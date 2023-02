Este lunes el Gobierno Nacional radicará en el Congreso de la República la reforma de la salud que, si bien es una de las banderas del presidente Gustavo Petro, se ha convertido en un tema controversial que, incluso, ha causado divisiones en el gabinete y en la coalición de gobierno.



Precisamente desde la Alianza Verde tienen inquietudes alrededor del proyecto, pues, entre los ejes que ha expuesto el Gobierno, hay preocupaciones por la posibilidad de eliminar las EPS y devolverle el control de la salud al Estado, modelo que ya fracasó.



Por eso, evaluarán cada artículo, pues, según la representante a la Cámara Catherine Juvinao, si bien hacen parte de la coalición de Petro, “no seremos simples notarios del Gobierno”.



Pero más allá del articulado, que no se conoce, Juvinao lanzó una advertencia sobre el trámite de esta reforma, que deberá superar cuatro debates, debe ser una ley estatutaria y, en esa medida, comenzar su discusión por comisiones primeras de Senado y Cámara y no por las séptimas, como sería la intención del Ejecutivo.



"El Gobierno ahorita la va a meter por Comisión Séptima porque dice que no hay necesidad de que sea estatutaria, que eso será una ley ordinaria. Con el concepto jurídico de mis abogados, creemos que eso va a comprometer la exequibilidad de la reforma de ser aprobada ante la Corte Constitucional", explicó la congresista.



Y agregó que esta reforma "toca el núcleo esencial del derecho fundamental que es el derecho a la salud y toca toda la estructura del sistema. Es claramente una ley estatutaria".



Pero ¿por qué no llevarla como estatutaria y sí como una ley ordinaria? Este sería un trámite mucho más complejo. La ley tendría que iniciar su discusión legislativa en las comisiones primeras donde, si bien el Gobierno tiene mayorías, estas no son tan gobiernistas como puede pasar en otras comisiones.



Además, para que esta ley sea aprobada, debería tener la mayoría absoluta tanto en Senado como en Cámara, lo cual puede ser más complejo para el Ejecutivo, teniendo en cuenta que no toda su coalición está alineada en este momento.



"Hago un llamado al Gobierno Nacional de que revise jurídicamente muy bien si esto tiene que ser una ley estatutaria, porque de presentarse como una ley ordinaria y, en el mejor de los casos, supongamos que pasó, a lo mejor va la Corte Constitucional y la tumba por vicios de trámite. Hagamos las cosaz bien, demos el debate. Hay un consenso sobre que la reforma se necesita y hay que dar el debate, pero no lo hagamos a la carrera ni, quizás, incurriendo en vicios de trámite que luego pueden comprometer la reforma", remató Juvinao.



Por ahora habrá que esperar a que el Gobierno presente el proyecto y conocer, además del articulado, si el trámite se hará sin riesgos de cometer vicios de procedimiento.



