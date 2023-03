Con los 110 artículos que llevaron esta semana al Congreso los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’, se espera que el grupo de ponentes de la reforma de la salud se meta de lleno en la elaboración del texto sobre el cual comenzará la discusión en la Comisión VII de la Cámara.



De hecho, ya venían avanzando en la identificación de las principales coincidencias y diferencias de las dos reformas radicadas, la del Gobierno y la del Centro Democrático, que deberán acumularse. En la ponencia se debe incluir el proyecto del uribismo, que tiene 70 artículos, y se espera que también se tengan en cuenta las propuestas de los liberales, conservadores y ‘la U’, que son aliados del Gobierno.



(Además: Efraín Cepeda: ‘Creemos que este proyecto de salud es mejor que el del Gobierno’)

Pero para que esto suceda, explicó el presidente de la Cámara, David Racero, primero el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, deberán evaluar dichos artículos.



“El documento llega a manos del Presidente de la República, el Gobierno tendrá que evaluar, comparar las similitudes y los cambios de la propuesta de los partidos y, seguramente, se hará una convocatoria para empezar a definir el texto unificado”, dijo Racero.



(Lea también: Gustavo Petro tras reunión con Roy Barreras: 'Las reformas sociales van')

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, le dijo a EL TIEMPO que, si bien su propuesta es extensa, esperan que esta semana el Gobierno les dé respuesta.

Si se llega a un consenso con los partidos, su texto también hará parte de la ponencia. Pero si no, estos radicarían otro proyecto de ley de reforma de la salud y esta, si se hace antes de la elaboración de la ponencia oficial, también se acumulará.



“Como presidente de la Cámara, garante de la discusión, estoy tendiendo los puentes necesarios para unificar una sola propuesta, una sola ponencia para el primer debate en la Comisión VII de la Cámara”, complementó Racero.



Hay un tercer proyecto, pero este no puede ser incluido en esta discusión, pues no es una ley ordinaria, como la del Gobierno y los uribistas, sino que es estatutaria.



(Le puede interesar: Gustavo Petro: imagen favorable cayó 10 puntos y llegó al 52 %, según encuesta)



Cambio Radical, que radicó un proyecto con 42 puntos, asegura que se está tocando el derecho fundamental de la salud, por lo que el debate debe hacerse en la Comisión I y no en la VII, por lo cual las dos reformas empezarían a ser tramitadas de forma paralela.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras y la bancada del Partido de Cambio Radical, presentaron un nuevo proyecto de Reforma a la Salud ante el Congresos de la República. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

La idea del Gobierno es que antes de que se acabe marzo se lleve a cabo el primer debate y, aunque se esperaba que se hiciera durante las sesiones extras que se realizan actualmente, estas terminan la próxima semana, por lo que ya el inicio de la discusión quedó para las ordinarias. Pero todavía no hay una fecha exacta del inicio del primero de cuatro debates que debe superar el proyecto para ser ley.



Por ahora, mientras se avanza en la elaboración del texto por discutir, la Comisión VII de la Cámara adelanta una serie de audiencias públicas para socializar con diferentes actores cómo se va a transformar el sistema de salud.



(En contexto: Salud: ¿en qué coinciden y en qué se apartan reformas de Gobierno y oposición?)



Precisamente este jueves se llevó a cabo un evento en Yopal, Casanare, en el cual el objetivo era escuchar a la comunidad y sus necesidades.



No obstante, algunos representantes expresaron su molestia porque la ministra Corcho no asistió.

En Yopal en audiencia pública sobre reforma a la salud.



Nuevo desaire de @carolinacorcho al Congreso y ciudadanía; es la 3ra audiencia a la que no asiste tras radicar proyecto.



La ministra tiene tiempo para reunirse con Nicolás Petro, pero no para estos espacios participativos. pic.twitter.com/Z6g24wpQI3 — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 9, 2023

“Nuevo desaire de Carolina Corcho al Congreso y ciudadanía. Es la tercera audiencia a la que no asiste tras radicar proyecto. La ministra tiene tiempo para reunirse con Nicolás Petro, pero no para estos espacios participativos”, comentó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero.



Asimismo, se llevó a cabo un evento en Floridablanca, Santander, en el que la ministra tuvo una intervención de forma virtual, pues paralelo a esto estuvo reunida con el presidente Gustavo Petro y con los representantes de la EPS Salud Total para, dijo el jefe de Estado, “buscar los caminos comunes”.



Adicional a las audiencias, que se espera que sigan, se creó la comisión accidental para el esclarecimiento del sistema de salud en Colombia.



Esta tiene como fin estudiar y evaluar la crisis del sistema actual y así ayudar a fortalecer el proyecto de ley.



“Revisaremos la historia del sistema de salud en los últimos 30 años, el dinero destinado, lo que se ha perdido, los actores involucrados. De esta manera, llenaremos de sentido la gran reforma de la salud que estamos tramitando”, explicó Racero, quien, con la representante María del Mar Pizarro, será el coordinador.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA