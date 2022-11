Este jueves se conoció la ponencia de la reforma política, que será discutida la próxima semana, busca, según el gobierno del presidente Gustavo Petro, acabar con la corrupción y el clientelismo.



La reforma plantea, por ejemplo, las listas cerradas, la financiación 100 por ciento estatal y el voto obligatorio.



Pero también cambia las reglas de las edades para llegar el Congreso de la República.



En la ponencia que presentó este jueves el representante Heráclito Landínez, ponente del proyecto, se incorporó un artículo que había sido hundido en el Senado, el cual busca que para aspirar a la Cámara hay que ser mayor de 18 años, y no de 25, como lo señala el artículo 177 de la Constitución.



La idea es que los mayores de 18 años puedan buscar una curul con el objetivo de “incentivar y garantizar la participación política de la juventud”.



También hay cambios para el Senado. De ser aprobada la reforma tal y como está, para ser senador habrá que ser mayor de 25 años y no de 30, como lo señala la ley actualmente.



La ponencia señala que para estos comicios, quienes resulten elegidos deberán tener el 40 por ciento de los votos “siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos porcentuales”. Si ningún candidato lo logra, habrá segunda vuelta tres semanas más tarde.



“Se incluye el artículo para dotar de legitimidad la elección de alcaldes y gobernadores, de forma que sus planes de gobierno cuenten con respaldo popular”, se explica en la ponencia.



Incluso, esta figura ya aplicará para Bogotá en las regionales del 2023, pues fue aprobado en una pasada reforma constitucional.