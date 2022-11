La ponencia para el tercer debate de la reforma política, que fue radicada en la Cámara de Representantes este jueves, trae un artículo que va a generar polémica.



La propuesta radicada por el representante Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, ponente de la iniciativa en la Cámara, señala, básicamente, que la Procuraduría no podrá sancionar a funcionarios elegidos popularmente y que cualquier proceso que determine la afectación de sus derechos políticos deberá ser validado por un juez.



El artículo uno del proyecto que será discutido la próxima semana plantea una modificación del artículo 40 de la Constitución Política para que quede así: "Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal".



Según la explicación de la modificación, se incluyó este artículo para "armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos".



Sin embargo, este artículo no es nuevo y ya estaba en la ponencia original, solo que el Senado lo hundió.



En su momento, los senadores argumentaron que dicha iniciativa podría ser perjudicial para luchar contra la corrupción. Además, es clave sancionar a funcionarios públicos que no cumplan con su deber.



El artículo es polémico porque, en la práctica, deja en el aire miles de procesos contra funcionarios y servidores públicos elegidos por voto popular y porque va en contravía de varias decisiones de la Corte Constitucional que han avalado la legalidad de esos procesos disciplinarios. De hecho, en este momento la Corte está evaluando la exequibilidad de una ley aprobada el año pasado que le dio facultades jurisdiccionales a la Procuraduría para seguir disciplinando a esos funcionarios y adecuarse a los mandatos del Sistema Interamericano de Justicia.



Según el ponente, explicó que se incluyó porque "es reconocer, entre otras cosas, una decisión de la Corte Interamericana donde los funcionarios elegidos, los servidores elegidos por voto popular, solo pueden perder su investidura por sentencias judiciales, no por una autoridad administrativa".

Otros puntos claves

Entre las novedades en el nuevo documento que se diferencian de lo aprobado en el Senado durante los primeros dos debates, está que se buscará revivir el voto obligatorio y que la financiación de las campañas seas 100 por ciento estatal.



Además, esta ponencia incluye que las ciudades con más de 2 millones de habitantes tengan segunda vuelta para las elecciones de alcaldías.



En la ponencia no se incluyó la ampliación de periodo del Presidente, Congreso, gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos. Esto, sería una proposición del Partido Conservador, según explicó el ponente.



De hecho, el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, había dicho que “el Gobierno no busca la ampliación del periodo y no apoya la ampliación de un solo día, más allá de los cuatro años para el que fue elegido".