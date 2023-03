La muerte de la reforma política, después de un trino en el que el presidente Gustavo Petro aseguró que en ese polémico proyecto que este jueves cursaba su quinto de ocho debates en la Comisión I de Senado "no queda ningún tema progresista", marcó la primera gran derrota del Gobierno en un Congreso en el que la aplanadora oficialista mandaba sin dificultades.



Según Petro, "sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres, y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política".



Esas palabras —que todos los sectores interpretaron como un pulgar hacia abajo para una iniciativa que nació apadrinada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y por el senador Roy Barreras, quien era ponente— se sumaron a un comunicado de la bancada del Pacto en Cámara en el que se pidió el archivo del proyecto.



Y Barreras, tras hacer una reflexión sobre la importancia de este proyecto para acabar con el clientelismo y la corrupción electoral, dio la estocada final al romper el texto de la reforma. La muerte, que comenzó el miércoles con una proposición de archivo del Centro Democrático y Cambio Radical —ahora opositor—, se dio, finalmente, cuando 16 senadores avalaron la proposición de retiro que hizo el ministro Prada.



La Reforma Política que defiendo hace 7 años, desde el Acuerdo de Paz, tenía como punto de honor la lista cerrada paritaria que arranque de raiz el sistema político clientelar. Sin ella no tiene sentido. Pero calma, quedan 3 años.



¡SIN AFANES, HABRÁ REFORMA EL AÑO ENTRANTE! pic.twitter.com/cf8SR06a3d — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2023

El Mininterior, incluso, dijo que había hablado con Petro: "Me dijo que si no se mejora la reforma, el propio Gobierno va a pedir su hundimiento y que comencemos de cero para ratificar el hecho de que no estamos casados con prejuicios. Pero tampoco renunciamos al principio democrático de debatir y defender lo que es defendible de la reforma, que me parece que hay muchos elementos que se pueden defender y podemos mejorar".



Pero, en todo caso, hizo un llamado para llegar a un gran acuerdo nacional, con todos los sectores, que permita presentar una nueva reforma, tal vez en 2024. Y todo esto se dio un día después de que la reforma estuvo a punto de hundirse. Por primera vez la oposición, liderada por el Centro Democrático, consolidó las mayorías necesarias para archivar el proyecto y darle un golpe al Gobierno.



Creo que en la reforma política no queda ningun tema progresista.



Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política https://t.co/G5JPa6ULsq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2023

Fue necesaria una maniobra de emergencia de Roy Barreras —quien terminaba una de sus sesiones de quimioterapia para ir al Capitolio— para evitar el golpe de mano: como presidente del Congreso, Roy logró disolver el quorum de la comisión anunciando que en minutos iba a instalar la plenaria de Senado, que estaba citada para la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Por reglamento, cualquier sesión de comisión se debe suspender cuando empieza la de la cámara legislativa respectiva en pleno.



“Dentro de seis minutos voy a abrir el registro de la sesión plenaria, que todos debemos asistir (...), el presidente decide la hora”, dijo y se retiró del recinto. Tras el anuncio, uno a uno fueron saliendo los miembros de la Comisión. “Fue una jugadita”, dijeron. Roy solo le dio unas 20 horas más de vida.

Es increíble que los únicos que se oponen a que se hunda el adefesio LA REFORMA POLÍTICA sean los dos senadores del PACTO HISTÓRICO María José Pizarro y Alexander López / esta reforma es un atentado a la democracia y los colombianos LA RECHAZAN! pic.twitter.com/pouiLA6pHv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 22, 2023

¿Por qué un proyecto de la entraña del Gobierno y de su principal alfil político (Barreras) termina negado por el propio Presidente y su bancada? El proyecto desde el principio enfrentó resistencias en la coalición, especialmente en Alianza Verde.



Las listas cerradas consideradas como el corazón del proyecto fueron la gran manzana de la discordia. Los opositores de estas argumentaron que daban espacio para que los “dueños de los partidos” las armaran de una manera antidemocrática. Estas seguían en la ponencia, pese a la afirmación del jefe de Estado.



Pero además la reforma revivía polémicas figuras eliminadas en la Constitución de 1991, como el transfuguismo y la posibilidad de que un congresista en ejercicio pudiera saltar al Gobierno y, por si fuera poco, regresar al Congreso.

Radicación de la reforma política. Foto: Mininterior.

“Se ha demostrado hasta dónde llegaría la clase política y politiquera para poder perpetuarse y cuáles son los cambios que están dispuestos a hacer. Como resultado el texto de la reforma política el día de hoy es completamente diferente, pues tiene varias disposiciones que se consideran problemáticas”, dice el comunicado de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico.



El Gobierno perdió porque se hundió una de sus principales iniciativas —la primera del paquete del cambio— justo en el momento en el que un Congreso que ha dado señales de rebeldía empieza a votar los proyectos sociales más importantes para Petro: reformas laboral, pensional y de salud.



Pero también es un golpe, ahora apoyado desde el Pacto Histórico, para Roy Barreras, que ha sido crítico de la versión oficial de la reforma de la salud y a quien su par en la presidencia de Cámara, David Racero, llegó a calificar hace tres semanas como una especie de ‘vocero de la oposición’.

Lo cierto de la Reforma Política es que la Cámara de Representantes hizo un esfuerzo el semestre pasado para que el trámite continuara, pero estoy seguro que en este último debate no nos prestaremos para perpetuar prácticas antidemocráticas. — David Racero (@DavidRacero) March 23, 2023

"Lo cierto de la reforma política es que la Cámara de Representantes hizo un esfuerzo el semestre pasado para que el trámite continuara, pero estoy seguro de que en este último debate no nos prestaremos para perpetuar prácticas antidemocráticas", trinó el presidente de la Cámara minutos después del mensaje del jefe de Estado.



El Gobierno, sin duda, no pasa una buena hora en el Congreso, lo que no le conviene de cara a las grandes reformas sociales que se discutirán este semestre y que requerirán que su coalición esté sólida. Pero, por ahora, la aplanadora parece estar herida y no parece nada sencillo consolidarla una vez más.



‘Al oponerse quieren mantener el actual sistema clientelista’: Roy Barreras

El senador Roy Barreras durante una entrevista con EL TIEMPO. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El presidente del Congreso, Roy Barreras, no se rinde y desde este jueves, cuando le pidió al ministro Alfonso Prada el retiro de la reforma política durante el debate en el Senado, anticipó que se viene otra con el mismo propósito.



"Habrá reforma política, sin afanes", les dijo a sus compañeros de Comisión, y agregó que el debate “superficial” y “emocional” fue el causante de que se hundiera la iniciativa del Gobierno, que no superó su quinto de ocho debates.



"El clamor por las listas cerradas era el eje de la reforma. Escuché en los últimos días una estigmatización de esta y, luego, una intención de desvirtuar la lista cerrada. La combinación de las dos cosas hizo que en esta reforma ya no haya ninguna de las tres cosas que valían la pena", expuso Barreras.



No celebren los que al oponerse a la Reforma quieren mantener el actual sistema clientelista corrupto de compra y venta de votos, clanes y microempresas electorales. HABRÁ REFORMA SIN AFANES Y MAS PROFUNDA cumpliendo la implementación del Acuerdo de Paz q defiendo hace 7 años! pic.twitter.com/ScLur9VjQ8 — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2023

Las listas cerradas, paritarias y en cremallera eran el corazón de la iniciativa y, en varias oportunidades, Barreras advirtió que este punto era lo único que realmente importaba.

Pero el presidente del Congreso fue más allá y habló de cómo debe ser la reforma política que el país necesita.



Por ejemplo, aseveró que se debe eliminar la circunscripción especial de Senado, limitarla, pues considera que esta "terminó siendo un adefesio, que encareció las campañas y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones". Pero, además, según Roy, se debe modificar el régimen presidencialista que tiene Colombia y comenzar a dar pasos para un modelo parlamentario.



Explicó que el país debe "apostarle" a lo que se propuso no en este gobierno, sino "hace siete años, en La Habana, durante los diálogos de paz: un voto único partidista, donde quien encabece la lista al concejo, asamblea o Senado sea candidato a la alcaldía, la gobernación, la presidencia, que este sea un avance hacia el régimen semiparlamentario".



Asimismo, en su cuenta de Twitter lanzó seis trinos insistiendo en la necesidad de un nuevo proyecto, para el próximo semestre o para el 2024. "No celebren los que al oponerse a la reforma quieren mantener el actual sistema clientelista corrupto (...). Habrá reforma sin afanes y más profundas".

‘No se pueden meter micos tan terribles en un proyecto’

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. Foto: Prensa Cámara

¿Por qué hubo tanta polémica alrededor de la reforma?



Uno no puede llegar a un cargo prometiendo unas cosas y, posteriormente, hacer todo lo contrario. Cuando se habló de cambio en la campaña, era también en las formas como se hace la política en este país y no se pueden meter micos tan terribles en una reforma política, como la posibilidad de que los congresistas nos vayamos al Ejecutivo, pero, al mismo tiempo, se guarde la curul. Así como que las próximas listas al Congreso pueden ser conformadas de acuerdo con los renglones que actualmente tiene el Legislativo. Eso es una reelección inmediata, borrando de tajo la democracia.



¿Qué pasó con las listas cerradas?



Yo no estoy en contra 100 por ciento de las listas cerradas. Estoy diciendo: ok, listas cerradas, pero hábleme primero del mecanismo democrático que se va a implantar en los partidos para ordenar esa lista. Acá la regla es del bolígrafo y todos los partidos tienen dueño. No puede ser una reforma política acomodada para unos pocos, pensando en las próximas elecciones y, tal vez, en tener un poco de gobernabilidad en el Congreso de la República, pero, al mismo tiempo, no busque unos cambios sustanciales en la política colombiana.

Hemos sido escuchados y la reforma política se archivará.



Seguiremos haciendo un control político ríguroso, defendiendo la democracia y apoyando los proyectos que nos ayuden a que nuestro país avance. pic.twitter.com/STJoXlppjp — Katherine Miranda (@MirandaBogota) March 23, 2023

¿Cómo queda el Gobierno de cara a las reformas sociales?



Aceptar un error y decir que se equivocaron en una reforma política y retirarla habla bien de ellos, habla bien cuando se reconoce un error y se trata de solucionarlo. Se cree que los partidos de gobierno votan sin ningún cuestionamiento y el gobierno del cambio no es solo desde el Ejecutivo, sino desde el Congreso. La crítica constructiva es poderosa, buena y ayuda a que el Gobierno haga bien las cosas (...), cada reforma tendrá sus coyunturas, no creo que la reforma política marque un camino para las otras. Pero creo que va a ser un llamado importante al Gobierno para el consenso, para que escuche a la ciudadanía, a los partidos, pero que no se le olvide de dónde viene uno. No se le puede olvidar que viene de unas movilizaciones sociales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

