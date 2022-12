La Cámara de Representantes hundió este lunes uno de los artículos claves de la reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Se trata de la limitación de periodos en cuerpos colegiados, el cual pretendía que ninguna persona no podía estar por más de tres periodos consecutivos en el Congreso, asambleas y concejos municipales. Sin embargo, la plenaria de de la Cámara avaló una proposición del representante Juan Carlos Losada que pedía hundirlo. Fueron 75 votos por el sí y 69 por el no.



"Una de las falacias más grandes que le vendieron en la Consulta Anticorrupción a este país es que la posibilidad de ser elegido en más de tres periodos era corrupción. Yo no veo dónde está la corrupción ahí, lo que veo es que hay unas personas a las que, de manera libre, los ciudadanos decidieron elegir. Y esta medida afecta mucho más duramente a quienes tienen una figuración política de opinión que a quienes aquí cambian de rostro pero no cambian las estructuras políticas que los eligen", dijo Losada en su exposición.



Y argumentó que esa limitación de periodos -que busca renovar la política, según el Gobierno- va en contra de figuras como Jorge Robledo y Germán Navas Talero, quien estuvo cinco periodos y se destacó como uno de los mejores congresistas del país.



"En cambio, no toca de ninguna manera esas estructuras políticas a las que no les importa quién sea la cara, sino que las estructuras eligen al que le pongan y se acabó. Esto castiga duramente a quienes hacen política con ideas, con propuestas, seduciendo al electorado con sus propuestas, con su inteligencia. Esto puede sonar bonito para la tribuna, decir que van a garantizar la renovación política, pero mentira, no garantiza ninguna renovación", agregó el congresista.



Remató diciendo que esta medida es injusta y populista, porque pretende venderles a los colombianos "una falsa aspiración de renovación que no existe".



En defensa de este artículo salió Heráclito Landinez, representante ponente, quien afirmó que esta propuesta ha sido aprobada en los pasados debates y aclaró que la iniciativa surge de la Consulta Anticorrupción del 2018, la cual fue respaldada por más de 11 millones de colombianos.

Se levanta #PlenariaCámara y se cita para mañana martes 13 de diciembre a las 9:00 a.m pic.twitter.com/iIz5SYc3PI — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) December 13, 2022

"Este artículo pretende que en el ejercicio de las corporaciones públicas, un político pueda estar 48 años en corporaciones públicas. 12 años en un concejo, 12 en una asamblea, 12 la Cámara y 12 en el Senado. 48 años es toda una vida. Pero, además, lo que busca es la renovación en las corporaciones públicas, que llegue la fuerza de la juventud y se convine con la experiencia", remató el ponente.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, rechazó algunos términos que se usaron en la discusión contra los autores del a iniciativa, el gobierno, contra los senadores que no votaron esto "distraídos, por bobos". "Me duele que haya personas que digan que esto es ridículo, que es populista, que es contra el Congreso, que lo que busca la propuesta es desprestigiarlo. Quería subrayar que ninguna de esas cosas inspira al Gobierno, ni a los ponentes ni al Senado", apuntó.



"Quería responder a la dureza de los argumentos de algunos y algunas (...) Lo único que anuncio es el respeto por lo que la mayoría se pronuncie, si van a derrotarnos, como pareciera que fuera a pasar, espero que no (risas), pero lo aceptaremos democráticamente",



Una vez de hundió dicho artículo, se levantó la plenaria y se citó para este martes a las 9 a. m., cuando se espera seguir la discusión del debate.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA