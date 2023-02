Algunos sectores del Congreso se resisten a que la reforma de la salud sea una ley ordinaria.



Este jueves, un juez aceptó una tutela interpuesta por un grupo de congresistas que busca que la plenaria de la Cámara de Representantes decida si el trámite es estatutario u ordinario. Y este viernes fue interpuesto otro recurso en ese sentido. Entre ambas tutelas, son 15 los legisladores los que argumentan que se violaron los derechos del debido proceso del legislativo.



¿Por qué? Esta semana, seis de los siete presidentes de las comisiones de la Cámara acordaron que será una ley ordinaria y que en caso de que haya artículos de carácter estatutario los hundirán.



Los legisladores argumentan que el recurso de apelación debe ser resuelto por la plenaria de la Cámara de Representantes y no “a puerta cerrada”. Además, cuestionan que una vez terminada la reunión “vía Twitter se blindó de supuesta “legitimidad” y “legalidad” el trámite legislativo”.



Con congresistas de distintos partidos, hemos radicado una acción de tutela para garantizar el debido proceso en el debate de la reforma a la salud radicado por el gobierno nacional.



La tutela de ayer, que hasta el cierre de esta edición no había sido admitida por la Rama Judicial, busca que se ampare el derecho fundamental al debido proceso en el trámite legislativo. Y que la Ley 339 de 2023 (reforma de la salud) sea debatida como estatutaria.



Así mismo, piden que se suspenda el trámite de la reforma hasta que no haya una decisión de fondo. No obstante, en la tutela del jueves este último recurso fue negado.



“Creemos que, al tramitar la reforma como ley ordinaria, se está vulnerando el derecho que tenemos los congresistas al debido proceso. La salud es un derecho fundamental, que debe ser discutido con profundidad. Por eso creemos que la reforma debe ser tramitada como estatutaria”, explicó la representante a la Cámara Julia Miranda, quien es una de las accionantes, en compañía de congresistas como Humberto de la Calle, Paloma Valencia, Alejandro Carlos Chacón, quienes son independientes, de oposición y de gobierno. Es decir, varios sectores coinciden.



Para este último recurso, los congresistas contaron con el apoyo de la Fundación para el Estado de Derecho, la cual considera que tienen razón en sus argumentos tanto del debido proceso de las competencias en el Congreso como en que es una ley estatutaria, la cual requiere unas mayorías más sólidas y no se puede tramitar en sesiones extraordinarias, por ejemplo.





“La decisión de la Mesa Directiva permitiría reformas de carácter estatutario en menos debates, con menos mayorías y sin revisión previa de la Corte Constitucional, desconociendo así la Constitución y las normas orgánicas aplicables al Congreso de la República”, dice esta entidad en un comunicado.



Y agrega que un proceso más exigente, ya que se trata de temas que influirán en la vida de todos los colombianos, “garantiza que las leyes aprobadas cuentan con legitimidad democrática”.



Mientras se resuelve este trámite judicial, lo cierto es que la reforma avanzará, pues este jueves fueron designados los ponentes, quienes tienen la obligación de construir el texto que se debatirá en las próximas semanas.



No obstante, analistas han insistido en que de tramitar la ley como ordinaria, no pasará una revisión de la Corte Constitucional ante una eventual demanda. “Me parece una equivocación del Gobierno que, frente a la duda, se arriesgue a que se apruebe una ley ordinaria y que después la Corte Constitucional la declare inexequible cuando se trata simplemente de esperar un mes para arrancar las sesiones del 16 de marzo”, explicó, por ejemplo, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exprocurador. De hecho, con él coinciden varios expresidentes del alto tribunal.

Molestia por los ponentes de proyecto

A las polémicas sobre el articulado y el trámite de la reforma de la salud, así como sobre la figura de la ministra Carolina Corcho, se sumó la designación de los ponentes.

El jueves, el presidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, dio a conocer quiénes serán los encargados de construir el texto y liderar los debates.



Se trata de Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Germán Rogelio Rozo (Partido Liberal), Martha Alfonso (Alianza Verde) y Gerardo Yepes (Partido Conservador), quienes serán los coordinadores. Del grupo también hacen parte, pero no como coordinadores, Germán Gómez (Comunes), Juan Felipe Corzo (Centro Democrático), Betsy Pérez (Cambio Radical), Camilo Ávila (‘la U’) y Juan Carlos Vargas (curules de paz).

El presidente de la Cámara y el ministro del Interior lideraron la reunión en la que se tomó la decisión. Foto: Prensa David Racero

Si bien hay representantes de todos los partidos, hay molestia porque el Centro Democrático solicitó que en el grupo fuera incluido Andrés Forero, quien se venía preparando para la discusión. Ante esta situación, Forero denunció que había falta de garantías por parte de Escaf y de la ministra Corcho. “Si creen que con esto me amordazan están muy equivocados”, les dijo.



Frente a las críticas, el presidente de la Comisión comentó que ya había un representante de ese partido.



A propósito de Escaf, cuyo papel será clave, ya que es el encargado de dirigir los debates, ha sido blanco de críticas en los últimos días por una serie de videos que ha divulgado para socializar la reforma.



Precisamente este viernes, el exministro de Salud Fernando Ruiz criticó uno de los videos en el cual decía que “las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo” y que funcionan como una aseguradora, como las de los carros o las motos: “Te choques o no, igual tienes que pagar”. Ruiz le dijo que “no son lo mismo” y le explicó que “de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron $ 94 pagando atenciones”.



De otro lado, llama la atención que en esta célula legislativa solamente haya una persona que hace parte del personal de la salud, pero no fue incluida como ponente. Se trata de la odontóloga Karen Juliana López Salazar, quien ocupa una de las curules de paz. La representante ha expresado a través de sus redes sociales el apoyo a la reforma.





