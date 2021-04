Reforma: Qué dicen partidos a propuesta de Duque de buscar consenso

El presidente Iván Duque, en diálogo con EL TIEMPO este domingo anunció que está dispuesto a buscar un consenso para sacar adelante el proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso. Y los partidos respondieron a su gesto.



Duque fue claro al señalar que la radicación del proyecto no es una decisión caprichosa ni impulsiva, sino que para Colombia es urgente mantener la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas.

El mandatario dijo que el Gobierno llega al Congreso para que “allí se pueda dar un proceso constructivo” y en ese sentido les hizo un llamado a los congresistas para que lleven sus propuestas “y que todos juntos construyamos una reforma”.



Tras este llamado se empezaron a ambientar las propuestas que hay alrededor del tema.



Uno de los primeros en plantear alternativas para el consenso fue el propio Centro Democrático, el partido de Duque.



Los uribistas plantearon un “texto sustitutivo” de siete puntos, que el propio expresidente Álvaro Uribe lo calificó como como la “propuesta para contribuir al consenso de los partidos y del Gobierno” en la discusión del proyecto



Contrarrefoma

Mientras tanto, por lados lados de ‘la U’, su directora, Dilian Francisca Toro, dijo que es necesario construir una contrarreforma para lo que invitó a todos los sectores a hacer un acuerdo “una tregua política, un gran pacto nacional”.



“Propongo en el marco de la discusión elaborar una contrarreforma que no traiga consigo cargas injustas para los ciudadanos, que tenga en cuenta las realidades económicas de los colombianos golpeados por la crisis derivada de la pandemia y que satisfaga el déficit fiscal para mantener e incrementar los programas sociales con alternativas que no hagan más onerosa la, ya muy difícil, realidad de los colombianos", señaló tras dejar en claro que el partido no acompañará el actual proyecto.



Por su parte el senador liberal Mauricio Gómez Amín, planteó que haya una nueva propuesta de reforma tributaria, “que sea fruto del consenso de todas las fuerzas políticas presentes en el Capitolio”.



“La importancia de una propuesta de Reforma Tributaria alterna a la que presentó el Gobierno, radica en garantizar la sostenibilidad fiscal, evitando el colapso de las finanzas públicas del país, que permiten el mantenimiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, la reducción de la pobreza y la pobreza extrema”, señaló el congresista de la Comisión Tercera.



Hay un grupo grande de liberales en el Congreso que no está de acuerdo con el proyecto de reforma que presentó el Gobierno, pero que si consideran necesario un texto que se ajuste a las necesidades y a la situación actual del país.



En una línea similar está el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical y presidente de la Comisión Cuarta, de asuntos económicos, quien si bien destacó la voluntad del Gobierno de buscar el consenso, dijo que lo primero que debe hacer es “retirar el proyecto que radicó”.

Para el congresista, una vez retire la iniciativa se debe hacer una concertación previa con todos los partidos y ahí si radicar nuevamente el proyecto.

