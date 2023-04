De manera intempestiva, este viernes a las 5:20 p. m. fue radicada la ponencia oficial de la reforma de la salud. Y, de manera sorpresiva, el texto estaba firmado por el representante a la Cámara conservador Gerardo Yepes, pese a que el jefe de su partido, Efraín Cepeda, dijo esta semana que la colectividad no acompañaría la iniciativa del presidente Gustavo Petro y de la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Las directivas del partido aseguraron en la noche de este viernes que la firma de Yepes "no representa la posición" conservadora y ratificaron que el martes 11 de abril habrá reunión de bancada para tomar postura con respecto a la iniciativa.



En diálogo con EL TIEMPO, el representante a la Cámara explicó cuáles fueron los motivos de su firma en la ponencia y aseveró que no va en contravía de las decisiones de su partido. "Nunca hubo posición de que no se iba a firmar ponencia. Eso nunca lo dijeron", comentó.

¿Por qué hay tanto ruido a propósito de su firma a la ponencia?



Asumo totalmente la responsabilidad de la firma de la ponencia. Es una posición particular personal sin ningún tipo de injerencia. Yo ayudé a construir la ponencia. Yo la firmé y recogimos varios insumos. Primero el proyecto de ley, la posición de los partidos y las apreciaciones de la comunidad. Lo que hicimos fue presentar ponencia positiva. Eso no quiere decir que el proyecto a la reforma esté aprobado, pero sí abrimos el debate, que es fundamental hacerlo, porque si no se presenta ponencia, se cae la apertura del debate y ahí es donde los partidos van a presentar las diferentes posiciones.



Los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto) y Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), en la radicación. Foto: archivo particular Foto: Archivo particular

¿Hubo alguna indicación de las directivas del partido para que no firmara la ponencia positiva?







Lo que hubo fue una manifestación pública del partido en la que se expresó que estaba en contravía de lo que el Gobierno presentaba. El presidente (Cepeda) viajó fuera del país y a mí no me han dicho que no firmara ni que firmara. Ahí no tuve charla con ellos.



Entonces, ¿usted firmó como ponente pero no está avalando que el partido ni usted vayan a acompañar la reforma?







No, para nada. Lo que hice fue, sencillamente, de acuerdo a la responsabilidad que me dio la mesa directiva fue presentar una ponencia que recoja los diferentes intereses, incluido el del Partido Conservador. Ahora se abre el debate y ahí es donde queda la posibilidad de que, a través de proposiciones, el partido comience a incluir lo que no le parece. Nunca hubo posición de que no se iba a firmar ponencia. Eso nunca lo dijeron.

Se está hablando que el Gobierno buscará voto a voto para salvar la reforma. ¿Han hablado con usted? ¿El ministro Alfonso Prada lo ha llamado?

No he hablado con el Gobierno sobre el tema específico de la ponencia. Tuve reuniones con el Gobierno con relación a la construcción de la ponencia como tal, pero no para que firmara y apoyara.



Quedó radicada la ponencia en la comisión séptima de la reforma a la salud con las firmas de conservadores, Pacto Histórico, de la U, comunes, bancada se la Paz y Verdes pic.twitter.com/DL4wGUiVLw — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 1, 2023

¿Por qué sus compañeros dicen que usted fue en contravía del partido?

En contravía tanto del partido no. Lo que hice fue manifestar una posición, no estoy en contra del partido y me voy a acoger a lo que al partido le parezca. Soy respetuoso de las determinaciones del partido y en la bancada del 11, ahí voy a explicar mi postura.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA