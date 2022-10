Durante el trámite de la reforma política en el Congreso fue negado en la noche de este martes el voto obligatorio en Colombia. La norma propuesta señalaba que "durante dos periodos electorales y con el fin de permitir a los partidos políticos una mayor construcción democrática, se ordenaba el voto obligatorio en todas las elecciones del país". Sin embargo, la propuesta fue negada con 56 votos. 24 estuvieron a favor de imponerlo. ¿Por qué?



Entre los argumentos que dieron los congresistas está la reivindicación de que la abstención también es una expresión democrática de parte de los ciudadanos.



A esto se sumaron los análisis de los países en donde actualmente está vigente que demuestran que no necesariamente allí se hayan profundizado las democracias.



“Hay muchos mecanismos adicionales que podemos implementar para conquistar el voto de los ciudadanos sin violar el principio de la libertad”, dijo, por ejemplo, el ministro del Interior, Alfonso Prada.



“He radicado una proposición que pretende suprimir el parágrafo donde, en esta reforma política, se establece el voto obligatorio por dos periodos constitucionales”, aseguró el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.



Para el parlamentario, las cifras de participación democrática “no pueden validarse a costa de limitar garantías y derechos ciudadanos”.



“Esta es una garantía del constituyente primario de participar en un proceso eligiendo por cualquier candidato o incluso abstenerse”, argumentó Motoa quien recordó que ese derecho está respaldado por la Constitución Política.

“Parece que establecer el voto obligatorio es castigar y criminalizar la protesta, que se puede entender como la no participación en un proceso electoral”, agregó.



Después relató que en otros países la medida no ha contribuido a una mayor participación ciudadana y que podría vulnerar las libertades ciudadanas “que tanto dicen defender algunos”.



Esto significa que en Colombia el voto sigue siendo un derecho (al sufragio, a elegir y ser elegido) pero no una obligación, precisamente porque la constitución colombiana trata de promover la libertad de elegir, incluso en esos casos.



Quienes, por su parte, impulsaban la medida que salió derrotada argumentaban que así aumentaría en las urnas la presencia de ciudadanos y se combatiría la no participación que, para ellos, es tan inquietante.



Un estudio publicado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) muestra que, de las cinco elecciones presidenciales realizadas en el nuevo milenio, tan solo la primera vuelta de este 2018 arrojó un saldo en contra de la abstención.



47 por ciento de los colombianos decidió no salir a votar, un panorama que en las pasadas jornadas siempre se mantuvo por encima del 50 por ciento.



Luego de analizar los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la cantidad de votantes en las elecciones presidenciales del siglo XXI en Colombia, IGAC), a través de la Infraestructura de datos Espaciales, ICDE, elaboró el mapa de la abstención electoral para los años 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.



En los cinco años electorales, el común denominador ha sido una abstención de más del 50 por ciento en todo el país a la hora de elegir presidente.



"Solo la primera vuelta de este 2018, contienda liderada por Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, rompió con este esquema e inclinó la balanza hacia un despertar político positivo", dice este estudio.



“La abstención electoral es un fenómeno recurrente en el mundo y en Colombia. Ante el momento histórico que atraviesa el país, donde está por definirse en las urnas nuestro futuro como ciudadanos, decidimos revisar el porcentaje de abstención en las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el siglo XXI y darle forma de mapa, con el propósito de que la ciudadanía conozca cómo ha sido este comportamiento y de que no sigamos repitiendo la historia”, dijo en su momento Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC.



Los congresistas consideraron que es mejor enfatizar la educación política para que el ciudadano en libertad decida ir a las urnas.



