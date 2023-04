La tercera es la vencida o por lo menos así fue para el gobierno de Gustavo Petro con la reforma de la salud. En el tercer día de discusión pasó la ponencia gubernamental y ahora se tendrá que discutir cada uno de los artículos. Este es un gran paso para la iniciativa, pues el Ejecutivo se aseguró que se discuta su propuesta.



Desde el principio el debate estuvo agitado y lo más sorpresivo fue el voto a favor de la ponencia mayoritaria de la representante liberal María Eugenia Lopera. Su decisión fue determinante para que la propuesta de Gobierno siguiera con vida, puesto que los conservadores se salieron de la sesión antes de la votación y el Partido de la U fue en contra del informe de ponencia.

No está claro que ocurrirá con la representante, pues fue en contra de la determinación de su partido de que no podía apoyar la propuesta del Ejecutivo, reiterada en un comunicado emitido por la colectividad en medio del debate. “Con tranquilidad y conciencia he dado mi voto”, dijo Lopera tras conocerse que su voto fue el decisivo para que se abriera la discusión del articulado.



El debate estuvo cargado de controversias, las primeras desde el inicio, cuando hubo una amplia discusión sobre cuál ponencia debía discutirse primero: la de gobierno o la alternativa, presentada por el liberal Germán Rozo.



De acuerdo con la ley quinta de 1992, que reglamenta los procedimientos del Congreso, establece que, en dado de ponencias positivas, se le debe dar prelación a los textos que llegan primero. En este caso, en teoría, la primera ponencia radicada fue la del Gobierno, que estuvo a principios de abril en la secretaría de la Comisión, mientras que el texto alternativo se radicó mucho después.



Sin embargo, la discusión vino porque el texto gobiernista recibió una enmienda a gran parte de su articulado y este documento llegó varios días después que el presentado por el representante liberal Germán Rozo. Para la oposición y los liberales, esa modificación hacía que la prelación fuera a favor de la propuesta alternativa.



“Tenemos nuestra ponencia que esperamos la podamos debatir, esperamos que nos permitan discutirla”, dijo el representante Rozo antes del debate. Sin embargo, con la ventaja de tener el control de la mesa directiva, liderada por Agmeth Escaf, triunfó la tesis de que la primera ponencia en llegar fue la mayoritaria del gobierno y por ende debía darse debate a esta.



Aunque esto no gustó a la oposición y a los liberales, se dio paso a la defensa del informe de ponencia. El primero en asumir la palabra fue el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón, coordinador ponente. Su intervención no entró a dar detalles del articulado, sino que se centró en todo momento a cuestionar las EPS y a expresar los argumentos de por qué debería acabarse con estas entidades.



El único momento en que entró a mencionar algún aspecto bueno del actual sistema fue en la referencia al aumento de la cobertura del 25 por ciento a más del 90. No obstante, señaló que el resto de supuestos logros no eran propios de las EPS sino del esfuerzo judicial que obligó a estas entidades a prestar el correcto servicio.



Asimismo, el representante señaló: “la reforma a la salud no es para cambiarle el nombre a las EPS, no cuenten con nosotros para esos cambios que no son cambios”. Luego hizo una leve referencia a exministros de Salud y los señaló de supuestamente ser amigos de las EPS. En cierta medida sonó como un comentario en contra de Alejandro Gaviria, exministro de salud del gobierno Santos y quien salió de esta administración por su oposición al proyecto liderado por la ministra Carolina Corcho.



El siguiente en tomar la palabra fue el representante por las CITREP Juan Carlos Vargas, que entró a hablar en detalle de las falencias del sistema de salud. Este describió todos aquellos aspectos que supuestamente demostraban que debe hacerse una reforma a profundidad de la salud. “El sistema de salud en Colombia no es el mejor, y no es el mejor para la población vulnerable”, dijo Vargas.



Mientras los ponentes hablaban, se fue reduciendo y aumentando la cantidad de personas en el recinto de debate. En el inicio hubo una amplia presencia de congresistas y de ministros, y esta fue variando. En la sesión se vieron rostros conocidos como el exsenador Fernando Araujo Rummie, que estuvo hablando con la bancada de Centro Democrático.



También estuvo el presidente de la Cámara, David Racero, la representante Katherine Miranda, la senadora Piedad córdoba, el senador Inti Asprilla, entre otros. Por el Gobierno estuvieron durante en el debate los ministros de Interior (Alfonso Prada), Salud (Carolina Corcho), Vivienda (Catalina Velasco) y Trabajo (Gloria Inés Ramírez).



Los siguientes ponentes Germán Gómez (Comunes)y Martha Alfonso (Alianza Verde) también expresaron sus reparos al actual sistema y destacaron los puntos fuertes del proyecto de reforma. “Esto es una reforma después de 30 años de soportar abusos de los usuarios y de los empleados del sector salud”, destacó Alfonso, que dijo que el actual sistema es totalmente en contra de los principios de la nueva administración.



Después de la intervención de los principales ponentes, el representante conservador Gerardo Yepes pidió intervenir. Este comunicó que se retiraba de la sesión puesto que estaba de acuerdo con muchos elementos del proyecto, pero su partido había tomado la decisión de no apoyar la iniciativa.



“Como legislador me retiro de este recinto para ser coherente con mi pensamiento”, expresó Yepes, que agregó: “Respeto al partido conservador, pero respeto a la determinación que como congresistas tenemos. Aquí tenemos que defender los intereses de la gente que sufre y reclama que cambiemos el sistema de salud”.



La salida de Yepes fue seguida por el representante Jorge Alexander Quevedo, también conservador. Este señaló que no podía participar de la discusión pues su colectividad se los había prohibido. La salida de los dos representantes ayudó a consolidar los votos necesarios para que el proyecto pasara.



La oposición se dio cuenta de ello y, en plena sesión, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y perteneciente a la Comisión Primera, denunció una supuesta reunión de la ministra Carolina Corcho con los conservadores antes del debate. “Usted ha viciado el trámite”, sentenció.



“Aquí no hay componenda, hay coherencia”, respondió Quevedo, que reiteró que su salida se debía a que su partido no había llegado a un acuerdo con la reforma. Las intervenciones antes de la votación incluyeron a la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde y tampoco perteneciente a la comisión



“No es aceptable que se está pidiendo la renuncia de viceministros y tampoco la denuncia de ofrecimiento de componendas”, dijo la también presidenta de la Comisión Tercera. Esta expresó que el gobierno del cambio no podía caer en las mismas actitudes que en pasadas administraciones.



Dichas intervenciones antecedieron la votación que salvó la ponencia de gobierno. Al final, las ausencias de los dos representantes conservadores y uno de ‘la U fueron suficientes para que el proyecto pasara. Esto permitió que el proyecto pasara con una votación de 10-8. La palabra de la liberal María Eugenia Monsalve desequilibró lo que parecía un empate.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA