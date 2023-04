Aunque la aprobación de la reforma de la salud depende de los votos de los partidos Conservador y ‘la U’, que entre ambos suman 42 en Cámara y 25 en Senado, lo cierto es que el futuro de la iniciativa está en manos del Gobierno.



Desde hace unas semanas se presenta un duro pulso en la Casa de Nariño por el aval de las propuestas de estas colectividades, así como de los liberales. Mientras que el ministro del Interior, Alfonso Prada, insiste en que estas serán acogidas, la ministra de Salud, Carolina Corcho, se niega.

Así quedó en evidencia este jueves, cuando se conoció que de las 133 proposiciones de los conservadores y ‘la U’ que el Gobierno se comprometió a avalar, solo se ha acogido el 27 por ciento de estas.“Del total de las proposiciones, solo acogen el 27 por ciento, rechazan el 73 por ciento. Y de las prioritarias, que son el modelo mixto, la libre escogencia y las gestoras de salud y vida, acogen solo 19 de 95, menos del 20 por ciento”, aseveró el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. Foto: Prensa

Y reiteró que no volverá a asistir a reuniones con el Gobierno, pues considera que es una pérdida de tiempo y que el debate se debe dar es en el Congreso. “No vuelvo a asistir a más reuniones. ¿Para qué? Con tan solo el 20 por ciento de acogida”, comentó Cepeda y dijo, de manera enfática, que si no acogen estas proposiciones “no hay votos”.



Desde ‘la U’, el representante Víctor Manuel Salcedo, miembro de la Comisión VII, reiteró que si no ven incorporadas las proposiciones, “no podremos acompañar la ponencia”.



Esta situación va en contravía de lo que dijo Prada cuando ambos partidos presentaron sus 133 proposiciones: “Con este anuncio del apoyo del partido de ‘la U’ y el Conservador, creo que la consolidación de la coalición es plena”.

El texto presentado por el Ministerio Salud NO acoge ni el 73% de las proposiciones que presentamos junto a los Partidos de la U y Liberales.

Si esa condiciones se mantienen, el Partido Conservador votará NO al proyecto de ley el próximo martes por decisión de Bancada. pic.twitter.com/ln2h7J4gI1 — Partido Conservador (@soyconservador) April 13, 2023

Pero con la declaración de Cepeda, queda en evidencia que se está imponiendo la visión de la ministra Corcho, quien ha sido tildada por el presidente del Congreso, Roy Barreras, como ideologizada y aseguró que no escucha.



Si el Gobierno no acoge estas 133 proposiciones, que previamente habían sido avaladas por el mismo presidente Gustavo Petro de manera verbal para ser tenidas en cuenta en la ponencia, pero esto no sucedió, la reforma no tendrá los votos necesarios y estaría virtualmente hundida.

Los votos no alcanzan ni siquiera para que sea aprobada en el primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, que iba a comenzar este jueves, pero se aplazó para la siguiente semana con el objetivo de que los ponentes pudieran analizar las proposiciones.



El jefe del partido Liberal, César Gaviria. Foto: EL TIEMPO

Desde las colectividades se informa que hay escepticismo. “El expresidente César Gaviria y Efraín Cepeda están muy molestos con la actitud de la ministra Corcho”, le dijo una fuente a EL TIEMPO.



No obstante, aún ven en la figura del ministro Prada una garantía, por lo que todavía no le cierran la puerta, a propósito de sus declaraciones. “Hay una enorme coincidencia en el texto y estas proposiciones intentan ajustar lo que tenemos y los acuerdos hechos con el Presidente”.



El Partido Liberal, aunque es el más radical frente a la figura de la ministra y la reforma, está participando en el esfuerzo de los dos partidos para que las proposiciones sean acogidas. De manera paralela, van a presentar una ponencia alternativa y persiste la intención de presentar su propia reforma de la salud, pero de carácter estatutaria, como ya lo hizo Cambio Radical.



Mientras tanto, el expresidente César Gaviria, jefe de esta colectividad y quien tiene en sus manos la decisión de su colectividad, ha arremetido contra Corcho.



“Queremos nuestras líneas rojas liberales en el proyecto, ella manda a decir que no. No tenemos nada más que hablar con la señora, pero no me presto para destruir el sistema de salud de los colombianos, conmigo y el Partido Liberal no cuenten para semejante”, aseveró el expresidente Gaviria.



El Gobierno, entonces, tiene en sus manos la aprobación de la reforma que, de alguna manera, definirá el futuro de la otrora aplanadora de Petro.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA