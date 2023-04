La aprobación de la solicitud de aplazamiento del primer debate de la reforma de la salud, que comenzó este martes en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, es un mensaje de lo que le puede esperar al Gobierno si no logra consolidar las mayorías para este proyecto, así como los que vienen.



Fueron 12 votos a favor y 9 en contra los que impidieron que se iniciara en forma la discusión de la primera de las llamadas reformas del cambio, que si bien fue radicada a comienzos de febrero, su discusión no ha empezado porque el Ejecutivo no ha logrado consolidar las mayorías necesarias.



Y así quedó en evidencia este martes, cuando una ‘alianza’ entre los partidos Liberal, Conservador y de ‘la U’, que hacen parte de la coalición, y Cambio Radical y Centro Democrático, que son de oposición, votaron a favor de aplazar el debate. El Gobierno se quedó con los votos del Pacto Histórico, Alianza Verde y las curules de paz, los cuales no le alcanzaron ni le alcanzarían para que su reforma sea aprobada.

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La Comisión VII de la Cámara de Representantes, presidida por Agmeth Escaf, del Pacto y cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, estaba citada para las 8 de la mañana.

Sin embargo, el debate se inició hacia las 3 de la tarde, pues los partidos Conservador y de ‘la U’ estaban reunidos para decidir si acompañaban o no la reforma de Petro impulsada por la polémica ministra de Salud, Carolina Corcho.

Tras más de cinco horas de reuniones en el hotel de La Ópera, finalmente ambos partidos coincidieron en emitir un comunicado en el cual afirmaron que no acompañarían el proyecto oficial porque no estaban avaladas sus 133 proposiciones.



Pero para llegar a este comunicado vivieron, prácticamente, una novela. Desde ‘la U’ insistían en acompañar, y más de un congresista al salir del lugar aseguró que el partido acompañaba siempre y cuando la ministra Carolina Corcho dejara su cargo. Pero en los conservadores había resistencia y se supo que solo cuatro congresistas querían estar con el Gobierno, pero finalmente la mayoría decidió que no votarían la reforma.



Incluso, en el Partido Conservador se llegó a comentar que le propondrían a Petro retirar esa reforma y presentarla con más consensos el 20 de julio, pero esta idea no se materializó.



Tras una reunión entre Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U,’ y el senador Efraín Cepeda, jefe del conservatismo, quienes inicialmente parecían no estar de acuerdo, se emitió el comunicado de no acompañar el proyecto. “Las bancadas de los partidos Conservador y de ‘la U’ somos conscientes de la necesidad de una reforma de la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar a los colombianos. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentados por nuestras colectividades”, afirmaron.

Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El presidente Petro, por su parte, también estuvo activo. Desde EE. UU., donde se reunirá con el presidente Joe Biden, dijo que este debate es la “prueba de fuego” de su coalición. “Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. La coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió y en esa medida, de eso depende la coalición”.



Además, aseveró que hay unos ejes fundamentales “sin los cuales la reforma no tendría sentido y es que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo e ineficiencia en la salud de los colombianos.



Minutos después, refiriéndose puntualmente al comunicado de los dos partidos, afirmó: “No se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelven a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos. Buena suerte”.

Buena suerte. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2023

El cruce de mensajes se da, además, varios días después de que el Gobierno les pidió la renuncia a los viceministros que hacen parte de los tres partidos tradicionales de la coalición.



Así se llegó al debate, que fue tenso. “La democracia sigue operando, vamos a entrar, vamos a deliberar y las mayorías van a decidir. Lo que decidan las mayorías lo vamos a acatar”, aseveró el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando ingresó al debate.



Quien también apareció en la discusión fue el expresidente César Gaviria, quien desde un primer momento se apartó de dicha reforma y lidera el ala dura de la coalición en contra de la iniciativa. El Partido Liberal compartió un video en el cual su jefe natural reiteró que el Gobierno, en su propuesta inicial, quería acabar con el actual sistema y arrancar con uno desde cero, “todo estatizado”.

Prada, Corcho y Escaf en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Y arremetió contra Corcho: “No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos y dirigentes, entonces se metió a desconocer a todo el mundo”.



Por último, Gaviria pidió mantener lo que se ha construido en estos años y pidió hacer las reformas “que logremos hacer para acabar de mejorar al sistema”.



En el debate hubo alboroto porque los miembros de la Comisión VII fueron recusados con el polémico argumento de que estaban afiliados a EPS o a Salud prepagada, lo que, se dijo, supuestamente significaba que estarían legislando en su beneficio.



Ahora será la Comisión de Ética de la Cámara la que defina si efectivamente están legislando a su favor y para eso tiene cinco días hábiles. Es decir, si la Comisión no resuelve pronto, podemos estar hablando de la continuidad del debate hasta el siguiente miércoles. No obstante, dicha recusación realizada por el excandidato presidencial Enrique Gómez no tendría mayores problemas y se resolvería hoy mismo.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, sale tan solo minutos después de aplazado el debate sin dar declaraciones a medios. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Una vez se levantó la plenaria, la representante Martha Alfonso, ponente de la iniciativa, aseguró que “se dedicaron a dilatar”. Y la ministra Corcho les dijo a los medios: “Respetamos las decisiones del Congreso y seguimos adelante”.



Pero la jornada no terminó ahí, pues minutos después llegó hasta el Congreso la primera dama, Verónica Alcocer, quien se reunió en el recinto de la Comisión VII con algunos los ministros que estuvieron presentes en el debate, como Prada y Corcho, y el congresista Escaf. Y las movidas siguen hoy, pues los 21 miembros de la Comisión VII fueron invitados a la Casa de Nariño a un desayuno.



De hecho, el debate, según la agenda de la Cámara de Representantes, está citado para hoy a las 10 de la mañana.



La consolidación de las mayorías y el tiempo son los principales obstáculos del Gobierno, pues le quedan nueve semanas y media para sacar adelante esta reforma, así como las demás, como la laboral y pensional, que todavía no tienen ponencias y, además, también pasarán por esta Comisión, donde el Gobierno parece no tener el panorama nada sencillo.

La ministra Corcho durante el debate. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Críticas a Petro por afirmación sobre plata del sistema a ‘paras’

Desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro generó polémica cuando aseguró que su reforma de la salud busca “que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo e ineficiencia en la salud de los colombianos”.



Ese fue el eje del argumento que eligió Petro para responder un trino del exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien hizo eco de una frase del senador de Cambio Radical David Luna en su entrevista con María Isabel Rueda: “A través de la reforma de la salud quieren estructurar un sistema político, entregándoles la plata de la salud directamente a los políticos”, había dicho el senador de Cambio Radical en la entrevista publicada por EL TIEMPO este lunes.

Los hospitales y las clinicas, la mayoría privadas, a quienes se entregaría el dinero público directamente, no son los políticos amigo Rudolf, ellos, los más corruptos gracias a la ley 100 recibieron el dinero directamente y financiaron los paramilitares. https://t.co/iew1ZF3Gs7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2023

“Los hospitales y las clínicas, la mayoría privadas, a los que se entregaría el dinero público directamente, no son los políticos, amigo Rudolf, ellos, los más corruptos, gracias a la Ley 100 recibieron el dinero directamente y financiaron a los paramilitares”, aseguró el Presidente en uno de los varios trinos que dedicó al accidentado arranque de la reforma en la Comisión VII de Cámara.



Desde varios sectores le pidieron a Petro que no generalice situaciones puntuales que ocurrieron en el pasado y que además afectaron en su mayoría a entidades con alto componente público del sector salud, más que a EPS privadas.



Los casos más recordados son el de la EPS indígena Manexka, que operaba en Sucre y Córdoba y cuya cabeza, el cacique zenú Pedro Pestana, fue uno de los condenados por el escándalo de la parapolítica y prófugo de la justicia hasta su fallecimiento en el 2019.

Manexca manejó millonarios recursos del régimen subsidiado y desde el 2017 se inició un proceso de liquidación debido a sus grandes fallas en la prestación de servicios y a los malos manejos.



Otro saqueo de los ‘paras’ ocurrió en Atlántico, donde el Hospital Materno Infantil de Soledad fue por varios años la ‘caja menor’ de alias ‘don Antonio’, una de las fichas de ‘Jorge 40’.



Y también se recuerda que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso impuso como secretario de Salud de Córdoba a su cuñado, Manuel Troncoso, quien terminó condenado por concierto para delinquir y por el desvío de dineros públicos hacia las Auc.



Las críticas a Petro por sus afirmaciones llegaron incluso desde la Alianza Verde, partido cercano al Gobierno. Allí, la representante a la Cámara Catherine Juvinao cuestionó: “¿En el afán de entregarles el sistema de salud a los políticos ahora van a cargar contra las clínicas y hospitales? Además: las EPS e IPS con peor desempeño son las públicas, ¡justamente manejadas por políticos!”.



MATEO GARCÍA

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA