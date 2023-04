Los partidos Conservador y ‘la U’ todavía no le cierran la puerta a la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Ambas colectividades acordaron este martes con sus respectivas bancadas que votarán, de manera unánime, el proyecto. El apoyo está condicionado a que, en el primer debate, que será mañana en la Comisión VII de la Cámara, sean avaladas 133 proposiciones que radicarán y que, además, fueron entregadas al ministro del Interior, Alfonso Prada.

Si estos dos partidos, que hacen parte de la coalición de gobierno, acompañan la iniciativa impulsada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, esto significaría la virtual aprobación de la ley, teniendo en cuenta que el Ejecutivo se aseguraría 12 de 21 votos de la Comisión VII, sumando los del Pacto Histórico, Comunes, curules de paz y al menos uno de la Alianza Verde. Y en la plenaria de la Cámara serían alrededor de 95 votos de 186. Habría un resultado apretado, pero lo lograrían, teniendo en cuenta que no necesitan mayoría calificada. Y en Senado, las cuentas serían similares.



Pero esto solo se sabrá si se acogen las proposiciones y esto será durante el debate.



Carolina Corcho en la presentación de la reforma a la Comisión VII. Foto: Prensa Cámara

“El partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido, que garanticen un sistema de salud mixto con libre elección, que presente las bondades de aseguramiento en salud (...). Aquí no estamos adicionando temas nuevos, aquí estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones, 12 puntos acordados con el Gobierno nacional y que no fueron incluidos en el articulado del Gobierno”, afirmó Efraín Cepeda, jefe del conservatismo.



Las proposiciones, por ejemplo, hablan de establecer un sistema mixto y no cien por ciento estatal; la permanencia en el tiempo de las Gestoras de Salud y Vida –actuales EPS–; la libre elección de los usuarios y la eliminación de los fondos territoriales que, según los jefes de estos partidos, burocratizarán el sistema.



Presentación del proyecto de reforma a la salud por ministra Corcho, Petro y vicepresidenta. Foto: Prensa David Racero

“La idea es respetar los acuerdos que hicimos con el Presidente y que no fueron incluidos en el articulado”, dijo, por su parte, Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’.



La decisión de estos dos partidos de no cerrarle la puerta al proyecto, pese a que en la ponencia no fueron tenidas en cuenta sus observaciones, que previamente habían sido avaladas por el mismo Petro de manera verbal, y que generó tensión en la coalición, fue celebrada por Prada, quien ha dicho en repetidas ocasiones que la reforma será aprobada y que los acuerdos serán respetados.



“Con este anuncio del apoyo del partido de ‘la U’ y el Conservador, creo que la consolidación de la coalición es plena. En estos momentos todavía no sabemos el resultado de la deliberación del Partido Liberal. Yo esperaría que adopte una posición muy parecida”, comentó.

Efraín Cepeda durante la bancada del Partido Conservador Foto: Prensa Partido Conservador

Precisamente este martes, luego de la declaración del ministro, se conoció que los liberales facultaron a su director, el expresidente César Gaviria, para decidir si apoyan o no. Es decir, en las manos de Gaviria están 33 votos en Cámara y 13 en Senado.



Ahora, la pelota quedó, una vez más, en manos del Gobierno, que tendrá que superar las posiciones encontradas de Corcho y Prada para que avance esta discusión, que ya tiene un retraso, y así avanzar en las otras reformas en las 10 semanas que quedan de Congreso.

‘Si no se acoge lo acordado, no votamos’

Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’, explica postura de su partido frente a la reforma de la salud.



Este martes se reunió con el ministro Prada, ¿de qué hablaron?



Lo que queríamos era informarle qué había decidido la bancada y entregarle a él las proposiciones.

Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. Foto: Prensa Partido de 'la U'

¿Por qué son tantas?



Se van a modificar conceptos. Por ejemplo, las EPS, que se van a convertir en Gestoras de Salud y Vida, no van a ser aseguradoras sino administradoras, pero administradoras del riesgo en salud y operativo. Es decir, va a ser todo el proceso de articulación de los centros de atención primaria hasta la alta complejidad. Van a hacer también la contratación y van a hacer también auditoría. Ese solo concepto implica cambios en varios artículos.



Si el Gobierno acoge la mitad de sus proposiciones y la otra no, ¿qué pasa?



Depende de lo que se acoja o no. Si se acoge lo sustancial que acordamos con el Presidente, no tenemos problema. Pero si no se acoge lo que hemos acordado con el Presidente, no podemos, no votamos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA