Pasaron 71 días, dos revolcones ministeriales y se acabó la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro entre la radicación de la reforma de la salud, el 13 de febrero, y su aprobación en el primero de cuatro debates, este 23 de mayo.



Este martes, tras un mes de intensos pero lentos debates, la Comisión VII de la Cámara de Representantes terminó de votar los 139 artículos de la iniciativa oficial que ahora pasará a la plenaria para continuar su trámite legislativo.

"Ha sido aprobada la reforma a la salud en la comisión. Arduo trabajo, profundo el debate. Mucho más profundo que cuando se aprobó la ley 100. Felicito el trabajo de los y las congresistas", trinó el presidente Petro.

Ha sido aprobada la.reforma a la salud en la comisión. Arduo trabajo, profundo el debate. Mucho más profundo que cuando se aprobó la ley 100.



Felicito el.trabajo de los y las congresistas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2023

Para que esto sucediera, primero el Gobierno, en cabeza del mismo presidente Petro, sostuvo reuniones con los jefes de los partidos de su coalición, que actuó en el pasado como una aplanadora, para garantizar su apoyo a la iniciativa.



Sin embargo, los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ expresaron sus reparos y dijeron que solo acompañarían si en el articulado se garantizaba la continuidad de las EPS y que no habría estatización del sistema, por ejemplo.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la coalición política con los partidos Conservador, La U y Liberal se terminó. Foto: Prensa Partidos - AFP

Los jefes de estos tres partidos se terminaron apartando del Gobierno. Dilian Francisca Toro, de ‘la U’, y Efraín Cepeda, del conservatismo, se fueron a la independencia. Mientras que el liberalismo, liderado por el expresidente César Gaviria, si bien sigue en la coalición de Petro, ha insistido en que esta reforma no es beneficiosa para el país.



"Hemos considerado apartarnos de la coalición de gobierno e irnos a la independencia y seguir actuando coherente y responsablemente para así poder responder positivamente a las necesidades más apremiantes del país. La independencia de opiniones es la base de la democracia. Y este es el momento en que esa independencia debe prevalecer, para el bien de Colombia", explicó Toro al anunciar su llegada a la independencia.



"Vamos a seguir con nuestro accionar, vamos a acompañar lo que creemos que es beneficioso para el país. Por supuesto, vamos a negar lo que consideramos que sea nocivo y vamos a proponer nuestras líneas azules. Es una declaratoria de independencia constructiva. Queremos que les vaya bien a los colombianos, pero no vamos a ceder cuando tenemos principios y tenemos líneas azules", afirmó Cepeda cuando la colectividad anunció su salida de la coalición.



Alfredo Mondragón Garzón, ponente de la reforma en Cámara. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

El jefe del Partido Liberal, que sigue siendo de gobierno, considera que esta hará que el sistema sea “altamente ineficiente", habrá “riesgos de corrupción y politiquería” y que “no es un modelo de aseguramiento mixto, sino enteramente estatal”.



Pese a lo anterior, el Gobierno logró conseguir los votos necesarios en la Comisión VII con el apoyo de ‘la U’ y algunos ‘disidentes liberales’.





¿Qué pasó para que pese a estos duros reparos terminaran apoyando la reforma de la salud y fuera aprobada en su primer debate tras un mes de discusión en esta célula legislativa de la Cámara? El Gobierno tuvo que llegar a consensos principalmente con el partido de 'la U'.



El Ejecutivo sabía que ante la negativa del Partido Conservador de acompañar la iniciativa y tras asegurarse el voto positivo de la liberal María Eugenia Lopera -quien hace parte del grupo político del disidente liberal Julián Bedoya-, por ejemplo, era fundamental ir por los dos votos de 'la U' en esta comisión, por lo que decidió llegar a consenso con esta colectividad, pues la misma Toro dejó abierta la puerta para acompañar la iniciativa siempre y cuando sus propuestas fueran tenidas en cuenta.



"Nuestros congresistas apoyarán aquellas propuestas legislativas que impacten positivamente a los colombianos y nos opondremos a las que consideremos que los impactan negativamente. Seguiremos escuchando y actuando pensando en la gente", aseguró en su momento.

Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara de 'la U' Foto: Prensa Víctor Manuel Salcedo

Prueba de esto es que durante la discusión de este martes fueron avaladas varias proposiciones presentadas por el representante Víctor Manuel Salcedo, siendo la más importante la reapertura de la discusión del artículo 123, que era considerado peligroso para la profesión médica. Pero este artículo quedó redactado de una manera diferente e, incluso, la oposición lo votó esta vez positivo para "enmendar el error que cometieron quienes lo votaron positivo".



"18 votos sí y ninguno por el no modificando el artículo 123, anteriormente en contra del ejercicio médico desconociendo realidad de la medicina, imponiéndoles sanciones sin basarse en evidencia científica sobre su conducta, enfocado solo en costos", explicó Salcedo.



Asimismo, el Gobierno avaló otra proposición de 'la U' para eliminar 9 artículos, lo que permitió agilizar la discusión y se aprobaron 14 artículos nuevos con propuestas de todos los partidos. Hubo consenso en esta recta final de la discusión.



Fue aprobada en 1er debate la reforma a la salud de @petrogustavo.



Acaban con el sistema de aseguramiento y sientan las bases de un costoso e ineficiente monopolio estatal.



Lamentamos la derrota, pero no nos rendimos. La pelea sigue en la plenaria, en el senado y en la Corte. pic.twitter.com/UByguOTxJu — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) May 24, 2023

La oposición, por su parte, insiste en que seguirá dando la batalla. "Lamentamos la derrota, pero no nos rendimos. La pelea sigue en la plenaria, en el senado y en la Corte", aseguró el representante uribista Andrés Forero, quien ha denunciado vicios de trámite.

¿Cedió el Gobierno para aprobar la reforma de la salud?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que hubo cambios. "Lo que comenzó como un proyecto de Ley de una reforma, hoy ya no es. Esto ha cambiado sustancialmente. Con el beneplácito del presidente de la república, con la posibilidad de haber dialogado con los partidos políticos, con los trabajadores, con las entidades científicas, con los pacientes”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante la discusión".



Pero estas reuniones se dieron posterior a la radicación, que fue una de las principales críticas que recibió la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, calificada como una persona radical y que no escucha.

Gustavo Petro, Carolina Corcho y Mauricio Lizano. Foto: EFE

De hecho, sectores políticos coinciden en afirmar que la salida de Corcho destrabó la discusión, teniendo en cuenta que su figura generaba bastante resistencia frente a los congresistas por su falta de diálogo.



El mismo Roy Barreras, expresidente del Congreso, aseguró en su momento en diálogo con EL TIEMPO que la exfuncionaria “es una ministra ideologizada”, que “rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista”.



Sin embargo, la reforma conserva su esencia. Los puntos gruesos de lo radicado en febrero se conservan pero menos radicales. "La ministra Corcho diseñó una reforma de la salud muy interesante. La base de lo que hoy hemos aprobado es lo que la ministra Corcho construyó", aseveró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



"La esencia del proyecto se aprobó. La filosofía central del proyecto se preservó. Es probable que para desarrollar la esencia y la filosofía del proyecto hayamos modificado muchos artículos para hacerla más práctica, sí señor, porque los congresistas tienen experiencia y cuando ellos aportan no es para dañar un proyecto, es para mejorarlo", complementó el jefe de la cartera política.

Debate de la reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Para el analista político Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, la aprobación de la reforma en su primero de cuatro debates puede considerarse como una victoria del Gobierno.



"Logró ganar esta primera batalla, pero es una de cuatro. Ganó con un alto costo. Tuvo que reformar su gobierno, cambiar la coalición. Pasó la batalla más fácil, pero las últimas serán las más difíciles. Es ahí donde vamos a ver las verdaderas posiciones de los partidos. Hay incertidumbre sobre si realmente podrá ganar todas esas batallas para pasar estas reformas, así como la laboral y la pensional", explicó el académico.



Ahora el Gobierno se centrará lo que resta de semana en la reforma laboral, que también será discutida por la Comisión VII de la Cámara y la siguiente semana podría estar discutiendo la reforma de la salud en la plenaria, donde las cuentas no están claras y la estrategia del voto a voto es mucho más compleja.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA