alfonso (Alianza Verde), y los representantes David Racero (Pacto Histórico) y Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde).



Por el lado de la oposición estará el expresidente Uribe y los representantes de su partido de la Comisión Séptima: Andrés Forero y Juan Felipe Corzo.

REDACCIÓN POLÍTICA

