La reforma de la salud se ha vuelto uno de los principales temas de la agenda del país. Pero la discusión se ha caracterizado porque se está haciendo sobre supuestos, pues el articulado no ha sido socializado.



Esto ha generado críticas, teniendo en cuenta que el debate se ha centrado sobre algunas líneas que ha presentado el Gobierno. No obstante, ya varios partidos, aliados del presidente Gustavo Petro, expresaron sus preocupaciones sobre lo poco que se conoce.



El representante a la Cámara por el partido de 'la U' Víctor Manuel Salcedo aseguró en entrevista con EL TIEMPO que el debate debe ir más allá de la figura de las EPS y dijo que en las reuniones de socialización a las que ha asistido -hace parte de la comisión VII, donde se darán los primeros debates-, ha sentido que los quieren adoctrinar bajo la premisa que el actual sistema no funcione. Él, al igual que su partido, consideran que se debe construir sobre lo construido y no acabar con lo que hoy se tiene.



Una de las principales polémicas de la reforma de la salud es que no se conoce. Usted ha ido a varias socializaciones, ¿qué sabe del proyecto?



Las socializaciones que ha hecho la ministra dejan en evidencia que ella es una crítica al sistema de salud actual. Lo que hizo y viene haciendo desde el año pasado es evidenciar, desde el punto de vista de ella, que el sistema actual no funciona. La verdad, tengo serias diferencias con esa información. Me parece absolutamente delicado que un funcionario plantee la crisis de un sistema con una información que no es confiable, como en el caso de las EPS. Dijeron, por ejemplo, que estas les debían a hospitales y clínicas 50 billones de pesos, pero en realidad son 27 billones.



Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: @MinSaludCol

A usted lo invitaron a la reunión de socialización que se llevó a cabo esta semana en el Ministerio, pero no asistió. ¿Por qué?



Tome la decisión de no volver a asistir a esa socialización con la ministra hasta que no me entreguen el texto de la reforma de manera oficial. Si a mí no me hacen llegar ese texto, no voy a seguir yendo allá, porque lo que siento es que allá nos estaban llevando era a adoctrinarnos. Yo estoy muy viejo para que me adoctrinen, yo ya tengo 54 años.



Venimos toda una semana hablando sobre supuestos, pero el texto no se conoce y, al parecer solo se ha socializado con la bancada del Pacto Histórico y el gabinete de Petro. ¿Por qué cree que no lo divulgan?



La bancada del Pacto Histórico dice en medios de comunicación, por ejemplo, que para qué más socialización, que la ministra ha hecho 18 audiencias públicas. Yo quisiera preguntarles a los congresistas del Pacto y a quienes defienden a la ministra cómo va a hacer una socialización de algo que ni siquiera conoce la gente. Uno no puede socializar lo que ignora. Uno lo que siente es que están haciendo campaña política por cuenta de la reforma de la salud.



Dicen que el gabinete está dividido e incluso se filtró un documento de Alejandro Gaviria en la cual expresó sus preocupaciones...



Hay varios ministros con dudas frente a los borradores que se les ha presentado. También Roy Barreras está en desacuerdo con lo que ha sido planteado por la señora Carolina Corcho. Es un secreto a voces que al interior del mismo Gobierno hay serias diferencias sobre lo planteado por la señora ministra, que ella ni siquiera es capaz de sustentar.



Se habla mucho del futuro de la EPS. ¿Por qué la discusión se hace alrededor de esta figura?



Para mí la discusión no puede estar centrada alrededor de las EPS. La discusión debe de estar centrada en el usuario. Se deberían aplicar las leyes posteriores a la Ley 100, que dan las herramientas para corregir lo que hay que corregir en la salud de los colombianos. Muchas de estas leyes no se han aplicado. Además, el superintendente de Salud es el principal instigador de la reforma. Para mí, el gran responsable de lo que pasa con la salud en Colombia se llama la Superintendencia de Salud, que ha permitido que los recursos de la salud se pierdan y si inviertan en otras cosas.



¿Qué piensa de las EPS?



Quiero aclarar que yo no soy defensor de las EPS. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la posición dominante las EPS en el manejo de los recursos, como tampoco estoy de acuerdo que uno vaya al médico de la EPS y ese médico le dé una orden para un medicamento y que uno tenga que ir a pedir una autorización, pues cómo si eso lo dio el médico. En eso tenemos que corregir, como hay que corregir también la atención primaria. Y en eso estoy de acuerdo con la ministra: la atención primaria empieza en la prevención y termina en la rehabilitación. Tengo que decir que hay una deuda histórica con el sector rural, con eso que ellos llaman la Colombia profunda.



Pero también quiero decir que es muy fácil salir a videncia la problemática, pero la ministra no nos ha dicho cómo va a controlar y auditar los recursos. Ella lo que quiere es que el aseguramiento se vaya todo a lo público. Me pregunto yo, cómo va a garantizar ese aseguramiento, porque si hay algo que hoy contemplan sistema es que hay una gran cobertura de salud. La teoría de algunos de los señores del Pacto es que todo el mundo tiene un carnet, pero no tiene atención. Mentira. Hay demoras en algunos trámites que hay problemáticas para autorizaciones, sí, todo eso es claro.



¿Qué cree que debe incluirse en este proyecto para mejorar la salud de los colombianos?



Yo lo que creo es hay que pensar en un sistema de salud en el que el usuario sea primero. No centrar la discusión en las EPS. Creo que sí tenemos que acabar, y en eso coincido con Corcho, es que aquí hay que acabar con la distinción entre el modelo contributivo y el sistema subsidiado. Tiene que haber un solo sistema. Se la pasan hablado de la equidad e la igualdad. ¿Qué mejor que hacer lo de la reforma a la salud? Pongamos la igualdad que haya un solo sistema. Hay que acabar con la posición dominante de la EPS, ponerlas en cintura, acabar con la integración vertical y aplicar lo que está previsto en las leyes después de la ley 100.



¿Qué opina de esa premisa de acabar el sistema actual?



Quieren abortar un proceso que lleva 30 años y que se ha ido mejorando. Ella lo que quiere es abortar un proceso que se ha venido madurando durante 30 años, que tiene unas herramientas muy importantes en el legislativo dónde están los mecanismos. Yo sí creo que las herramientas están y todas las leyes se han venido ocurriendo a través de esos 30 años.



¿Qué pasará con los votos de ‘la U’ si la reforma trae todas esas preocupaciones?



En el caso de ‘la U’, la directora del partido fue autora de varias leyes posteriores a la Ley 100, es conocedora del sistema, es médica. Creo que vamos a seguir la misma tarea y ejercicios que hicimos con la tributaria y es que una vez se conozca el texto, es que no conocemos nada, la directora del partido va a citar a bancada para tener una disfunción amplia sobre las reformas que presenta el gobierno y nosotros llevar las propuestas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA