Un grupo de 25 congresistas de distintos partidos, de gobierno, independientes y oposición, les enviaron una carta a los presidentes del Congreso, Roy Barreras y David Racero, en la cual advierten sobre los riesgos que existen si se tramita la reforma de la salud como una ley ordinaria y no estatutaria.



Argumentan que por ser un proyecto relacionado con el derecho de la salud, debe iniciar sus debates en las comisiones primeras y no por las séptimas, como pretende el Gobierno.



"Consideramos que existen elementos más que suficientes para determinar que existe una duda razonable para sostener que el PL 339/2023C "por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones” tendrá que ser tramitado como ley estatutaria ante las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional", se lee en la misiva.



Radicación reforma de la salud en la Cámara. Foto: Prensa Cámara

Los legisladores reconocen que el proyecto radicado este lunes por el Gobierno en la Cámara de Representantes "contiene serios avances", pero consideran que por como está planteado el articulado sería un error tramitarlo como una ley ordinaria.



A su juicio, y citando el artículo 152 de la Constitución, el trámite debe hacerse en sesiones ordinarias, -no en extraordinarias como lo pretende el Gobierno-, debe iniciarse en comisiones primeras -no en séptimas-, es necesaria una mayoría absoluta y tendrá pasar a una revisión automática de la Corte Constitucional.



"Al ser este un proyecto que “transforma” de manera estructural el sistema, se afecta el contenido esencial del derecho a la salud y por ende debe tramitarse como una ley estatutaria, más aún si se observa que en algunos de sus artículos se busca modificar el derecho definido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reforma que, en ninguna circunstancia podrá ser realizada mediante el trámite de una ley ordinaria", dicen los congresistas.



Por eso consideran que el Gobierno no querrá de esta importancia para su programa de Gobierno "termine afectada por discusiones jurídicas que deben y pueden ser salvadas desde ahora".

Los firmantes

- Humberto de la Calle - Centro Esperanza



-Paloma Valencia - Centro Democrático



- Alejandro Vega - Partido Liberal



- Juan Carlos Lozada - Partido Liberal



-Jonathan Pulido Hernández - Alianza Verde



Alejandro Carlos Chacón - Partido Liberal

​

- Julia Miranda - Nuevo Liberalismo



- Duvalier Sánchez - Partido de 'la U'



- Carlos Fernando Motoa - Cambio Radical



- Catherine Juvinao - Alianza Verde



- David Luna - Cambio Radical



-Álvaro Rueda - Partido Liberal



- Carlos Ardila - Partido Liberal



- Carolina Giraldo - Alianza Verde



-Alejandro García - Alianza Verde



- Jorge Enrique Benedetti - Cambio Radical



- Karyme Adrana - Partido Liberal



- Juan Sebastián Gómez - Nuevo Liberalismo



- Carlos Felipe Quintero - Partido Liberal



- Daniel Carvalho - Centro Esperanza



- Cristian Danilo Avendaño - Alianza Verde



- Hernán Darío Cadavid - Centro Democrático



- Marelen Castillo - Liga de Gobernantes



- Julio César Triana - Cambio Radical



- Jennifer Pedraza - Dignidad



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA