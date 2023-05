El martes, en la Comisión VII de Cámara, el gobierno del presidente Gustavo Petro obtuvo una importante victoria: la aprobación en primer debate de su polémica reforma de la salud. Aunque el texto tuvo algunas modificaciones importantes, conserva la esencia del proyecto que presentó la exministra de Salud Carolina Corcho.



Pero el costo ha sido alto: 71 días de intensos debates, dos crisis ministeriales y una coalición que se rompió: los conservadores y ‘la U’ son ahora independientes y se espera que el liberalismo tome una vía similar. Todo esto pasó entre la radicación del proyecto, el 13 de febrero, y su aprobación en el primero de cuatro debates este 23 de mayo.



“Arduo trabajo, profundo el debate. Mucho más profundo que cuando se aprobó la Ley 100. Felicito el trabajo de los y las congresistas”, trinó Petro saludando la superación del primer puerto de montaña en el Legislativo.



Para avanzar, el Gobierno utilizó una estrategia a dos bandas: por un lado, accedió a algunos consensos con los partidos de la antigua coalición y aceptó que los congresistas, a ritmo de proposiciones, matizaran varios puntos de la radical iniciativa de Corcho. Así, por ejemplo, la Comisión les dijo no a los polémicos fondos regionales para manejar parte de los recursos y que, según los expertos, serían una puerta de entrada para que los políticos accedieran a esos billonarios presupuestos.



Pero la estrategia central fue la que había anunciado el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: ir ‘voto a voto’. Al final, algunos congresistas desobedecieron las indicaciones que les habían dado los jefes de sus partidos y las decisiones de bancada. La liberal María Eugenia Lopera, quien le dijo sí a toda la reforma, fue la más visible de este grupo.



Y los conservadores, pese a que públicamente su presidente, Efraín Cepeda, dijo que no acompañarían la reforma, también dieron el sí a varios artículos. Su justificación fue que correspondían a cambios propuestos en las negociaciones que se habían hecho antes de la crisis ministerial y el fin de la coalición. Por su lado, ‘la U’ respaldó los artículos más sensibles. Sus congresistas dicen que se tuvieron en cuenta muchas de sus proposiciones. Esa siempre fue la postura de su directora, Dilian Francisca Toro, quien insistió en que si sus propuestas eran tenidas en cuenta, ellos acompañarían.

Los ministros Lizcano, Jaramillo y Velasco durante el debate de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Los que sí se mantuvieron firmes fueron los cuatro congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático, que votaron no a toda la reforma. El Pacto, la Alianza Verde y las curules de paz votaron de manera positiva el grueso del articulado.



No obstante, la reforma pasó en medio de críticas de los distintos actores del sector salud, como gremios, asociaciones de pacientes, médicos y exministros que antes de la aprobación pidieron que la iniciativa fuera retirada. “No es claro que la ley contribuya al progreso en el derecho fundamental a la salud”, dijeron.



Ahora el debate va a plenaria de la Cámara. El Gobierno no la tiene fácil: necesita, mínimo, 94 votos y tiene 34 seguros (Pacto y Comunes). Si ‘la U’ acompaña, serán 49. Si también lo hacen la mitad de los ‘verdes’ y de curules de paz, serían unos 64 votos. La recurrente estrategia de la ‘mermelada’ será clave para que el Ejecutivo trate de sonsacar de los partidos tradicionales los 30 apoyos que necesita para evitar el naufragio de la reforma.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA