La reforma política que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía sacar adelante se hundió. Según el jefe de Estado, al proyecto no le quedaba "ningún tema progresista" y su contenido "no aporta a un avance en la calidad de la política".



El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, en diálogo con este diario mencionó que la responsabilidad directa del contenido de la iniciativa - y los 'micos' que se denunciaron - es de los senadores del Gobierno, pues dice que ellos escribieron la ponencia. "Promovieron normas para beneficiarse a ellos mismos", aseguró.



Dice que el senador Ariel Ávila, del partido Verde (Gobierno), fue uno de los que incentivó dichos micos y que el Gobierno "no puede atribuirse el éxito" de hundir el proyecto.



¿Qué opina del naufragio de la reforma política?

​Este es un ejemplo más de la manera en la que este gobierno pretende hacer una serie de reformas para beneficiarse así mismo y su proyecto político. La reforma política, aunque suena a que debe ser una discusión entre políticos, a mí me parece que debe ser es una discusión entre ciudadanos porque finalmente la reforma política, así como la reforma electoral, terminan siendo fundamentales para la construcción de nuestra democracia.



La reforma política y la reforma electoral lo que deberían buscar es estimular nuevos liderazgos, mayor capacidad institucional para evitar fraudes, luchar contra la corrupción, promover paridad en la política, la rendición de cuentas, es decir, al final es promover mejores prácticas en la política y lo que vimos con esta reforma política promovida por Petro y sus aliados - porque vale la pena recordar que son ellos los que la están promoviendo - es que estaba llena de elementos que lo único que buscaban era beneficiarse a ellos mismos. Eso obviamente generó indignación.



Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Cómo se querían beneficiar?

La ciudadanía empezó a entender que lo que Gustavo Petro quería era ofrecerles mermelada a los congresistas a través de esta reforma; nombrarlos ministros; ofrecerles la posibilidad del transfuguismo para poderlos cooptar de otros partidos a su partido y la posibilidad de la reelección inmediata pasando por encima de nuevos liderazgos.



Al final, hubo tanto malestar de la ciudadanía que eso llevó a que diferentes sectores políticos - nosotros desde la oposición siempre nos hemos opuesto - se confluyeran en eso.



Cuando ya el gobierno se ve maniatado contra la pared, salen a decir: "Bueno, soltemos". Eso es lo que ha pasado con muchos otros proyectos, por ejemplo, con la reforma electoral. Cuando se tramitó el año pasado, el Gobierno la estaba impulsando y cuando empezaron a salir los micos, saltó el Gobierno y dijo: "Eso no es mío, eso es de la Registraduría".

Pero la bancada del Pacto en Cámara pidió hundir la reforma...

Aquí no fue la misma bancada de Petro la que presentó las preocupaciones. Son algunas personas, particularmente del Partido Verde que hacen parte del gobierno, que presentaron esas preocupaciones. Pero del mismo partido otra gente fue la responsable de los micos como Ariel Ávila, quien es uno de los promotores protagonistas de esta reforma política y es él quien realmente ha incentivado todos estos micos. Así como también el ponente Roy Barreras.

Roy Barreras y Alfonso Prada en la plenaria del Senado este miércoles. Foto: Prensa Roy Barreras

Son ellos los que están defendiendo esto. Alexander López, por ejemplo, del Pacto Histórico estaba defendiendolo, María José Pizarro también... ¿entonces resulta que los escuderos más cercanos a Petro defienden la reforma, pero es el petrismo el que lo echa para atrás? No. Ese sector del petrismo y el Gobierno estaba jugado con esa reforma política. Es cuando ven ya tanto malestar que dicen que es mejor soltarlo.



Lo importante es que los colombianos conozcamos esta historia para que el gobierno no se atribuya un éxito diciendo que está combatiendo una mala reforma, cuando hacen todo lo contrario.



El gobierno de Gustavo Petro estaba promoviendo las peores prácticas políticas para perpetuarse en el poder, para beneficiar a la clase política corrupta y para beneficiarse a ellos mismos utilizando una reforma de pretexto y lo hicieron hasta el momento en el que les quedó imposible seguir adelante.



Se cae la reforma política de Petro y el Pacto Histórico con la que pretendían beneficiarse a ellos mismos.



Hoy salen a lavarse las manos diciendo que no les gusta la reforma política, pero fueron ellos quienes durante meses la promovieron en el Congreso junto a sus aliados. pic.twitter.com/eDAEUxiZdM — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) March 23, 2023

Usted siguió de cerca el trámite. ¿Cómo interpretar el mensaje de Petro de que no queda nada de progresismo en la reforma?

Lo primero que hay que decir es que la reforma política la ha liderado el Pacto Histórico. El senador Ariel Ávila, el senador Roy Barreras, son los senadores de Petro quienes promovieron la ponencia y la escribieron. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de si hay o no temas progresistas.



Además, eso de los temas progresistas es una cortina de humo porque al final quienes promovieron la reforma desde el comienzo fueron el Gobierno y sus aliados, entonces todo lo que estamos viendo es responsabilidad de ellos.



Ahora la pregunta es cuando dice temas progresistas, ¿a qué se refiere? La reforma política promovida nunca ha combatido la corrupción, estimulado nuevos liderazgos, promovido partidos fuertes para tener democracia fuerte, promovido rendición de cuentas ni mejor diálogo entre los ciudadanos y los políticos.

Creo que en la reforma política no queda ningun tema progresista.



Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política https://t.co/G5JPa6ULsq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2023

El mismo Gobierno promovió esos micos, que son normas para beneficiar a quienes promueven (la reforma). Por eso nosotros nos hemos supuesto tajantemente, pero no desde ahora, llevamos meses diciendo que esta reforma política no funciona, no sirve.



Aquí el Presidente hábilmente, como lo hace siempre, dice básicamente "esto ya no es problema mío, esto no es lo que queríamos y entonces ya no nos gusta". No. Acá deben entender que lo que hoy tenemos de reforma política fue hecho por el Gobierno y sus aliados.



Esta mañana ví un trino que decía: "Si fueron capaces de desconocer a Nicolás Petro, imagínense si no van a ser capaces de negar la reforma política". Aquí lo que queda es la responsabilidad directa del Gobierno de promover normas para beneficiarse a ellos mismos.

¿Cuáles eran los puntos críticos de la reforma?

​Esta es una reforma política que lo que buscaba era perpetuar en el poder a quienes hoy están en el Congreso. Buscaba que por reelección casi directa les permitieran volver a los (congresistas) que ya están ya que lo que se establecía eran listas cerradas. Entonces quienes ya estaban elegidos eran los que tenían que encabezar esas listas. Básicamente, estaban diciendo nadie nuevo puede entrar, nos toca a nosotros mismos. Eso era lo que querían los aliados del Pacto Histórico, los aliados del gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria de la Cámara en debate de reforma política. Foto: @alfonsoprada

Lo segundo era un caramelo para los congresistas que apoyan al Gobierno. (La propuesta) establecía la oportunidad para los congresistas quienes al mismo tiempo, podían ir a altos cargos públicos, como ministerios, directores de entidades, presidentes de entidades y les guardaban el puesto en el Congreso. La forma de comprar o premiar a un congresista del Pacto era muy fácil: Tome su cargo, venga a ser ministro y al año -o cuando ya no le gustara - se devolvía al Congreso.



Lo tercero es la financiación de campañas. Muy grave porque evidentemente lo que Petro al final quiere es quedarse en el poder, fortalecer su proyecto político a costa de la institucionalidad. Lo que uno veía era el espíritu de una reforma política que, con la financiación estatal, ellos pudieran cooptar todos los espacios políticos. Por último, el transfuguismo. Hay un consenso general de que esto no conviene.

Los senadores de partidos de Gobierno criticaron muy fuerte la reforma, pero dijeron que iban a votar a favor con el ánimo de ver si el Gobierno actuaba coherentemente y hacía cambios. La incoveniencia, preocupación y rechazo ya se había notado. Nosotros desde el comienzo ya nos habíamos opuesto. Aquí confluye el ánimo del Gobierno de beneficiarse así mismo y no hay ánimo de quitar esos micos y se desata lo que ya conocemos.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Es probable que una nueva reforma tenga vida?

Por supuesto que habrá una reforma política. Sí creo que se necesita.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA