El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, alineó este martes a los congresistas de la colectividad, quienes acordaron aplicar la ley de bancadas de cara a las votaciones de la reforma de la salud que actualmente tramita el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.



La decisión se tomó luego de una reunión con senadores y representantes a la Cámara, la cual se dio un día después del encuentro entre el expresidente Gaviria y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño en medio de una cumbre con los directores de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno.



Esta medida significa que todos los liberales deberán votar los diferentes artículos de la reforma en bloque, según la postura del partido, el cual ha expresado varios reparos con respecto a la reforma.



César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Los liberales han insistido en que no apoyarán la reforma tal y como fue radicada, por lo que esperan construir una serie de propuestas con el Partido Conservador y 'la U', las cuales serán entregadas al Gobierno para que sean tenidas en cuenta.



Sin embargo, si el Ejecutivo no avala el documento que empezarán a construir este miércoles y que esperan entregar el lunes, anunciaron que se radicará una contrarreforma de la salud y no apoyarán la iniciativa del Gobierno.



"Este proyecto de Ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación", ha dicho el director del Partido Liberal.



Los votos de los liberales, así como los de los conservadores y 'la U', son claves para sacar adelante la iniciativa, pues actualmente Petro solo cuenta con los votos del Pacto Histórico y, de asegurarse los votos de Alianza Verde, que no ha definido postura, estos no serían suficientes para que el proyecto sea aprobado.





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA