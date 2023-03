La reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue sin encontrar los consensos necesarios en el Congreso.



Y cada vez surgen más propuestas que le hacen contrapeso a la iniciativa. Ya el Centro Democrático (oposición) radicó hace unos días una contrarreforma. Este martes, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras llegó hasta el Capitolio para radicar un proyecto de su colectividad, Cambio Radical (independiente), que pretende mejorar el sistema de salud. Y este miércoles, los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ (gobierno) esperan llegar a un acuerdo para presentarle al Gobierno sus propias propuestas —que denominan líneas rojas y azules— que esperan sean parte de un proyecto consensuado.



Así se acordó el lunes luego de una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro a la que asistieron Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’; el senador Efraín Cepeda, jefe del conservatismo, y el expresidente César Gaviria, jefe liberal.



Si el Gobierno no acoge sus propuestas, anticiparon que no apoyarían la iniciativa liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y presentarían su propio articulado. “Se modificaría el proyecto que está radicado con estas líneas que vamos a discutir, se sacarán conclusiones y vamos a llevar el paquete de artículos a más tardar el lunes de la próxima semana”, explicó Cepeda.



Con este panorama, el Gobierno se quedaría sin las mayorías, pues los votos del Pacto Histórico no le alcanzan para sacar adelante el polémico proyecto. Toro aseguró este martes en diálogo con EL TIEMPO que ve al presidente receptivo frente a las preocupaciones de su partido, así como las de Gaviria y Cepeda, quienes coinciden en que no se puede acabar con el sistema actual.



De hecho, resaltó que el jefe de Estado no cerró la puerta a que “podamos hacer modificaciones de los artículos o eliminación de otros artículos para poder hacer una reforma que realmente construya sobre lo construido y que pueda beneficiar a los colombianos”. En ‘la U’ insisten, por ejemplo, en que las EPS no se pueden acabar.

Gustavo Petro junto a su gabinete. Foto: Presidencia de Colombia

Los conservadores, que se reunieron este martes, tienen entre sus líneas azules que no permitirán la estatización y burocratización del sistema y dicen que no cederán si no se garantiza “el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto”.



Desde el liberalismo, este martes Gaviria sostuvo un encuentro con sus congresistas y envió un mensaje de unidad: aplicarán ley de bancadas. Gaviria, uno de los padres del actual sistema, propone, por ejemplo, fortalecer la atención primaria —coincide con el Gobierno y los demás partidos—, así como llevar el sistema a las zonas rurales.



Pero se niega a destruir el sistema que, considera, han construido los colombianos durante 30 años “Hay que fortalecer el sistema de salud, no arrasarlo”, ha insistido.

Sobre la propuesta de Vargas Lleras, quien regresó al Congreso después de varios años, confesó que se trata de un proyecto de 42 artículos que tiene como premisa mejorar el sistema “no es destruyendo sino construyendo”.



Coincide en varios aspectos con el Gobierno, como el fortalecimiento de la atención primaria y consolidación del sistema preventivo, pero cree que “hay que salvaguardar la gestión de riesgos financieros y operativos, particularmente de aquellas EPS que cumplan con los indicadores financieros. Y preservar las redes de servicios que actualmente tienen las EPS”.

César Gaviria, Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Ahora bien, la oposición hizo uso de su derecho a la réplica este martes en la noche y reiteró sus reparos no solo con esta reforma, sino también con la pensional y la laboral.



“Le exigimos (a Petro) que no siga imponiendo sus reformas a la fuerza”, aseguró en la transmisión el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Manifestó que si la reforma se aprueba tal y como está, “pasaríamos de tener un derecho garantizado a que nuestra salud dependa de entidades públicas ineficientes y costosas a cargo de la política tradicional”.



Respecto al proyecto para reformar las pensiones, alertó que “el ahorro del trabajador pasará a ser la caja menor del Gobierno” y sobre la laboral, enfatizó en que si se adelanta según lo que se ha conocido “condenará a los colombianos a la informalidad y desempleo”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA