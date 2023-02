Aunque aún hay dudas sobre si la reforma de la salud debe ser una ley estatutaria u ordinaria, en la Cámara de Representantes ya están calentando motores para iniciar la discusión.



Este martes la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó el articulado a los miembros de la Comisión VII de esa corporación, donde se llevará a cabo el primero de cuatro debates, luego de que los presidentes de las siete comisiones de la Cámara decidieron que la discusión será ordinaria, pero eliminarán los artículos de carácter estatutario para evitar vicios de trámite.



Todavía falta por elegir a los ponentes, así como elaborar la ponencia, por lo que el primer debate podría comenzar la primera semana de marzo.



Sin embargo, las fuerzas políticas ya se están moviendo de cara a la discusión y más de uno ya está haciendo cuentas sobre el futuro de la reforma.



¿Cómo es esta comisión? Uno de los principales puntos a favor que tiene el gobierno de Gustavo Petro es que el presidente de esa célula legislativa es el expresentador Agmeth Escaf, quien es cercano a la primera dama, Verónica Alcocer. Esto le da una garantía al Gobierno de que el debate será según el ritmo que ellos quieran y no habrá ‘jugaditas’ por parte de la mesa directiva de la comisión.

Corcho en la comisión VII de la Cámara de Representantes. Foto: Prensa Cámara

En cuanto a las fuerzas políticas, en el papel la coalición de gobierno tiene las mayorías, pero teniendo en cuenta que cuatro de los principales partidos de la coalición de gobierno expresaron sus reparos al proyecto, las cosas no pintan tan sencillas y el Ejecutivo deberá encontrar consensos para que la reforma sea aprobada.



La VII está conformada por 21 congresistas. De estos, 15 hacen parte de la coalición de gobierno (4 del Pacto Histórico, 4 del Partido Liberal, 2 del Conservador, 2 de la Alianza Verde y 2 de ‘la U’ y 1 de Comunes), 2 son independientes (Cambio Radical) y dos de oposición (Centro Democrático). Además, hay dos curules de paz.



De entrada, lo más seguro es que el Centro Democrático vote en contra de la iniciativa y podría esperarse que esta misma postura la asuma Cambio Radical, que si bien es independiente, ha tenido posturas muy críticas con el Gobierno frente a esta y otras iniciativas.



Así las cosas, el Gobierno tendrá que jugársela por su coalición. Si hay quorum completo en los debates, necesita 11 votos. Ya tiene cuatro, los del Pacto, así que deberá asegurar siete, por lo que el Gobierno ya se está moviendo para lograr consensos.



Pero para esto habrá que esperar cuáles son las decisiones que toman las bancadas, siendo el Partido Liberal el que parece más reacio a la iniciativa. Los demás han expresado, de alguna manera, su voluntad de debatir la reforma, no le han cerrado la puerta, pero piden que se construya sobre lo construido y no se destruya el sistema que se viene elaborando hace 30 años.



Algunos observadores han llamado la atención sobre la formación de quienes conforman esta célula legislativa, pues solamente hay una persona que es profesional del área de la salud. Se trata de Karen Juliana López Salazar, quien ocupa una de las curules de paz.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA